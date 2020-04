Aumentan a 18 los casos de coronavirus en el estado

Se trata de una mujer, de 65 años, residente de Sáric, quien está grave en un hospital de Nogales

Un nuevo caso de coronavirus Covid-19 se registró en Sonora, en una mujer de 65 años, residente de Sáric, quien está hospitalizada, con lo que suman 18 personas infectadas, informó el secretario de Salud, Enrique ClausenIberri.

A través de redes sociales y acompañado por médicos y estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en Medicina, precisó que la fémina tiene antecedentes de hipertensión, quien viajó a Arizona y regresó el 16 de marzo, y seis días después presentó síntomas de tos, fiebre, dolor de cabeza y malestar general.

El cuadro progresó hasta presentar dificultad respiratoria por lo que ingresó al hospital de Nogales el día 28 de marzo y su estado de salud es considerado muy grave y se encuentra bajo ventilación mecánica invasiva, quien cuenta con cuatro contactos directos actualmente asintomáticos y se continuará con la investigación de contactos.

Señaló que Sonora se encuentra en la primera etapa de la fase dos de la epidemia con evidencia de trasmisión local de la enfermedad, por lo que es necesario fortalecer las medidas de aislamiento social y cuarentena.

Hasta el momento los 18 casos contabilizados se han presentado en ocho residentes de Hermosillo, cuatro de Cajeme, dos Guaymas, dos Navojoa, uno San Luis Río Colorado y uno en Saric, de los cuales 11 son mujeres y cuatro hombres. Del total 14 son casos leves y dos recuperados, y permanecen hospitalizados cuatro, dos de ellos graves.

Además se han estudiado 259 casos sospechosos, 128 fueron descartados por laboratorio y 123 muestras están en proceso.

El funcionario estatal, invitó a estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Medicina para que se sumen a esta lucha para la atención y tratamiento de pacientes con Covid-19, sin embargo, aclaró que esta acción es voluntaria, por lo que no se obligará a los jóvenes que no deseen hacerlo.

“Es totalmente voluntario, y para aquellos que deseen hacerlo tendrán un apoyo económico por su labor. No se sientan obligados, ni se sientan mal, entiendo a los padres de familia preocupados por sus hijos y que sepan que cuentan con el apoyo de la Secretaria de Salud para sus prácticas, su aprendizaje y sobretodo para su desarrollo profesional”, dijo.

“Aprovecho para informar que en Hermosillo y Navojoa disminuyó el aforo vehicular, no así en Guaymas y Cajeme, me duele que no estamos haciendo la tarea de quedarnos en casa. Se nos vence el tiempo, ayúdanos a mitigar la proliferación del virus, por favor quédate en casa”, finalizó.