Anuncia AMLO acuerdo con hospitales privados

Durante un mes se podrán atender a pacientes con Covid-19

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que llegó a un acuerdo con dos asociaciones de hospitales privados para disponer durante un mes de 3 mil 300 de sus camas para atender a pacientes con Covid-19.

En una transmisión en vivo por Youtube, desde su domicilio particular en la Alcaldía Tlalpan, el Mandatario afirmó que la finalidad es evitar la saturación del sector público de salud y garantizar la atención especializada de pacientes.

Sin dar detalles, López Obrador aseveró que no es un convenio con fines de lucro y que los hospitales cobrarán «el mínimo» al Gobierno federal, por lo que no obtendrán ganancias ni utilidades.

Ventiló que entre los hospitales que forman parte de este acuerdo están los ABC, Ángeles, Medica Sur, Grupo Torre Médica, Hospital San Javier y Dalinde. La lista completa será dada a conocer en la conferencia mañanera del lunes.

«Llegamos a un acuerdo de apoyo, de colaboración, es una acción concertada, muy solidaria, de los dueños de hospitales privados de México, que van a darnos servicio, durante un mes, ellos tiene una capacidad, estas dos asociaciones, de 6 mil 300 camas en sus hospitales», dijo.

«Y van a dejar sólo la mitad para atender a sus pacientes, a los que van en busca de servicio privado, van a dejar también 500 camas de terapia intensiva para coronavirus, pero la mitad de toda su capacidad, 3 mil 300 camas, las van a entregar al sistema público».

López Obrador aseveró que los directivos de las asociaciones de hospitales privados, entre quienes mencionó a Mario González Ulloa y Olegario Vázquez Aldir, se portaron «de primera» para amarrar el acuerdo.

«Con esto podemos estar más tranquilos, seguros, sin embargo, lo mas importante de todo, como lo hemos dicho desde el principio, no son los hospitales, esto no se cura en los hospitales, no queremos que se llenen los hospitales de infectados, de personas afectadas por el coronavirus, lo que queremos es prevenir, como lo estamos haciendo».

Estima sobre cuarentena

Tras reiterar que el País va «muy bien», el Presidente estimó que el inicio del levantamiento de la cuarentena por la emergencia sanitaria podría ser el próximo 10 de mayo, aunque aclaró que la fecha dependerá de lo que determinen los especialistas.

«A mí me gustaría, pero yo no decido, no soy todólogo, a mi me gustaría levantar, o iniciar el levantamiento de la cuarentena, y empezar gradualmente, desde luego con todo cuidado, con todas las recomendaciones, empezar el 10 de mayo me gustaría muchísimo», expresó.

«Ahí levantamos ya la situación de emergencia, continuamos, y cuidándonos, porque espero que para entonces ya vayamos de salida, pero yo no soy especialista, estos van a ser los médicos, los científicos, Hugo López-Gatell, todo el equipo de científicos».

El Jefe del Ejecutivo indicó que la próxima semana, posiblemente el jueves, los especialistas darán a conocer la proyección definitiva «y apegada a la realidad» del periodo más crítico de la pandemia en el País.

Explicó que el objetivo es que se conozca «un buen diagnóstico» de los expertos y la gente tome las previsiones necesarias.

«Vamos muy bien, mañana vamos a hablar de cómo los técnicos, médicos, especialistas, científicos, que son los que están conduciendo esta estrategia en contra del coronavirus, nos van a decir cuándo, en la semana próxima, yo espero que esto sea como el jueves, ya se va tener una proyección definitiva, lo más apegada a a la realidad», dijo.

«Vamos a tener ya una proyección de cuándo es que estima se va presentar el periodo más crítico de la epidemia, porque es en ese periodo que se va hacer uso de toda esta instalación médica, estamos calculando que sea un mes, pero lo tienen que decir los especialistas, de cuándo a cuándo va ser ese mes».