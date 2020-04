Anulan por coronavirus torneo de Wimbledon

El torneo de tenis de Wimbledon, previsto del 29 de junio al 12 de julio, fue anulado debido a la pandemia del coronavirus Covid-19, anunciaron los organizadores en un comunicado.

Al mismo tiempo, la ATP y la WTA anunciaron la prolongación de la suspensión de los circuitos masculino y femenino de tenis profesionales hasta el 13 de julio, y por tanto de toda la temporada en los torneos sobre hierba.

«Con gran lamento la directiva del All England Club (AELTC) y el comité de organización del Championships decidieron que The Championships 2020 (nombre oficial del torneo de Wimbledon) sea cancelado debido a los problemas de salud pública provocados por el coronavirus», señalaron los organizadores en un comunicado.

El presidente de All England Club Ian Hewitt destacó que la decisión no se tomó a la ligera: «Éramos conscientes que la organización de The Championships sólo había sido interrumpida anteriormente por las guerras mundiales, pero después de un estudio exhaustivo de todos los escenarios, consideramos que dado el contexto de crisis mundial la decisión de cancelar este año The Championships es la correcta».