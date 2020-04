Antonio Mohamed llama a mantenerse fuertes

Antonio Mohamed reconoció que el trabajar de forma remota con sus jugadores solo permitirá que los jugadores no batallen al regresar a sus entrenamientos

Luego de cuatro semanas trabajando de forma remota, Antonio Mohamed, técnico de Rayados, reconoció que las rutinas sólo servirán para que el regreso a los entrenamientos no les cueste a los jugadores.

El «Turco» sabe que será difícil la reactivación de las actividades, pues la cuarentena afectará sus condiciones atléticas.

«Lo que van a perder seguramente es condición física, la potencia anaeróbica, un montón de situaciones se van a perder. Acá lo que uno apuesta es que sean profesionales y mantengan la fuerza», dijo para TUDN.

«Esto no es un entrenamiento, es un mantenimiento, es la realidad. Tienen que mantener masa y músculo en un promedio, en donde la adaptación o readaptación no sea difícil».

Mohamed reveló que dividió al equipo en grupos de cinco o seis jugadores y que tienen una rutina con un especialista. Cada tres días recibe un reporte de cada jugador.

Sobre su flojo paso por el Clausura 2020, el «Turco» comentó que cayeron en una zona de confort de la cual no han podido salir.

«Nos relajamos en las primeras fechas, pensamos que arrancábamos rápido, y los últimos cuatro partidos que tuvimos para ganar no tuvimos la contundencia ni fuimos capaces de retener el partido, diferentes situaciones que fueron pasando. Soy el máximo responsable y me hago cargo», dijo.

«Fue muy rápido ser campeón y jugar con el Liverpool (Mundial de Clubes). Cuando arrancó el torneo pensábamos que en la cuarta o quinta fecha nos íbamos a enganchar, a tomar ritmo, y ahí tuvimos tres o cuatro partidos de los cuales no se dieron los resultados».

Los Rayados, actuales campeones de la Liga MX, son el único equipo que no han ganado en el certamen, y se mantienen en el fondo de la tabla con 5 puntos en 10 jornadas disputadas