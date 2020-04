Anima Patricia Reyes Spíndola por teléfono ante crisis por la cuarentena del coronavirus

La actriz ha recibido llamadas desde Hermosillo, Yucatán y Estados Unidos

La actriz mexicana Patricia Reyes Spíndola, platica vía telefónica con el público para dar ánimo en este momento de crisis por la cuarentena del coronavirus y asegura que también le han ayudado a ella a sobrellevar esta etapa.

«Todos estamos viviendo momentos muy difíciles y los días se nos pueden hacer muy largos o muy cortos, por eso decidí dedicar cuatro horas al día para platicar con la gente que quiera hacerlo y he tenido muy buena respuesta me han hablado», comentó.

«Me han hablado de Hermosillo, de Yucatán, de Estados Unidos, he tenido muy buena respuesta».

La actriz aseguró que esto lo hizo para ayudar, pero, también para ayudarse en este trance de confinamiento sanitario.

«Lo primero es que, todos creen que no es cierto y preguntan que si es una broma, les digo que yo también tengo necesidad de escuchar qué pasa afuera, no sólo lo que me dicen en televisión o lo que sé que acontece con personas cercanas, también quiero enterarme que pasa más lejos», explicó.

«He platicado de todo desde el clima hasta cómo la van pasando y bueno el saber que vamos a estar 30 días más en cuarentena a todos nos cayó muy pesada y pues trato de alivianar la carga y les digo que respeten que hagan lo que nos piden para que no se vuelva a esto de verdad un relajo».

El atender más de 30 llamadas al día, con diversas problemáticas y estados de ánimo, no ha significado una carga para la actriz.

«No me quedo con ninguna carga porque pues yo también les cuento mis penas, mis sentimientos, me sirve de catarsis, nos sirve a los dos».

«Alguien me dijo que extrañaba a su mamá y yo le dije:’ pues yo también, tengo la suerte de tenerla, tiene 92 años y está hasta Cuernavaca y no la puedo ir a ver, yo también la extraño, entonces qué quieres, que lloremos porque extrañamos a nuestras mamás o nos ponemos fuertes, para que ellas no sientan, tenemos esos dos caminos, ¿cuál agarramos?’, así son las pláticas», dijo.

La actriz aseguró que no teme recibir alguna llamada de delincuentes: «Si habla alguno de esos le cuelgo el teléfono y punto, la gente ahorita tiene ganas de escuchar cosas buenas», aseguró.

Finalmente, comentó que con esta crisis retomó su programa por internet Lupita Holística: «Después de 10 años regresa mi «Lupita holística’, la hago dos o tres veces por semana porque me necesitan. Crítico a todos los que fueron a comprar juntos a La Viga, en lugar de que vaya uno por uno, son programas divertidos», concluyó.