Analizarán medidas más estrictas en Sonora

Autoridades de la Secretaría del Trabajo en Sonora e integrantes del gabinete de Economía del Estado de Sonora, analizarán las recomendaciones y acuerdos emitidos este sábado por el Consejo Estatal de Salud, en el que se plantean medidas más estrictas para mitigar la propagación de la pandemia del Covid-19 (coronavirus) y disminuir el número de víctimas de esta enfermedad, a través de la estrategia de distanciamiento social «Quédate en Casa”.

En virtud de que incluyen restricciones que involucran aspectos generales de la economía del estado y de los municipios, y ordenamientos que endurecen las acciones en materia laboral y social y que implican la colaboración de todos los niveles de gobierno, se realizará una valoración puntual de dichos acuerdos y recomendaciones.

Horacio Valenzuela Ibarra, secretario del Trabajo en Sonora, señaló que los acuerdos tomados en el Consejo Estatal de Salud son recomendaciones que se han emitido resultado de la emergencia sanitaria por el coronavirus y la preocupación que tiene dicho Consejo porque se está previendo un crecimiento exponencial de personas infectadas por esta enfermedad.

De esta manera, el Consejo está previendo el grave riesgo que se está generando, luego que muchos ciudadanos no están tomando en cuenta las recomendaciones de quedarse en casa para disminuir los contagios por Covid-19.

Valenzuela Ibarra indicó que el Consejo Estatal de Salud es un órgano colegiado plural integrado por especialistas en el tema de salud y en estos momentos en que estamos ante una emergencia sanitaria, es necesario tomar en cuenta lo que recomiendan los integrantes de este Consejo.

Sobre la propuesta de restringir de venta de combustible a vehículos con actividades no esenciales y, de ser posible, a la población en general, para reforzar la estrategia “Quédate en casa”, el funcionario indicó que es una recomendación y al ser éste un tema que corresponde al gobierno federal, se analizará también plantearla en esa instancia.

“No significa que vayan a cerrar todas las gasolineras, el Consejo señaló la necesidad de hacer esta propuesta para disminuir al flujo de automovilistas en la ciudad y en el estado, al percatarse de que no se está atendiendo la urgencia de no movilizarse sin tener una necesidad indispensable que atender fuera de casa”, dijo.

Asimismo, estableció que los acuerdos que involucran la participación de los ayuntamientos por estar en su injerencia el tema de vigilancia en parques y plazas públicas, el exhorto implica una convocatoria a los 72 municipios de Sonora a fortalecer estas tareas y actuar en la medida de sus atribuciones.