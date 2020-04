Analiza la NBA reactivar actividades

El comisionado de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), Adam Silver, dijo que al menos durante abril se mantendrá la suspensión de los partidos de la actual campaña, lo que no quiere decir que al primer día de mayo se vaya a reanudar.

He dicho a mis colegas que debemos aceptar que, al menos durante abril, no estaremos en posición para tomar decisiones, lo cual no significa que lo haremos al primer día de mayo”, declaró el mandamás de la liga.

A causa de la pandemia mundial de Covid-19 están suspendidos los partidos de la NBA desde el 11 de marzo y al día siguiente se dio la información del positivo por esa enfermedad respiratoria de los jugadores de Jazz de Utha, el francés Rudy Gobert y Donovan Mitchell.

El periodista Ernie Johnson hizo una entrevista esta noche a Adam Silver, misma que fue transmitida en vivo en la cuenta de la NBA en Twitter, donde dijo que en un mundo perfecto intentarían terminar la fase regular de alguna manera y después iniciar los playoffs.

Ante ello precisó que no se ha tomado ninguna decisión y espera en las dos siguientes semanas estar más cerca de escenarios específicos, siempre poniendo por delante la seguridad de la salud de los jugadores, entrenadores, fanáticos y todos los involucrados.

Abundó que analizan las posibilidades de jugar sin público en gimnasios de entrenamientos, hacer todos los partidos en un solo lugar, han escuchado varias ciudades con sus capacidades e infraestructuras, pero aún todavía hay mucha información que hace falta.