Aletargan avance del coronavirus en Sonora

El esfuerzo coordinado de ciudadanos y autoridades municipales, estatales y federales en la estrategia de quedarse en casa, han permitido que en Sonora tenga 51 por ciento menos casos de Covid-19 de los previstos para la última semana de abril, por lo que es necesario no bajar la guardia porque se esperan semanas de alto riesgo de contagios, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

En video-reunión con presidentes municipales, la mandataria estatal explicó que para el 22 de abril se esperaban 531 casos de Covid-19; sin embargo, gracias al trabajo de autoridades de los tres niveles de gobierno, en conjunto con la ciudadanía, al 27 de abril solamente se habían confirmado 260.

Destacó, además, que 57 de 72 municipios de Sonora se encuentren libres de casos de contagios por Covid-19, lo que habla del gran esfuerzo que se ha hecho de forma conjunta, sociedad y gobierno, y reiteró el llamado a no confiarse, pues la segunda quincena de mayo se prevé el pico más alto de contagios, de acuerdo a expertos.

“Quiero reconocer el trabajo de todos los que están aquí presentes, sobre todo ustedes, alcaldes, han sido muy solidarios, han protegido a su gente, porque lo más importante, y lo recalco, sin salud no hay nada, absolutamente nada; han hecho un trabajo mucho muy responsable, he podido estar en otros lugares y poder ver claramente que han hecho un excelente trabajo”, indicó.

En la video-reunión se destacó que gracias a las acciones realizadas en Sonora contra la pandemia por Covid-19, se tienen menos casos de coronavirus que en los estados vecinos como Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Arizona, en Estados Unidos.

Ante esta situación, Pavlovich Arellano reiteró el llamado a reforzar la estrategia de aislamiento social Quédate en Casa y las medidas de cuidado y seguridad para mitigar los contagios.

David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública, comentó que se ha trabajado intensamente para reducir la movilidad en los municipios, por lo cual es importante seguir con esta medida, principalmente entre el 10 y 20 de mayo, días en los que los expertos anticipan que habrá más contagios en la entidad.

“Respecto al combate a la pandemia, les pido que vean al 20 de mayo como un reto, para lograr lo que ustedes han logrado hasta este momento, darle tranquilidad a nuestras familias”, señaló.

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, informó que en apoyo a los municipios para la atención de pacientes con Covid-19, en próximos días llegará equipo de ventilación que será distribuido de acuerdo al número de población en los municipios.

“Por instrucciones de la gobernadora, y eso se hizo con una planeación anticipada, están por llegar, en los próximos 10 días, 150 ventiladores que serán repartidos proporcionalmente a cada municipio”, resaltó.

Al ser San Luis Río Colorado el municipio con mayor número de pacientes y de defunciones en la entidad, el alcalde Santos González Yescas agradeció el respaldo que ha tenido por parte del gobierno estatal para reducir la movilidad hasta en un 87 por ciento.