Alertan por letalidad de Covid 19; tiene Sonora gran riesgo

La gran cantidad de personas que padecen diabetes, hipertensión y obesidad colocan a la entidad con un alto riesgo, dijo la gobernadora Claudia Pavlovich

Sonora enfrenta el riesgo de mayor número de muertes por Covid-19, al ser uno de los estados con mayores índices de enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión y obesidad, advirtió la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por lo que urgió a reforzar la estrategia de distanciamiento social Quédate en Casa.

En reunión de evaluación del Plan General de Contingencia ante el Covid-19, con la presencia de integrantes del Gabinete Legal, la mandataria estatal llamó a su equipo de trabajo a reforzar la estrategia Quédate en Casa, por ser la medida más efectiva para evitar la propagación del virus.

“No me gustan las tasas de mortalidad que estoy viendo, me parece que estamos por encima de muchos lugares, y es debido a que nosotros tenemos enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, la hipertensión y hay un gran problema de obesidad en Sonora”, resaltó la gobernadora Pavlovich.

El secretario de Salud, Enrique ClausenIberri, informó que la letalidad del virus en Sonora se ha duplicado y actualmente es de 11 por ciento, cuando lo esperado era de cinco por ciento ello se debe al tipo de padecimientos de los sonorenses, lo que eleva el riesgo de incrementar también los casos de hospitalización por Covid-19.

En la reunión, Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, dio a conocer el estudio de los casos registrados hasta ahora en el estado, en el que se establece que la tasa de mortalidad en Sonora por Coronavirus (Covid-19) se asemeja a la de influenza, cuya letalidad es cercana a 10 por ciento.

“Es preocupante en el sentido siguiente: la prevalencia de enfermos crónicos en Sonora es superior al promedio nacional, es fundamental entender que vamos a tener una carga de mortalidad superior al promedio nacional, muy semejante al que tenemos con la influenza, que tiene una letalidad entre ocho y 10 por ciento cada año”, señaló.

El especialista explicó que las personas que padecen enfermedades crónicas degenerativas como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, e incluso asma, presentan mayor riesgo de que su estado de salud sea más vulnerable y se agrave en caso de contagiarse de Covid-19 (coronavirus).

Las cuatro defunciones por coronavirus en Sonora, indicó, han ocurrido en personas que tenían algún padecimiento preexistente como los antes mencionados.

En Sonora, dijo, 77 por ciento de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad; entre 12 y 14 por ciento de la población adulta tiene diabetes y la proporción de individuos mayores de 60 años que tiene hipertensión arterial es superior al 35 por ciento.

La gobernadora señaló la importancia de tener una doble visión estratégica, que permita estar enfocados en mitigar los contagios y mitigar la curva de fallecimientos, pero también no perder de vista la necesidad de ir construyendo un plan de reactivación.

Por ello, giró instrucciones a su Gabinete Legal y Ampliado, para actualizar el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 e incluir un capítulo emergente denominado Reactivación Sonora 2020-2021, que, con la amplia participación de la sociedad civil, academia y sector privado, oriente la tarea de gobierno para impulsar la rápida recuperación de la economía y vuelta a la normalidad de la sociedad, una vez que se tenga un ambiente sano y seguro para todos.

En esta acción se definirán estrategias necesarias para lograr la reactivación social y económica y definirán medidas operativo-sanitarias que permitirán atenuar las consecuencias más inmediatas de la pandemia del Covid-19 en todos los sectores