Alcanza Leticia madurez atlética

La experiencia lanzadora adaptada sonorense, está ubicada en el segundo sitio de América y en el quinto a nivel mundial en la categoría de Silla de Ruedas clasificación F52

La experiencia de tres Juegos Paralímpicos le dan a la lanzadora adaptada sonorense, Leticia Ochoa, la confianza de conseguir su cuarta aparición en esa cita y ser una de las representantes de México en Tokio.

Ochoa Delgado, de 40 años de edad y originaria Ciudad Obregón, estaba a punto de asegurar el derecho de participar en los JJPP en la capital japonesa, antes de la pandemia por el Covid-19 que detuvo la actividad deportiva a nivel mundial.

“Solamente necesitaba reafirmar mis marcas en una última competencia la cual sería en el Campeonato Nacional Abierto de Para-Atletismo (en marzo en Puebla) el cual no se pudo desarrollarse por la contingencia sanitaria, además seguía un Grand Prix en Estados Unidos (en abril en Mesa, Arizona) pero ahora por el momento deberemos esperar”, dijo.

La cajemense aparece en el segundo lugar del continente americano y quinta en el ranking mundial en su prueba de lanzamiento de disco F52 en la categoría de Silla de Ruedas después de un disparo de 12.32 metros en el Campeonato Mundial de Para-Atletismo efectuado en Dubái, Emiratos Árabes, en noviembre del 2019, que la colocó en el quinto puesto en ese certamen.

“(Tras la pandemia) cambió totalmente mi plan de trabajo y debido a eso tendré que empezar desde abajo con un esquema más fuerte para tratar de asegurar mis cuartos Juegos Paralímpicos (estuvo en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016) al lado de mi entrenadora Francisca Dórticos Madrazo”, señaló.

Pide a los atletas cumplir cuarentena

La para-atleta, quien ha portado por tres ocasiones la camiseta de la selección nacional en Juegos Paralímpicos, dio un mensaje al resto de los atletas y el público en general para que permanezcan en sus casas en esta cuarentena pues la salud es lo primordial.

“En mi caso estoy realizando actividad física en casa, sigo entrenando diariamente con el fin de lograr mi objetivo que es Tokio, uso mancuernas para no perder la fuerza de agarre, también lanzo pelotas medicinales como sustitutos del disco; además las tiro a la pared complementando así la preparación”, resaltó.

“Actualmente tengo problemas en las cervicales, que en ocasiones no me permiten realizar al 100% mis programas de entrenamiento, sin embargo necesito mantenerme activa para no perder la condición”, aseveró.

“A los compañeros deportistas les digo que no debemos perder lo conseguido después de miles de sacrificios, por eso les recomiendo manténganse en prácticas en su hogar, recuerden, nuestro bienestar es lo primordial. Bendiciones para todos”, comentó.

Y vaya que la meta de Ochoa Delgado no solamente es la de regresar a los Juegos Paralímpicos, sino conquistar una medalla de la cual estuvo tan cerca en sus tres anteriores actuaciones.

“He vivido experiencias muy satisfactorias como deportista adaptada: tres Juegos Olímpicos, cuatro Juegos Parapanamericanos y el mismo número de Campeonatos Mundiales de Para-Atletismo, parece fácil poder llegar a donde me encuentro pero es necesaria mucha disciplina, dedicación y sacrificio”, mencionó.

“Definitivamente el mejor momento de mi carrera fue cuando gané la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Para-Atletismo el 2017 en Doha, Qatar; eso me motiva mucho a sobrellevar mis entrenamientos”, detalló.