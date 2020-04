Alcanza ansiedad a Noemí Rodríguez; pasa la cuarentena en Puerto Peñasco

La pesista sonorense juvenil confía en que pase rápido la contingencia sanitaria para retomar sus entrenamientos con miras a participar en torneos pendientes

La pesista sonorense juvenil, Noemí Rodríguez, confía en que pase rápido la contingencia sanitaria para retomar sus entrenamientos con miras a participar en los eventos postergados por la cuarentena.

Actualmente la joven levantadora de pesas se encuentra en su casa en Puerto Peñasco en donde está reponiéndose de una recaída ya que le regresaron molestias de lesiones en una rodilla y en las muñecas.

“Estuve entrenando las primeras semanas de la cuarentena, pero como aún tengo dolencias de una lesión en la rodilla y otra en las muñecas, mejor decidí detenerme, no quise arriesgarme a empeorar, ahora en esta situación por la que atravesamos hay que cuidarnos”, dijo la halterista de 17 años de edad y originaria de Puerto Peñasco.

“Por el momento tendré que espera a la terminación de la cuarentena para retomar la preparación a los Juegos Nacionales Conade; en cuanto a los eventos internacionales no hemos recibido noticias, aunque he escuchado la posibilidad de la celebración de un Panamericano en octubre más o menos, pero no es nada oficial”, dijo la levantadora que está en su primer año en la categoría Sub 20 en los 87 kilogramos.

La pesista sonorense, ganadora del segundo lugar del Premio Estatal del Deporte 2019 en la categoría de Atleta, no escondió que en ocasiones la invade la inquietud pues la halterofilia ha sido por años no sólo el rotor de su carrera deportiva sino de su vida diaria.

“La verdad si me desespera un poco porque me estuve preparando mucho rumbo al Campeonato Mundial Juvenil en Rumania (14-24 de marzo) y también en ruta a los Juegos Nacionales Conade 2020, pero sabemos que todo esto es temporal y primero Dios saldremos de esto pronto para seguir haciendo lo que tanto nos gusta: entrenar y competir dignamente por nuestro estado y el país”, afirmó.

La motivación y orgullo de la levantadora de pesas sonorense, ganadora de varias medallas de nacionales e internacional, sigue siendo el haber establecido cuatro récords del orbe en la división de más de 81 kilogramos en el Campeonato Panamericano Juvenil Sub 17, efectuado el 2019 en Guayaquil, Ecuador.

“Yo creo que mis mejores logros han sido esos récords mundiales –107 en arranque, 130 en envión y 237 en total– aunque duraron muy poco pero continúan siendo los máximos resultados en mi paso por el deporte”, comentó.