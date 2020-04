Alan Zataráin, fuera de la Policía Municipal

Por Karla Montaño B.

FM105

Sin ser policía ni marino, Alan Zataráin estuvo a cargo de operatividad en estrategia de seguridad pública en Guaymas, hasta este día, que dejó el municipio.

El hombre fue asistente del comisario de seguridad Andrés Humberto Cano Ahuir, durante unos seis meses, para ocuparse de la coordinación con grupos de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

En el periodo dentro de la corporación, se desconoció su cargo, aunque se auto nombraba responsable de inteligencia.

Durante el tiempo que estuvo dentro del equipo de Cano, Zataráin utilizó armas, vehículos de seguridad y tenía acceso a información confidencial, pero nunca acreditó examen de control y confianza.

Decía ser ex colaborador del FBI, ex marine, teniente de la Secretaría de Marina, experto en alta tecnología en seguridad y con nivel académico de licenciatura; nada se pudo comprobar.

De los proyectos que ofreció ejecutar están la incorporación de cámaras y drones para vigilancia, la división de inteligencia en la Policía Municipal, entre otros que no prosperaron.

El 26 de marzo, Zataráin dijo haber sido víctima de un atentado que repelió para lograr la detención de tres sujetos, para filtrar fotos de armas decomisadas de sus agresores.

En realidad, no hubo atentado y la captura de una persona la realizó la Secretaría de Marina, con un arma de fuego, acción en la que el ex asistente del jefe policiaco no tuvo intervención.

En días pasados, su nombre apareció en una manta colocada en puentes de Guaymas, donde lo señalaban de ex convicto y enfrentar denuncias por abuso de confianza.

Posterior a ello, Zataráin tuvo custodia de Marina hasta hace unos días y fue en ese lapso que denunció un nuevo atentado, lo que tampoco se comprobó.

Se trató del incendio de un carro Armada color verde, que era de su propiedad y habría sido quemado por un solitario dañista, según lo dicho por el mismo hombre.

Después de ese incidente, Zataráin reportó ser acechado en múltiples ocasiones, aunque no hubo elementos para confirmar hechos.

Finalmente, este miércoles, Zataráin dejó la comisión que le fue conferida y se desconoce su paradero.

El mismo ex asistente del director tiene pendiente una denuncia por abuso de confianza, presentada por una asociación civil altruista en la capital del estado.