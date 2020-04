Agreden con cloro a enfermero en Tamaulipas

En plena contingencia de Covid-19 enfermeros y personal relacionado con el sistema de Salud en el estado de Tamaulipas fueron objeto de insultos y ataques por la ciudadanía dentro de la psicosis por contraer la enfermedad.

En menos de 24 horas se vivieron dos agresiones. Una de ellas es la que sufrió el enfermero Luis Gerardo Ramos, residente en la clínica del IMSS número 270, quien fue atacado por una mujer en la ciudad de Reynosa.

La desconocida lo insultó y le roció un bote de cloro en su cuerpo.

“Me vacío toda la botella de cloro y aparte me aventó el bote y se va corriendo. Yo lo que hice fue cubrirme la cara para que el cloro no me empiece a caer en los ojos”, detalló Ramos.

El enfermero traía su uniforme y había salido de su casa rumbo a su trabajo.

En la colonia Rodríguez paró en una tienda de conveniencia y al salir fue agredido. El cloro le dejÓ inservible sus atuendos.

“El sentimiento es de frustración, no puedes agredir a alguna persona porque hubiera sido contraproducente, no puedes combatir la ignorancia de una persona”, lamentó.

El profesionista tiene conocimiento de otros casos en el país, pero nunca imaginó que lo viviría en carne propia.

“Yo espero que la gente entienda que no estamos para matar gente. Al contrario, estamos para ayudar, para servir y que todo el gremio de enfermería, de medicina, mis colegas; es muy lamentable que por falta de información se crea una psicosis y tengamos que pagar los platos rotos. Al rato no vamos a querer ir a trabajar por miedo”, agregó.

Explicó que tras su denuncia en Facebook dio vuelta a la hoja, pero vive con el miedo de que se vuelva a repetir.

Bajan de transporte a paramédico

La segunda agresión ocurrió en Tampico en agravio del paramédico Alan Miranda, luego de que una señora lo arañó y lo bajó del colectivo que lo llevaba a su casa.

A través de su cuenta de facebook, dio cuenta que al terminar su jornada de trabajo subió al microbús donde una mujer lo agredió verbalmente, para luego agarrarlo y sacarlo del camión.

Alan pidió prudencia a la gente y que se informen bien sobre esta enfermedad.

La Secretaria de Salud de Tamaulipas en su estadística arroja la existencia de 56 casos de los cuales 12 pertenecen a Tampico y 10 en Reynosa mientras que en sospecha hay 23 y 11 respectivamente.