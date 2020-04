Abrirán plataforma para tramitar créditos

A través de Fideson se recibirán las solicitudes en línea, dijo Leonardo CiscomaniFreaner

Para que las micros y pequeñas empresas inicien el trámite de los créditos que otorgará el Gobierno de Sonora, a partir del lunes 6 de abril la plataforma de la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (Fideson) abrirá las solicitudes en línea, anunció Leonardo CiscomaniFreaner, subsecretario de Desarrollo Económico.

Este apoyo que anunció la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para las empresas, ante la contingencia de Emergencia Sanitaria por el Covid-19, se realizará de manera coordinada con los organismos empresariales de Sonora y los enlaces de Fideson en el estado, apuntó.

El trámite inicial será en línea, a través de la plataforma www.fideson.gob.mx, misma que se abrirá el día lunes; aparecerá una pestaña con el nombre “Crédito Emergente Efecto Covid-19” y arrojará la solicitud de crédito para que sea llenada y firmada en original por el interesado y se envíe por correo electrónico junto con los requisitos que se solicitan. El correo electrónico a donde se mandará la información estará disponible en la misma plataforma.

Es importante recordar que los tipos de créditos que se ofrecerán son: autoempleo por 10,000 pesos; para micro empresas que tienen de 1 a 10 empleados, 25,000 pesos; y para las pequeñas empresas de 11 a 50 empleados será de 50,000 pesos, explicó el funcionario estatal.

“Queremos que estos créditos lleguen a todas las empresas que realmente lo necesitan y que cumplan con todos los requisitos, por ello, los organismos empresariales y enlaces de Fideson en Sonora, nos apoyarán a confirmar esto», recalcó.

CiscomaniFreaner precisó que es un tipo de crédito muy blando, donde la tasa de interés es cero por cientoplazo de 36 meses, incluyendo seis meses de gracia, por lo que empezará a pagarse en noviembre o diciembre de este año. No se piden garantías y no hay buró de crédito. Es necesario que todos los requisitos que se solicitan en línea vayan completos para que inicie el trámite, de otra manera no procederá, subrayó.