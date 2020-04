Abrirá la NBA sus instalaciones

Los jugadores de la NBA tendrán permiso de regresar a las instalaciones de entrenamiento de los equipos a partir del viernes, siempre y cuando no haya en sus localidades órdenes gubernamentales vigentes de confinamiento por la pandemia de coronavirus.

Cualquier entrenamiento que se realice tendrá un carácter voluntario, y se limitará a sesiones individuales, de acuerdo con una persona cercana a la decisión de la liga, quien habló el sábado con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato, puesto que no se han divulgado las directrices de la NBA.

Las prácticas grupales no se permitirán todavía. Pero a medida que ciertos estados y localidades comenzaron a relajar las restricciones sobre el desplazamiento de la gente, la NBA decidió que era el momento de permitir que los jugadores regresaran a sus canchas de prácticas, aunque fuera en forma limitada.

Georgia y Oklahoma figuran entre los estados que han permitido la reapertura de algunos negocios. Se espera que algunas ciudades de la Florida relajen las políticas de encierro en los próximos días, pese a que las autoridades de salud advierten que algunas de esas disposiciones serían demasiado apresuradas.

Algunos equipos operan en ciudades donde las restricciones seguirían vigentes, lo que imposibilitaría el regreso a las instalaciones. En estos casos, la NBA informó que trabajará en la búsqueda de “acuerdos alternos”, dijo la persona enterada del asunto.

Esta medida no implica que sea inminente una reanudación de los partidos. Sin embargo, el visto bueno para que los equipos vuelvan a las instalaciones representaría un paso significativo.