Venta de vacunas contra coronavirus por parte de Guardia Nacional, nueva modalidad de fraude en México

La presunta venta de vacunas falsas y curas milagrosas contra coronavirus por parte de elementos de la Guardia Nacional, es la nueva modalidad de fraude en México.

Con megáfono en mano, policías municipales de Tlaquepaque, en Jalisco, detuvieron a Juan Ángel, de 76 años, que vendía a bordo de una van un falso tratamiento para curar el coronavirus COVID-19.

La unidad que se encontraba en la zona centro del municipio y estaba llena de rótulos alusivos al consultorio médico ‘Un ángel por la vida y la salud’.

Al ser retenido por la autoridad municipal, Juan Ángel no pudo acreditarse como médico certificado ni mostró los permisos correspondientes a publicidad en la vía pública.

Es una vacuna de prevención. Esta vacuna no está disponible aquí en México directamente, nosotros llegamos obviamente con el señor presidente el que nos dejó la tarea el señor López Obrador para estas 10 mil vacunas repartirlas al azar ¿no sé si está enterado?. No está usted hablando con payaso, no está hablando con un tonto, somos de la Guardia Nacional”.

La semana pasada Ángel, quien reside en el Estado de México, recibió una llamada extraña de un presunto elemento de la Guardia Nacional que le ofrecía venderle una vacuna.

Contesté temeroso y la persona que me llamaba era supuestamente un elemento de la Guardia Nacional, me comentó que él tenía en su poder 10 mil vacunas para atender la enfermedad del coronavirus”, dijo Ángel.

Ángel decidió grabar la llamada y alertar a la población en sus redes sociales sobre este nuevo fraude.

Nosotros se lo estamos dejando a la gente de bajos recursos en 2 mil pesos la prueba ¿Cuántos familiares tiene usted? Somos 6 familiares. Véalo como una oportunidad que le está brindando el gobierno por ser del Estado de México”