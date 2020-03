Trabajarán burócratas desde sus casas

Para fortalecer las acciones de prevención y mitigación de propagación del Coronavirus (Covid-19) en las oficinas de dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, instruyó realizar un inventario de actividades esenciales y no esenciales.

Agregó que a partir del lunes 23 de marzo, los trabajadores que realizan actividades no esenciales estarán trabajando desde sus hogares, y sólo acudirán de forma presencial los trabajadores que realizan actividades esenciales.

La mandataria estatal señaló que como parte de la campaña “Quédate en Casa”, y atendiendo las recomendaciones efectuadas por la Secretaría de Salud, instruyó a los titulares de todas las dependencias y entidades estatales, a reforzar las medidas de prevención y mitigación del riesgo de posible contagio del virus que provoca el Coronavirus (Covid-19).

Dentro de las medidas que la gobernadora Pavlovich efectuó y que algunas ya se llevan a cabo son: el personal de 60 años de edad en adelante, así como mujeres embarazadas, suspendieron sus actividades hasta nuevo aviso, desde el pasado miércoles 18 de marzo.

Se les instruyó a los titulares de todas las dependencias y entidades estatales, que diferenciaran entre actividades esenciales y no es esenciales, por lo cual, a partir del lunes 23 de marzo, los trabajadores que realizan actividades no esenciales estarán trabajando desde sus hogares, y sólo acudirán de forma presencial los trabajadores que realizan actividades esenciales.

Se estableció la línea telefónica: 6621083200 para responder cualquier duda sobre servicios gubernamentales.

Para los temas de salud y coronavirus, se sigue manteniendo el teléfono para emergencias: 9-1-1 y la app: saludensonora.mx

Cada dependencia publicará en su portal de internet el inventario de actividades esenciales y no esenciales, así como el personal adscrito a las actividades esenciales, además este mismo inventario será publicado en la página del Gobierno del Estado.

Las direcciones generales administrativas y las diversas áreas de recursos humanos estarán publicando en cada oficina el listado de trabajadores esenciales y sus actividades que estarán realizando de manera presencial en las oficinas; el resto del personal deberá cumplir con tareas y objetivos diarios, con los sistemas y mecanismos que se establezcan internamente.

Para los trabajadores de actividades esenciales que continúen su labor en las oficinas gubernamentales, se seguirán los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud, para la prevención y mitigación de posibles contagios.