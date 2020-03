Suspenden clases por amenazas

Una amenaza de muerte dirigida a los estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 11, y otra más que alertaba sobre un suicidio, provocaron que directivos de la institución suspendieran clases durante el día de ayer.

Fue alrededor de las 7:30 horas cuando un maestro detectó una leyenda escrita en un pizarrón, la cual rezaba “Todos morirán a las 14:54 del 3/03”, e inmediatamente notificó el hecho a los directivos.

Posteriormente, se notificó de otro escrito que dice: “Si acaso están viendo esto, es porque ya estoy muerto. Y si me lo impidieron no me cansaré de intentarlo y lograrlo y así dejar de ser un estorbo para todos 27-02-20”.

Alrededor de las 11:00 horas se decidió cancelar la impartición de clases durante el turno matutino y la suspensión de actividades durante la tarde.

Héctor Manuel Navarro Agraz, subdirector del plantel, mencionó que con la implementación del protocolo, se avisó a las autoridades superiores y se notificó a la línea de emergencias 911.

“Estamos investigando el posible origen, son alrededor de 800 alumnos en cada turno; en el salón donde está el mensaje se utilizó de 17:00 a 18:00 horas del lunes, y pudo entrar cualquiera al lugar posteriormente”, dijo.

El profesor indicó que una de las pintas corresponde una amenaza que se cumpliría en martes 3 de marzo y la otra es una nota tipo depresiva, y que no parece que hayan sido escritas por la misma persona.

“En cada turno hay entre 800 y 900 alumnos, los de la tarde salen alrededor de las 19:00 horas y las aulas se cierran, creemos que fue uno de los alumnos y se investiga al respecto; las clases se reanudarán mañana (miércoles)”, puntualizó.