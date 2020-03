Suman seis muertos y 475 casos por Covid-19 en el país

Además, se cuenta con mil 656 casos sospechosos que están en estudio

La Secretaría de Salud informó que suman seis muertes por Covid-19 en México y 475 casos confirmados, 70 más que ayer.Además, la dependencia reportó mil 656 casos sospechosos.

En conferencia, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detalló que el sexto fallecimiento es un varón de 70 años de San Luis Potosí, con hipertensión y obesidad, que tuvo contacto con una persona que viajó a Estados Unidos.

El subsecretario precisó que de las seis defunciones, cinco corresponden a hombres y una mujer.

Sobre el contagio local, indicó que ya se registran 13 casos de coronavirus sin antecedente de importación, lo que representa el tres por ciento del total. Esto irá aumentando, aseguró el funcionario.

López-Gatell destacó que México no ha llegado un punto de crecimiento acelerado de casos gracias a que se tomaron desde la fase uno medidas de sana distancia propias de la fase dos.

Explicó que no hay manera de detener la epidemia, solo se puede lograr que la transmisión del virus sea más lenta.

Esto permite que la capacidad instalada y expandida del sector salud sea suficiente para brindar atención a todos los pacientes que lo requieran, dijo.

Pararán actividades en Gobierno Federal

A partir de este jueves, el Gobierno federal suspenderá actividades no esenciales, por lo que millones de burócratas podrán quedarse en casa, pues sus funciones serán reprogramadas.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que a partir de mañana todo el Gobierno federal suspenderá labores y cada titular de dependencia determinará cuáles son actividades esenciales que, en caso de suspenderlas, pondrían en riesgo el funcionamiento de las instituciones.

«El propio Gobierno decide suspender todas sus actividades, a partir de mañana todo el Gobierno federal suspende sus actividades, aunque hay actividades esenciales que no se pueden suspender porque necesitamos hospitales, combustibles, necesitamos producir energía, energía eléctrica, porque necesitamos el servicio de limpia y la seguridad pública.

«Todo el Gobierno federal suspende labores y cada titular de dependencia determinará quiénes no pueden suspender porque pondrían el riesgo el funcionamiento de la institución, pero no es por sector, es por la función que cumplen», manifestó.