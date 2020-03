Suman seis casos de coronavirus

El subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell, informó que el sexto caso confirmado de Covid-19, es un adulto mayor hipertenso, condiciones físicas por lo cual llegó grave a hospitalización y actualmente está delicado.

Este sexto caso es el primer caso que llegó en una condición grave. Es importante tenerlo en cuenta porque los otros cinco casos anteriores no habían tenido enfermedad grave”, explicó.

El funcionario señaló que solamente se encuentran bajo observación dos familiares del paciente con los que convivió.

Hugo López-Gatell dijo que el adulto mayor presentó síntomas al llegar al país después de estar en Italia. Y fue el mismo 21 de febrero que llegó a México cuando acudió al hospital.

El subsecretario indicó qué hay 36 casos sospechosos, los cuales son de Baja California, Sinaloa, Baja California Sur, Estado de México, Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Hidalgo, Nuevo León, y viajaron a Italia y Japón.

En cuanto un posible caso que trascendió en Médica Sur, dijo que no lo tienen confirmado, pero no descarta que pueda ser uno de los 36. Aunque señaló que en dicho hospital no se cuenta con el equipo para hacer la prueba que confirme la enfermedad.

Realizan compra consolidada de medicamentos

Hugo López-Gatell aceptó que se creará un fondo para la posible emergencia de una pandemia de coronavirus.

El funcionario dijo que durante el Consejo Nacional de Salud se aprobó la propuesta expuesta durante la pasada reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), de una compra consolidada de insumos para que el país esté preparado.

Aquí en el Consejo Nacional de Salud sí se aprobó la idea de que tengamos una compra consolidada de insumos para coronavirus 2019 a la respuesta y que busquemos crear un foro solidario, no se ha especificado hasta el momento de cuánto dinero se solicita, o de cuánto se podría disponer tanto en cada uno de los 32 estados como a nivel federal”, anunció luego de llevarse a cabo los acuerdos alcanzados en la Primera Reunión Ordinaria 2020 del Consejo Nacional de Salud, en León, Guanajuato.

López-Gatell informó que en cuanto los contagios por sarampión hay 4 casos confirmados y se encuentran en estudio una agrupación de casos que están relacionados con el sistema penitenciario de la Ciudad de México.

Celebró que el 21 Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa revocó por unanimidad retirar el amparo de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) sobre el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.