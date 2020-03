José Luis Alomía, director General de Epidemiología, indicó que las autoridades de Salud analizan un nuevo deceso que podría estar relacionado con el COVID-19

La Secretaría de Salud informó este jueves que suman 164 casos confirmados de coronavirus en México.

José Luis Alomía, director General de Epidemiología, indicó además que hay 448 casos sospechosos y 921 que ya han sido descartados.

El funcionario indicó también que las autoridades de Salud analizan un nuevo deceso que podría estar relacionado con el COVID-19.

El número de casos asociados a importación aumentó a 19, por lo que avanzó la transición a la Etapa 2 de la enfermedad en México.

La Secretaría de Salud recomienda adoptar las siguientes medidas para evitar el contagio de enfermedades respiratorias:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento.

Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias.

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc.

Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.)

Además, el Gobierno de México emitió las siguientes recomendaciones para el afrontamiento ante la Jornada de Sana Distancia:

Recordar que esta es una situación temporal.

Reconocer que mantenernos el mayor tiempo posible en casa es un bien para los otros y para uno mismo.

Diseñar y mantener una rutina que nos ayude a tener cierta sensación de normalidad y control.

Mantener horarios de comida y sueño regulares.

No mantenerse demasiado tiempo frente al TV.

Mantenerse ocupado y buscar actividades manuales que le distraigan (tareas,

lecturas, rompecabezas, ejercicio, bailar, entre otras).

Con información de López-Dóriga Digital