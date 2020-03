Suman 16 casos de coronavirus en México

Durango, Puebla, Querétaro y Nuevo León son los estados con nuevos casos

En México ya se registran 16 casos de Covid-19, los últimos fueron reportados en Durango, Puebla, Querétaro y Nuevo León, informó la Secretaría de Salud.

José Luis Alomía, titular de Epidemiología de la Secretaría de Salud, indicó que hay 253 contactos identificados, de los cuales 247 están asintomáticos.

De los seis contactos con síntomas, cuatro ya resultaron negativos y dos están en estudio.

Dijo que el caso confirmado de Covid-19 en Sinaloa ya está totalmente recuperado.

Adelantó que la próxima semana se difundirán los lineamientos sobre intervenciones de sana distancia.

Las autoridades pidieron consultar a fuentes oficiales respecto a las noticias de Covid-19 y no hacer caso a rumores.

De hecho, el funcionario indicó que la Secretaría de Salud no ha emitido algún mensaje sobre no demandar atención médica ante síntomas y esperar a que personal de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica acuda a los domicilios de quienes tienen signos.

Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, indicó que el tratamiento para casos graves es de soporte, mientras que en los leves se tratan los síntomas