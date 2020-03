Sueña Raúl Jiménez jugar Champions

El atacante mexicano Raúl Jiménez expresó su deseo de jugar la Champions League con el Wolverhampton Wanderers y en algún momento le gustaría volver a las Águilas del América.

En la actualidad Raúl Alonso es una de las figuras de los Wolves, que marchan en el sexto escalón de la Premier League con 43 unidades, a cuatro puntos de distancia del Chelsea, que va en el cuarto escalón y que tiene en sus manos el último pasaje a la Liga de Campeones de Europa.

En un futuro, la estoy pasando bien en Europa, pero no descarto volver al América. Tengo contrato hasta el 2023 y no es que tenga que clasificar a la Champions para quedarme. Hemos hecho cosas importantes, clasificamos a la Europa League y ahora peleamos por un lugar en Champions League, ir a la Champions es un extra que te llena para seguir pensando en cosas importantes”, indicó.

En un Facebook Live, el hidalguense respondió algunas preguntas de sus seguidores y reconoció que le gustaría continuar muchos años más ligado al balompié, incluso señaló que le agradaría ser entrenador o comentarista.

En 10 años tendré 39, no sé, me veo retirado de las canchas, espero durar lo más que pueda. He sido un jugador de pocas lesiones, espero seguir durante muchos años más. Quiero seguir como entrenador o en algún puesto en la TV, pero quiero seguir en el futbol”.

El campeón con América en 2013 habló también del mejor jugador con el que ha compartido la delantera; resaltó que su mejor acompañante ha sido el fallecido ecuatoriano Christian Benítez.

Fue ‘Chucho’ Benítez, un gran jugador al que le debo mucho, muchos consejos me daba. Me tocó vivir muchas cosas con él, le debo mucho, sé que estaría muy orgulloso de lo que he logrado, él confiaba mucho en mí y estaba seguro de lo que podía hacer”.

Compartió también algunos de sus recuerdos con América, club con el que debutó en 2011, donde curiosamente le marcó su primer y último con las Águilas al Puebla antes de emigrar a Europa con el Atlético de Madrid.

Tengo muchos recuerdos de América. Desde los amigos de Fuerzas Básicas, el debut, mi primer gol, mi último gol. Hay una curiosidad en mi último gol, mi primer gol fue contra Puebla, el segundo Xolos y el tercero con Santos. Mi antepenúltimo gol fue contra Santos, luego contra Xolos y el último contra Puebla”.