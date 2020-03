Staus mantiene negociaciones con Unison

Dijo que buscan llegar a acuerdo con las autoridades a fin de evitar la paralización

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), entregó a las autoridades universitarias el pliego paritorio y de violaciones al contrato colectivo de trabajo, junto con el emplazamiento de huelga pactado para el 14 de mayo, a fin de darles tiempo suficiente para revisar las peticiones y buscar acuerdos para evitar la paralización de labores.

El secretario general del Staus, Sergio Barraza Félix explicó que el documento contempla un aumento del 10 por ciento al salario para hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo acumulado por más de tres décadas de topes salarial.

Además de un aumento en diversas prestaciones, como la despensa, guardería y temas de salud que no está contemplados en Isssteson, y que se les pueda otorgar de manera efectiva los servicios médicos y medicamentos a los agremiados y sus familias.

«Otro punto es que la Unison va a cambiar el modelo educativo y si eso no se trabaja de manera bilateral entre la universidad y sindicato, esto afectará mucho a la estabilidad laboral de los académicos y en su ingreso salarial. Para transitar del modelo actual al nuevo, tenemos que hacerlo de manera bilateral con los acuerdos que permitan darle certeza a los maestros para que tengan estabilidad de empleo y salarial», dijo.

Barraza Félix comentó que lo que se busca es llegar a los acuerdos en los aspectos que han planteado, sin necesidad de llegar a la paralización de labores.

Continúan clases en línea

El académico de la Universidad de Sonora, Sergio Barraza dijo que las clases continúan en línea para que alumnos no se atrasen en sus materias.

«Algunas presenciales no pueden ser en línea como prácticas de laboratorio e investigaciones de campo, pero las que sí se pueden sustituir por clases en línea si están en proceso para que los alumnos no se atrasen», comentó.