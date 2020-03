Someten a cirugía a pitcher sinaloense

El mexicano de los Padres de San Diego fue sometido a la cirugía Tommy John, en el codo

Andrés Muñoz, el lanzador sinaloense de sólo 21 años de los Padres de San Diego, fue sometido, súbitamente, a la operación para reconstrucción del codo derecho (la llamada Tommy John).

Muñoz, quien debutó en julio de 2019 y ya no regresó a ligas menores, mostró una recta que muy constantemente superaba la marca de las 100 millas por hora. Lanzó 23 entradas en 22 duelos como relevista y dejó 3.91 su efectividad.

El lanzador tuvo su primer y único, trabajo en juegos de pretemporada el 5 de marzo, casi dos semanas después de que su escuadra empezó a ver acción.

Voy a volver a hacer trabajos cortos, por eso me quieren llevar despacio y todavía no me ha tocado lanzar el juego”, dijo Muñoz a Excélsior el pasado 26 de febrero, cuando aún no se tenía sospecha de que existiera alguna lesión.

Los Padres anunciaron la noticia de la operación, sin antes dar a conocer una lesión de Muñoz. Junto al sinaloense, ReggieLawson, pitcher de ligas menores de los Padres, también fue sometido a la operación del codo.

La semana pasada, los Medias Rojas de Boston anunciaron la Tommy John al estelar Chris Sale.

Los Padres empezaron el spring training con tres mexicanos. El sonorense Esteban Quiroz fue puesto en ligas menores, y Muñoz ahora está en la lista de lesionados.

El tamaulipeco Gerardo Reyes, quien por estar en el roster de 40, busca integrar por primera vez la nómina en el día inaugural, postergado para mediados de mayo debido a la pandemia por el coronavirus.