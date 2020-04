Copian plan para frenar coronavirus

Copian plan para frenar el coronavirus…Y como más vale tarde que nunca, el que optó por aprovechar la última oportunidad para tratar de frenar o mitigar el coronavirus es el gobierno federal, por como finalmente decretara una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, que tendrá vigor del 30 de marzo al 30 de abril, al pararse todas las actividades no esenciales. De ese pelo.

Con lo que la Federación está copiando lo que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ya hiciera, como es la suspensión de las labores públicas, privadas y sociales que no son prioritarias, a fin de reducir la velocidad con la que se propagan los citados resfriados que son fatales, como lo muestra que fuera la primera que emitiera un decreto de esa naturaleza en toda la República Mexicana. Ni más ni menos.

De ahí que a las quinientas, pero por fin le están haciendo caso al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que es el que la ha hecho de vocero, por como ya “tenía la boca chueca” de decirles que no había tiempo que perder, tocante a la conveniencia de parar la operación productiva y de todo tipo, salvo las que sean necesarias para producir y proveer los insumos básicos.

Así que la operatividad que no se cancelará es la que tiene que ver con la rama médica, del sector salud y alimentaria, así como las relacionadas con la seguridad pública y de servicios para garantizarle el abasto de lo más elemental a los mexicanos, a partir de que el plan es de que las mayorías se mantengan en un resguardo domiciliario en esa treintena de días, en aras de evitar un contagio masivo de esas gripes.

Al ser una epidemia que ha ido propagándose de manera rápida, por como hasta los últimos cortes y reportes ya iban más de mil pacientes y alrededor de una treintena de muertos, y eso que todavía no llegaba a su fase máxima de contagio, como es la tercera, de ahí que con esa paralización la pretensión es que la contaminación sea más lenta o prolongada, para que no se saturen los hospitales. ¡Pácatelas!

O séase que está de más el resaltar que ahora hay una doble decretada que obliga a quedarse en casa, después de la emitida por Claudia antes que nadie, y por lo que las empresas tendrán que pagarle a los empleados sin trabaja durante ese lapso, y es que a su vez tienen que comer, así como liquidar el recibo de la “luz”, agua y demás, derivado de que es una cuestión de urgencia, y hasta solidaria y humana. ¡Ups!

Pero por ser bien sabido que en la viña del señor hay de todo, es que dicho ordenamiento que leyera el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, contempla sanciones administrativas y penales para los negocios o empresas que violen las disposiciones dictadas por la Secretaría de Salud, y más cuando esas posibles negativas propicien que haya empleados que resulten contagiados. ¡Tómala!

Luego entonces así está ese nuevo escenario, sin que sea un toque de queda, como lo aclarara López-Gatell, para que sean menos los que se muevan y después no se esté como en la India, donde incluso ya privatizaron las clínicas particulares para atender a tanto enfermo, además de adaptar autodromos con ese objetivo, y es que en el mundo ya sumaban más de 30 mil muertes y casi el millón de infectados. ¡Ñácas!

Cortan de tajo un intento de saqueos…Con el que es evidente que se está sentado un precedente para que no cunda el mal ejemplo, es con el arresto y vinculación a proceso de Julio “N”, de 22 años de edad, por como a través de las redes sociales promoviera el saqueo de establecimientos comerciales de Hermosillo, aprovechando la psicosis que hay por la pandemia del Covid-19. ¡Vóitelas!

Por lo que así estuvo la reacción y el acierto de los oficiales de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la que es secretario David Anaya Cooley, por como al agitador y delincuente en mención lo ubicaron en un grupo de ventas y ofertas en Facebook, al crear un WhatsApp llamado “Saqueos HMO”, mediante la leyenda: “Manden su número para agregarlos”. ¡Zaz!

Es por eso que con los elementos de prueba procedieran a presentar la respectiva denuncia, por como el procesado incitaba a los que contactaba a realizar saqueos en diferentes comercios, lo que se confirmó con las acciones de ciber-patrullaje que se llevaran a cabo, de ahí que la Jueza a la que le turnaran el caso no lo pensara dos veces para ordenar su detención y el consabido enjuiciamiento. De ese vuelo.

Razón por la cual es que una vez que fuera arrestado el citado joven maleado, ahora tendrá que responder por las agravantes de sedición y apología de un delito cometido por medio de la red o el espacio cibernético, de ahí que se le condicionara a permanecer en un determinado sitio, a la vez que se le asignó vigilancia, aunado a que se le prohibiera viajar al extranjero en un periodo de seis meses. ¡Mínimo!

De tal forma que con ese procesamiento, es que se cortara de tajo un intento de saqueadas que hubiera el pasado domingo en un sucursal de Aurrera, ubicada en bulevar Solidaridad y Progreso, como los que ya han ocurrido en el Sur del País, y en el que no descartan que hubiera tenido injerencia Julio, pero a partir de cómo lo está yendo, muy seguramente que a otros no les quedarán ganas de hacer eso. ¿Qué no?

Son comprensibles “toques de queda”…Ahora sí que los que podrán ser ilegales, pero son por demás justificables, ante las circunstancias sanitarias imperantes, son los “toques de queda” o el resguardo en los hogares que ya han implementado 20 de los 72 municipios del Estado, como ayer lo precisara el “Presi” del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Francisco Gutiérrez Rodríguez. ¡Qué tal!

Porque de acuerdo a la aclaración hecha por Gutiérrez Rodríguez, esa es una restricción que sólo puede decretar el Presidente de la República, a partir de que atenta contra las garantías individuales, como la del libre tránsito, pero que lo que se ha hecho en la Entidad es comprensible, ante la desesperación de los “Presimunes” por minimizar las contagiadas por el coronavirus, como es evitando que la gente salga.

Toda vez que palabras más, palabras menos, pero el titular del Supremo Tribunal aseveró con todas sus letras que: “Yo creo que más que toque de queda, creo que es una medida alarmada y desesperada por parte de nuestros alcaldes, la verdad sí está cuestionable legalmente, pero cuando se trata de la salud de la población, pues habría que comprender las medidas de un alcalde”. Así la amplia visión mostrada.

En lo que es una temática restrictiva que cobrara relevancia, luego de que ayer en Twitter la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, anunciara que hará esa propuesta ante el Consejo de Salud para que valore la conveniencia de aplicar esa modalidad en esta Capital, que de aprobarse sería en un horario de 6:00 de la tarde, a las 6:00 de la mañana, o séase, durante doce horas. ¿Cómo la ven?

Eso como consecuencia de que hasta ahora el simple exhorto a quedarse en sus casas no ha tenido éxito, al no ser atendido, de ahí que de “palomearse” esa iniciativa de Célida Teresa, se sumaría a las municipalidades que hasta ahora han instaurado ese tipo de resguardadas ciudadanas, después de que Nacozari de García se convirtiera en el primero en hacerlo en todo el territorio mexicano. Así el dato.

Y ciertamente que a López Cárdenas le asiste la razón, si se toma en cuenta que está desnaranjada ciudad es la que más enfermos registraba por esos catarros, al contabilizar 8 de los 17 que se habían presentado hasta ese corte, más los se acumularan, pero ni así la ciudadanía hace caso de quedarse en sus viviendas.

Ve “Gober” por los más vulnerables…La que vaya que ha seguido viendo más pa´ adelante, en eso de pensar en la población más vulnerable, es la “Gober” Claudia Pavlovich, y para seña está el que ahora anunciara dos nuevos programas para ayudar a las familias más necesitadas, como es el de “Hoy por Sonora”, que consiste en adoptar a una familia sin ingresos; y el de “Ayuda Alimentaria”. ¡Órale!

En esos términos están esas buenas nuevas que ayer anunciara la Mandataria estatal, como una forma de fomentar la solidaridad de los sonorenses con aquellos que menos tienen, y que de esa manera puedan enfrentar en mejores condiciones la afectación económica que ya hay por lo del mal del Covid-19, ante la cruda realidad de que una gran cantidad de familias viven al día o de su trabajo diario. ¡Glúp!

Casi por nada es que el esquema de Ayuda Alimentaria empezarán a implementarlo el próximo 9 de abril, el cual se enfocará o irá dirigido para quienes más lo requieran, es decir, hacia los que prácticamente no tengan asegurado el pan de cada día, ya que se les dotará de una despensa que les sea suficiente como para vivir un mes, que es el tiempo que durará el paro laboral decretado. A ese grado.

Mientras que lo que es con el “Hoy por Sonora” la pretensión es la de buscarle un patrocinador o quien adopte a una familia o persona que haya quedado sin empleo y por lo tanto no cuente con los recursos para sobrevivir en estos tiempos de carencia por la amenaza epidemiológica, para lo que se les registrará en un censo y se coordinará a los ciudadanos que puedan o deseen apoyarlos “echándoles la mano”.

Para ese efecto es que proporcionaran los teléfonos 6624 58 18 12 y el 6624 27 92 99, para que los interesados en hacer su buena labor se pongan en contacto, por lo que así está la sensibilidad que ha seguido exhibiendo Pavlovich Arellano, y en beneficio de todos los ámbitos, al también adelantarse que ya igual prepara una estrategia que está por ventilar, para respaldar a la industria restaurantera.

