Aún “no cae el veinte” por coronavirus

Clausuran primeros súpers por carero$

Llama la “Presimun” a quedarse en casa

Adaptarán los gimnasios como hospitales

Aún “no cae el veinte” por coronavirus…El que está por demás alarmante y preocupante, es el dato revelado por Enrique Clausen, el secretario de Salud estatal, como es la irresponsabilidad en la que han incurrido algunos sospechosos de estar infectados con el coronavirus, porque aún así se han seguido paseando como Juan por su casa por las calles, en lugar de permanecer en cuarentena. De ese pelo.

A ese grado está la inconciencia en la que han caído esas personas, a pesar de que han tenido contacto y nexos familiares con pacientes confirmados con esos raros resfriados que ya han causado miles de muertos en el mundo, de ahí que Clausen Iberri advirtiera que incluso podrían ser sancionados, por como deliberadamente a todas luces están contagiando a más ciudadanos. ¡Pácatelas!

No por nada es que en el marco de la dominguera rueda de prensa que ofreciera para dar a conocer los tres nuevos casos que se presentaran en el Estado de esa gripes que son fatales, para hasta ese momento sumar 17, ahí mismo alertó de que pudiera darse una posible “explosión” de enfermos, por como no se están acatando las recomendaciones del programa “Quédate En Casa” para evitar contagios. ¡Vóitelas!

En lo que es una insaludable prueba más de que a la gente “no el ha caído el veinte” de que el Covid-19 ya es una mortífera realidad que aún no ha alcanzado su pico máximo de propagación, que es lo que vaticinan que podría ocurrir en los próximos 15 días, aunque desde ya hacen estimaciones de que a como va la tendencia, en Sonora podrían morir alrededor de 300 y contaminarse más menos uno 6 mil.

Y es que la Entidad no es ajena a esa onda expansiva de catarros que surgieran en China en diciembre del 2019 y que a la fecha ya habían provocado más de medio millón de infestados, además de superar las 30 mil muertes, de ahí el porque la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, es la que se ha visto más de avanzada y vanguardia, a la hora de promover una política preventiva para proteger a las mayorías.

Tan es así que para muestra está el que fuera la primera en impulsar un Decreto de Emergencia Sanitaria que empezara en vigor ayer, para que paren actividades todas las empresas que no sean prioritarias, salvo las alimentarias, farmacéuticas y de servicios básicos como el transporte, seguridad, agua y “luz”, en aras de fomentar un aislamiento social y una sana distancia para que no cunda ese mal. ¿Cómo la ven?

Porque de lo que se trata es de que no haya un incremento de pacientes “de golpe y porrazo”, y que eso propicie que se saturen los hospitales y mueran más al no podérseles atender a todos al mismo tiempo, además de que el equipamiento médico no sería suficiente, es decir, que se de una contagiada más lentamente, si se toma en cuenta que llegado el momento eso no podrá evitarse. Ni más ni menos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Clausuran primeros súpers por carero$…Y una vez más se confirmó aquello de que, cuando el río suena, en este caso encarecedore$ lleva, por como el delegado de la Profeco, Fausto Vázquez, confirmará la versión que circulara, de que los regenteadores de supermercados estaban abu$ando de la contingencia de salud que hay para aumentar los precios de los productos de la llamada canasta básica.

Ya que derivada de la alta demanda y hasta compras de pánico que se han registrado por lo de la epidemia del coronavirus, en algunas de esas tiendas le han subido al costo de esos productos, como lo corroborara Vázquez Castello, al ventilar que por esa práctica carera ya dos súpers han sido suspendidos, al colocárseles sellos de clausura por pasarse de gandalla$ y hasta ya estaban por multarlos. ¡Ñácas!

No obstante y que a la clásica el representante de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer el pecado, más no a los pecadores, o más bien abu$one$, al no hacer público sus nombres, cuando es lo que se requiera para que la clientela se prevenga y sepa a donde no acudir a comprar por de a cómo están abusando con esas incrementadas, mismas que resulta por demás injustificadas. ¡Palos!

Aún y cuando el fin de semana circulara la versión de que uno de esos negocios que estaba incurriendo en esa leonina práctica, es el consorcio comercial de los Súper del Norte, del que aparece como propietario Servando Carvajal Ruiz, lo que siguió quedando la duda, por como Vázquez no soltara prenda, respecto a los sancionados, por como le han estado ganando al cliente y todo aquel que se deje. ¡Tómala!

Y ciertamente que a ese tipo de comerciantes no les conviene estar provocando con esa clase de abusadas, por “el horno no estar para bollos” y para mala seña está que ya el domingo por la tarde se presentara un intento de saqueo en una sucursal de Aurrera, localizada en bulevar Solidaridad y Progreso, al estilo de los ya suscitados en el Sur del País y a los que convocan por medio de la llamada redes sociales.

Sin embargo lo que es la oportuna intervención de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), y después de la Municipal y la Guardia Nacional, evitó o frustró esa convocada a saquear uno de esos comercios, y no precisamente por necesidad, sino más bien como una acción vandálica, porque lo más que ha trascendido que se llevan son electrodomésticos, licores y cigarros. ¡Qué tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Llama “Presimun” a quedarse en casa…Quien vaya que por encima del costo político está privilegiando la salud de los hermosillenses, es la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, como lo exhibe que a través de su cuenta de Twitter @CelidaLopezc adelantara que ordenará el inició de un plan con Seguridad Pública Municipal para invitar a los ciudadanos a no caer en acciones de riesgo.

Lo anterior al con todas sus letras escribir que: “En el Estadio Sonora muchas familias haciendo deporte, Costco y Oxxo sin protocolo dejan que entren muchas personas al mismo tiempo. Mañana entonces iniciarán los operativos de Policía municipal de nuevo y tendremos que invitarlos a irse a su casa”, como una forma de que se retiren de los espacios públicos ante la amenaza epidemiológica que hay. ¡Glúp!

Y la verdad que es una estrategia que ya se hace necesaria en esta Ciudad del Sol, por como las mayorías continúan si atender la recomendación de permanecer a buen resguardo en sus viviendas, de ahí el porque ya hay municipios en los que hasta toques de queda se han decretado, pero lo que es aquí el solo anuncio que hiciera Célida Teresa, originó una serie de reacciones, tanto a favor como en contra. De ese vuelo.

Eso explica el porque la tarde del pasado sábado la corporación policíaca hermosillense, junto con las autoridades estatales, llevaran a cabo un operativo para notificar lo que sería el cierre de los establecimientos comerciales que no son considerados como esenciales y que a partir de ayer “San Lunes” ya no deberían de estar abiertos, de acuerdo al Decreto de Emergencia Sanitaria emitido.

O séase que López Cárdenas así está “agarrando ese enfermizo toro por los cuernos”, al estar evidenciando que lo único que le importa es el cumplir con su deber, al margen de querer quedar bien, si se analiza que todavía hay algunitos tan inconcientes, a los que aún se les ve aprovechando los fines de semana para hacer carnitas asadas, o mínimo el estar en bolitas con más de diez gentes en las esquinas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adaptarán gimnasios como hospitales…Nomás para que se den una idea de la urgencia médica que se avecina por lo de la pandemia del Covid-19, que los que desde ya se están “curando en salud”, son los operadores de ese sistema, como lo denota el que junto con el secretario de la Sidur, Ricardo Martínez, ya realizaron un recorrido por instalaciones deportivas para adecuarlas como hospitales. ¡Órale!

Más menos así es como desde ya se están preparando para cualquier eventualidad, en caso de que los actuales nosocomios queden rebasados para prestarle atención a tanto enfermo por ese griperío, de ahí que estarían adaptando los gimnasios para utilizarlos con ese fin, motivo por el cual es que reiteraran el llamado a la población a quedarse en casa, si no quieren terminar hospitalizados en uno de esos lugares.

En esos términos está la revisión que Martínez Terrazas y compañía han estado haciendo, junto con el director de la Comisión del Deporte de Sonora (Codeson), Genaro Enríquez Rascón, para diseñar los respectivos planos arquitectónicos y de esa forma determinar donde quedarían las camillas que se improvisarían, por ser evidente que no habría instalaciones hospitalarias que alcancen. Así el dato.

Y tan por todos lados le están buscando para que no los agarren con los dedos detrás de la puerta, que ya anteriormente también montaran un centro de atención hospitalario inflable, o de los que se conocen como burbujas, que son como los que se utilizan en las épocas de guerra, y que aunque no son los más ideales, pero creen que llegada la hora de alguna forma habrán de ayudar ante una emergencia. ¿Qué no?

Luego entonces con esos preparativos y ensayos queda en claro, que todos los preparativos preventivos que se hagan tal vez no serán suficientes para hacerle frente a esa histórica contingencia sanitaria. que sí que le ha cambiado la vida a la humanidad, por ser una calamidad para la que nadie estaba preparado, incluso ni las potencias mundiales como EU, al extremo que es donde más fallecimientos ha habido.

Correo electrónico: [email protected]