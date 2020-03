Dan la alerta de ¡sálvese quien pueda!

Que es EU un vecino muy contagioso

“A río revuelto” empiezan los saqueos

Tachan de insensibles a los del Staus

Dan la alerta de ¡sálvese quien pueda!…Y el que prácticamente ya dio la orden de: ¡Sálvese quien pueda! contra el coronavirus, es el subdirector de Prevención y Promoción de la Salud en México, Hugo López-Gatell, al ayer advertir que ya es el momento de parar toda actividad que no sea esencial para reducir la curva de contagios y entrar más leve a la fase 3, así que sobre aviso no habrá engaño.

Pues partiendo de la alerta lanzada por el vocero de la Secretaría de Salud, del 23 de marzo al 19 de abril se debe paralizar a la población, porque una vez que “el pico” epidémico de esas gripes letales empiece a crecer exponencialmente, ya no podrá detenerse y eso provocaría que se colapse el sistema hospitalario, como ha ocurrido en otras naciones, de ahí las miles de muertes que ha habido. De ese pelo.

Por lo que así está el ¡S.O.S! emitido por López-Gatell Ramírez, respecto a que es una oportunidad única que no puede dejarse pasar, para que los mexicanos masivamente se resguarden en sus casas al límite, o hasta donde sea posible, es decir, todos al mismo tiempo, por ser un distanciamiento o aislamiento social que ya no puede irse escalonando, por como ya están duplicándose los contagiados diarios. ¡Palos!

Porque el real peligro en que ya se está, es que de no acatarse esa recomendación ante esa urgencia, que según esto ya será por orden presidencial, es que se “sature el sistema de salud” durante ese periodo de la epidemia y entonces sí ya será inevitable el que mucha gente muera en cadena, porque no habrá la capacidad para atenderla, como ya ha sucedido en otros países, y que es lo que quiere evitarse. ¡Tómala!

Luego entonces y ante ese riesgoso escenario nacional, es que cobra relevancia el que la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, una vez más se adelantara preventivamente, por como un día antes decretara una emergencia sanitaria para reforzar la prevención contra ese virus y así evitar que cunda en Sonora, con lo que se convirtió en el primer decreto en su tipo emitido en toda la Nación. ¿Cómo la ven?

No obstante y que en el Estado hasta ese pasado miércoles apenas iban contabilizados 5 enfermos, aunque después se oficializaron otros 3, para sumar 8; en tanto que en la República Mexicana ya rondaban los 500, con ocho fallecimientos, en lo que era la llamada segunda fase, que es cuando ya se da el contagio comunitario, o entre las personas locales, y no solamente son los importados, o de fuera. A ese grado.

Es por eso del acierto y la celeridad con la que ha actuado Pavlovich Arellano y para prueba está esa adelantada para bien que nuevamente se diera, al pactar esa alianza con el sector empresarial y social que han llamado “Ante el Coronavirus, Todos Jalamos”, y que se aplicará de manera gradual en un plazo de 72 horas, con la finalidad de parar todas aquellas actividades que no sean prioritarias. ¡Órale!

Así que para detallar ese plan preventivo, ayer Claudia encabezaría una reunión con el Gabinete Económico, en el que definirían los criterios de operación, o de las únicas empresas que trabajarían, como son las de alimentos, medicamentos, transporte y las más indispensables, bajo la base de que primero está la salud antes que la economía, ya que de enfermarse sus empleados de todas maneras pararían. ¿Qué no?

Que es EU un vecino muy contagioso…Para que vean en estos momentos de contagio causados por el Conavid-19, sí aplica aquello de que ¡cuando veas las barbas de tu vecino enfermar, pon las tuyas a remojar!, para prueba está lo vaticinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de que Estados Unidos podría convertirse en el próximo epicentro de esos mortíferos resfriados. ¡Ñácas!

Si se toma en cuenta que hasta los últimos reportes los gringos ya registraban más de ¡80 mil envirulados!, con más menos unos 600 muertos, con lo que iban que volaban para colocarse como el quinto territorio más afectado, después de Italia, España, China e Irán, aún y cuando está considerada como la primer potencia del mundo, pero ni así han podido contra esa virulencia. Así las consecuencias.

Eso habla del porque de la exigencia recientemente ventilada por los empresarios sonorenses, para que el gobierno federal presidido por el “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, filtre o restrinja el paso por la frontera estadounidense, como ya lo hacen los gabachos con quienes cruzan del lado americano, precisamente para contrarrestar esas posibles contagiadas, por las altas probabilidades que hay. ¡Ups!

Y es que hasta ayer solamente Arizona tenía más contaminados que todo México, con poco más de 500 pacientes y 8 muertes, de ahí que elevaran la alertada a un grado más, siendo catalogada como “extendida”, rebasando los niveles de moderado, siendo el Condado Maricopa, donde se ubica Phoenix; y el de Pima, donde está Tucson, las zonas de más incidencia, con 299 y 75, respectivamente. ¡Vóitelas!

No en balde es que ante esa pasividad mostrada por López Obrador y sus lentos asesores, es que ya se llegara al grado de que unos grupos de desesperados y temerosos residentes nogalenses, con pancartas en mano tomaran la garita de Nogales para impedir el paso de EU a México y así minimizar la opción de que puedan ser enfermados, amenazando con continuar con esos bloqueos, en caso de no recibir respuesta.

“A río revuelto” empiezan los saqueos…Por ser bien sabido que a río revuelto, o en este caso enfermizo, ganancia de pescadores, o delincuentes, es que tomando de pretexto el coronavirus ya está aflorando un tipo de delincuencia, como es la de los saqueadores de tiendas departamentales y de conveniencia, que se ha empezado a presentar en varios Estados, sobre todo en la Ciudad de México.

Ya que lo que evidencia que son saqueadas que no parten de una necesidad, es que son promovidas por medio de las redes sociales Facebook, además de que lo que se roban no son productos de primera necesidad, sino principalmente pantallas de televisión, celulares, electrodomésticos, cigarros, y bebidas alcohólicas, lo que pone de manifiesto que se trata de una verdadera vaquetonada. De ese vuelo.

En lo que son unas raterías que ya se tienen detectadas 10 municipios mexiquenses, así como en Quintana Roo, Yucatán, Puebla, Guanajuato e Hidalgo, por parte de grupos delincuenciales que se ponen de acuerdo de manera virtual para incitar al desorden y usar como “carne de cañón” a quienes caen en su plan, de ahí el porque ya se haya detenido a infinidad de ellos, para que no secunden ese mal ejemplo.

Razón por la cual es que ya se tenga ubicado que en algunos incidentes se ha tratado de la delincuencia organizada, pero en otros han sido hechos inducidos para generar caos en medio de la contingencia, de ahí que ante esa situación de inestabilidad ya pusieran en acción a la Guardia Nacional, que para ese efecto ya está en coordinación con las Entidades, para cortar de tajo esa modalidad delictiva. ¡Mínimo!

De ahí que se da por descontado que por estos lares quien ya debió haber “parado antenas”, a fin de abocarse desde ya “ponerse el guarache” y que aquí no pase lo mismo, es el secretario de Seguridad Estatal, David Anaya Cooley, por como se ha sabido que previamente han reforzado los patrullajes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), precisamente para impedir posibles efectos colaterales.

Tachan de insensibles a los del Staus…Al que vaya que sí que “le ha llovido por todos lados”, y no es para menos, es al burocrático cabecilla del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), Sergio Barraza, porque lo mínimo que le han restregado, es su falta de sensibilidad y compromiso laboral, por para nada estar echando el extra ante la actual urgencia de salud. ¡Pácatelas!

Toda vez que al por algo tachado de chambista de Barraza Félix y su pandilla sindical les dio por enviar un comunicado en el que asientan que los maestros afiliados al Staus no están obligados a impartir clases en línea, o a través del Internet, porque no lo tienen contemplado en su leonino Contrato Colectivo de Trabajo, lo que denota que así es su nulo compromiso con el estudiantado. De ese tamaño.

Con eso es que con lo que está saliendo el bueno para quién sabe de Sergio, quien por lo que se ve sólo está para solapar la holgazanería del profesorado que representa, al justificarse en que nomás los contratan para dar cátedra presencial, pero no de manera virtual, de ahí el porque es que con eso se están “lavando las manos” para no realizar esa labor, en un tiempo en que no están haciendo nada. ¡Qué tal!

Casi por nada es que ayer Barraza cascabeleara más que un carro viejo, durante la entrevista que le hiciera el colega y amigo, Juan Carlos Zúñiga, en el noticiero radial de Reporte 100, al simplemente no poder defender lo indefendible, como es el que se están oponiendo a desquitar el sueldo de esa manera, al llegar al extremo de manejar que no los deben presionar, porque muchos de ellos se pudieran enfermar.

Pero eso sí cuando se trata de exigir en las revisiones salariales anuales, como para la que ya emplazaran, entonces sí piden hasta las perlas de la virgen, cuando ni se lo merecen, de acuerdo al sentir popular, y con sobrada razón, por ser de los que aplican la política ganona de “puro mengache para acá”, pero sin hacer más allá de lo que están obligados, pero en cambios ellos sí demandan más. Así de gandalla$.

