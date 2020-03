Da “Gober” un saludable paso adelante

Que se ve incongruente el “Pejidente”

Avala protesta petición de empresarios

Llama el del PRI a donar por la salud

Da “Gober” un saludable paso adelante…Y para prevenir antes que tener que lamentar, la que vaya que está yendo más allá para reforzar la prevención del coronavirus, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que ahora ayer decretara una emergencia sanitaria para evitar que cunda y que los ciudadanos no se enfermen al mismo tiempo y saturen los hospitales. De ese pelo.

Así es como de nuevo la Mandataria Estatal se está adelantando a lo que pudiera pasar, al por medio de un video expresar: “Les pido por favor vernos en el espejo de lo que ocurre en el mundo, y que es verdaderamente preocupante. Más de 4 mil 500 personas por día han sido infectadas por el Covid-19 y han muerto más de 18 mil personas, los sonorenses no queremos vernos en ese espejo”. ¡Órale!

Aún y cuando Claudia aceptara y reconociera lo difícil que es quedarse en casa, y más para quienes tienen que salir todos los días a buscar el sustento, pero con todo y eso son medidas necesarias para tener salud, de ahí que adelantara que se ha planeado y determinado una ruta temporal para enfrentar esa epidemia, misma que incluye cinco puntos que serán fundamentales para intentar salir avantes. ¡Qué tal!

El primero radica en preservar la vida y salud, y para lo cual se fortalecerá la estrategia “Quédate En Casa”, de ahí que el Gobierno del Estado ha hecho una alianza con el sector económico y social llamada “Ante el Coronavirus, Todos Jalamos”, porque implicará un sacrificio común, en lo que es una estrategia gradual que se aplicará en un plazo de 72 horas. ¡Ni más ni menos!

En tanto que el segundo compromiso es que las empresas acaten la declaratoria y permitan a sus trabajadores acogerse a lo que marca la ley, que contempla que se sigan realizando las actividades esenciales para garantizar la cadena alimentaria para el abasto permanente de alimento, medicamentos, equipo médico, agua potable, “luz”, combustibles, transporte y servicios públicos, entre otras.

Mientras que el tercero consiste en crear programas alimentarios para los que se encuentran en extrema vulnerabilidad, eso con la intención de que en Sonora nadie se quede solo frente a esa calamidad; mientras que para los héroes que tendrían que trabajar por la labor esencial que realizan, se establecerán todas las medidas para proteger su integridad y la de los suyos. Ese es el plan.

Y el cuarto precepto es el de promover las condiciones para que una vez concluida la urgencia pueda recuperarse la normalidad económica regional, y es por lo que ya se instruyera la creación de un fondo de apoyo para las pequeñas y medianas empresas, como una forma que “vuelva agarrar agua la nube”, o se recapitalicen, después de la semiparalización que ya está habiendo. De ese tamaño.

A la vez que el quinto se basa en que los servicios de gobierno puedan ser accesibles desde casa, razón por la que han puesto a disposición de la ciudadanía un punto de contacto telefónico y en línea para tener acceso a la atención de 461 trámites y demás, lo que deja en claro que desde el lado oficial continuarán trabajando, de ahí que la “Gober” también exhortara a los ayuntamientos a sumarse a esa cruzada. ¡Zaz!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que se ve incongruente el “Pejidente”…Para que vean la falta de seriedad e incongruencia con la que ha seguido actuando contra el Covid-19 el “Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador, ahí tiene que por una lado anunció que firmará un decreto para que a los adultos mayores se les de un asueto con goce de sueldo en sus trabajos, pero por otro él ha mantenido sus giras presidenciales. ¡Vóitelas!

Tan es así que la que tiene programada para el próximo sábado a San Luis Río Colorado todavía permanecía agendada, como lo confirmara el delegado estatal de Bienestar, Jorge Taddei Bringas, porque lo que era hasta ayer no se sabía que hubiera recibido una orden de cancelación y por el contrario se hablaba que sería un evento cerrado, o sin los clásicos tumultos de gentes para evitar contagios. ¡Palos!

De ahí que hasta el mismo secretario de Salud estatal, Enrique Clausen, le mandara a decir que lo más recomendable es que “ni le buscara”, o que mejor se quedara operando desde la Ciudad de México, para que no ande fomentando la contaminación por todos lados, y que es lo mas probable que haga, después de que a la Nación ya se le declarara en fase dos, en cuanto a esos mortales catarros.

Ciertamente que resulta inexplicable el que López Obrador continúe exponiéndose de esa forma, en lugar de poner el ejemplo a la hora de no caer en acciones de riesgo, pero además por pertenecer a la poblacional que está más en peligro, como son las personas de más de 60 años, de ahí el porque de todas formas y en diferentes tonos, ya le han echado en cara que “no la chifle que es cantada”. ¡Ñácas!

Aunque lo que es AMLO ha resultado más testarudo que un integrante de la senectud y para muestra está el que a pesar de los pesares, o de ese mal, que hasta ayer ya había causado más de 400 contagiados y cuatro muertos, aún así “seguía en pie” el que visitaría Mexicali, Baja California, para de ahí pasarse a la frontera sanluisina, con todo y que “el horno no está para bollos”, o para esos recorridos. ¿Qué no?

Al por sentido común deducirse que primero está la salud antes que las obras que pudiera venir a inaugurar, entre las que está la remodelación de un estadio de béisbol y la rehabilitación de viviendas, como parte del Plan de Mejoramiento Urbano, de ahí el porque inicialmente también estaba contemplado que acudiera a Nogales, y es que al final son trabajos que pueden esperar para mejor ocasión. ¡Mínimo!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Avala protesta petición de empresarios…Ahora sí que para más que los operadores de las instancias sanitarias federales, que tienen como vocero al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, los que les están poniendo la muestra son los representantes de los Organismos Empresariales sonorenses, al solicitarles filtrar los cruces de ciudadanos que ingresen al País por EU para frenar el coronavirus. ¡Ups!

Si se toma en cuenta que los gringos ya instrumentaron esa medida restrictiva, pero lo que es de Arizona para Sonora continúan entrando como “chino libre”, aún y cuando en territorio arizonense ya iban más de 300 infectados con esos resfriados y media docena de fallecidos, de ahí que la peligrosidad del lado americano sea mayor que la que hay en suelo mexicanos, es por eso que urge hacer algo. ¡Tómala!

No en balde del llamado que están haciendo los líderes empresariales para que de alguna manera se restrinja, o vigile ese flujo migratorio de gringolandia, o entre ambas fronteras, a fin de cuando menos abonarle a que las cifras de enfermos no aumenten, a partir de que lo que ha detonado esa gripe en los Estados de la República Mexicana, son los casos importado que han llegado del extranjero. ¡Pácatelas!

Casi por nada es que dicen que en la comunidad fronteriza nogalense andan con el Jesús en la boca, y no es para menos, por ser los vecinos colindantes con esa Entidad gabacha que hoy por hoy está entre las diez más contaminadas de la Unión Americana, de ahí el porque ya el gobernador, Doug Ducey, declarara un estado de emergencia y con sobrada razón, ante esa pandemia que ya los cundió. Así de grave.

Y en torno a los dirigentes de los empresarios de por estos lares, que “le pusieran el dedo en la llaga” a López-Gatell Ramírez y el fantasmal secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aprovecharon la recta para también exigirles que cumplan con enviar los “reactivos” para que aquí puedan continuar realizándose las pruebas de detección de ese virus y así poder actuar y evitar su propagación.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Llama el del PRI a donar por la salud…Y por encima de las puras promesas y propuestas, la que sí que está de resaltarse, es la iniciativa planteada por el dirigente del PRI Sonora, Ernesto De Lucas Hopkins, para que el 80% de los recursos económicos que reciben los partidos políticos en Sonora por concepto de prerrogativas se destinen para el rubro de salud y la atención del Covid-19. Así el dato.

O séase que así de saludable está la proposición hecha por el también apodado “Pato” De Lucas, ante lo que habrá que ver quien lo secunda y también dice “está boca es mía”, al considerar que no se puede ser indiferente ante esa contingencia que enfrenta la ciudadanía y que ya le está provocando una afectación en todos los sentidos, como es en lo físico y económico, entre otros, en lo que es una verdad de a kilo.

Ya que “bajita la mano” y de acuerdo a los cálculos “a ojo de buen cubero” que hiciera De Lucas Hopkins, eso significaría algo así como unos $95 millones de pesos, que es una cantidad que ya cuenta, o “marca”; a lo que también propuso que le sumaran lo que se les descuenta a los institutos políticos por lo que tiene que ver con las multas, que es una cifra que ascendería a por lo menos otros $7 millones.

Y ya entrado en sensibilidad igual mostró su preocupación por la gente más desprotegida, por la mayoría de “Juan Pueblo” depender de su sueldo para sortear la quincena, de ahí que estarán ante la disyuntiva de entrar en cuarentena, o perder sus trabajos y auto-empleos, por lo que propuso un programa de rescate para los microempresarios, o séase los changarros, tiangueros y vendedores ambulantes, entre otros.

Es por lo que Ernesto destacara que no es momento de quedarse de brazos cruzados, o al menos ellos no lo harán, si no que más bien es hora de sumar, proponer, actuar y erradicar la pasividad, porque ante ese insaludable reto la única camiseta que debe importar se llama Sonora, de ahí que ponderara el distanciamiento social y no el aislamiento laboral, por de a cómo