Aceptan que subió de nivel coronavirus…Y mientras que en Sonora ya se presentó el quinto caso de coronavirus, lo que es a nivel nacional terminaron por reconocer lo que ya es una insaludable realidad, como es que México pasó a la segunda fase de esa enfermedad, por el contagio que ya hay entre residentes locales, aún y cuando se resistían a aceptar que la cosa ya está más grave. De ese pelo.

Ya que lo que es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se negaba a aceptar el diagnóstico emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que ubicaba a la Nación mexicana como de las que estaba en ese nivel de contagiadas, al igual que otros países, de ahí el porque es que se incrementara la alerta, porque ya la transmisión de esa rara gripe sería en cadena, de ahí la urgencia de una cuarentena.

Pero a pesar de los pesares y de ese enfermizo escenario, lo que es el “Pejidente”, Manuel López Obrador, todo lo quiere arreglar con “buen ánimo” y hasta recurriendo a la cultura de fortaleza de los mexicanos, cuando lo cierto es que ni las naciones del primer mundo han podido contra ese virus y para el que aún no hay vacuna, de ahí que ya casi vayan 20 mil muertes y alrededor de 400 mil infectados. ¿Cómo la ven?

Eso explica el porque las autoridades centrales pintan un panorama distinto al que se vive en los Estados, y para prueba está la situación de Sonora, donde el secretario de Salud, Enrique Clausen, ya ventilara y le mandará a decir a la Federación que hay una necesidad de reactivos para llevar a cabo los exámenes contra esas gripes que pueden llegar a ser mortales, en caso de no detectarse y atenderse oportunamente.

Y para quien dude de lo anterior, es que igualmente acaba de salir a relucir un dato que resulta por demás alarmante, en el marco de una reunión de fin de semana que tuvieran el sector empresarial y sindical sonorense con las instancias gubernamentales estatales, al saliera a relucir la incapacidad hospitalaria que hay para hacerle frente a una posible oleada de pacientes en serie y en serio. Ni más ni menos.

Al entre otras cosas aflorar que en la Entidad sólo hay unos 500 ventiladores, que son los que ayudan a respirar a las víctimas graves del Covid-19, de los cuales únicamente están disponibles como 40, porque el resto se están usando en enfermedades en general, de ahí que llegada la hora tendrían que decidir entre que personas en estado crítico usarlos, aún y cuando sea una cuestión de vida o muerte. ¡Zaz!

A ese grado está el déficit en equipamiento en caso de registrarse una contingencia al máximo, o de todos los contagiados en bola, como ya sucediera en Italia y España, y que es por lo que murieran tantos en esos lugares, precisamente por no darse abasto los hospitales, de ahí el porque ya se ha criticado al extremo a López-Gatell y su malas compañías, por minimizar las medidas preventivas.

Luego entonces eso hace que cobre relevancia el que la gobernadora, Claudia Pavlovich, se haya adelantado a esos contagiosos acontecimientos, con un programa que ha sido un modelo de prevención, como es el de “Quédate En Casa”; en tanto que López Obrador ha salido con su imprudente campaña de que no pasa nada y que todavía puede salirse a las calles, y es el porque de las consecuencia que ya hay.

Tan es así que a la nueva enferma, que es de origen cajemense, se le detectó en un filtro del Aeropuerto Internacional de Obregón, y es una mujer de 45 años de edad, de profesión estilista, que viajó a Madrid y Dubai, y quien tuvo contacto con 4 gentes, las cuales ya también están bajo observación. ¡Ups!

¡Pone en riesgo! INEGI a encuestadores…Lo que vaya que es una muestra más, de hasta donde ha llegado la insensibilidad de las instancias federales, con respecto a las estrategias preventivas que deberían aplicar contra el coronavirus, está el hecho de que no hayan suspendido el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, del que es director estatal, Guillermo Órnelas Romero. ¡Tómala!

Ante lo que está de más el apuntillar que con esa negativa prácticamente “están mandando al matadero” a los miles de encuestadores, como finalmente ya lo denunciaran con una manifestación, al balconear que los obligan a trabajar o encuestar con las más mínimas precauciones, si se parte de que solamente a algunos los han equipado con gel antibacterial y cubrebocas, lo que está de no creerse. ¡Vóitelas!

Casi por nada es que terminaran por rebelarse y exhibir a Órnelas Romero, por como no sólo los están exponiendo a ellos, sino también a la ciudadanía en general, de ahí el porque ya trascendiera que en la mayoría de las viviendas no los están recibiendo, y no es para menos, por como al ir de casa en casa no solamente corren el riesgo de contaminarse, sino que además se convierten en propagadores de ese mal.

O séase que así está el real peligro en que se han convertido los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y todo por no posponer o dejar para después una encuestada que no es más importante que el velar por cuidar la salud ciudadana, porque a querer y no, pero de continuar con ella, estarían contribuyendo a que sean menos los encuestados, en caso de morir a los que llegaran a contagiar. ¡Glúp!

Y es que aunque suene cruel, pero a ese punto es al que están condenando a contaminarse, y no sólo a su personal, sino también al ciudadano, por haber quienes todavía se pone a recibirlos, en vez de sumarse a la cuarentena que ya ha sido decretada en el Estado, pero pues lo que es el burocrático de Órnelas solamente se ha escudado en que necesita recibir órdenes “de arriba” para suspender esa labor. ¡Ñácas!

Cunden toques de queda por gripes…Ahora sí que para más que otros que no se han “curado en salud”, como son los del gobierno federal, los que ya también declararon un toque de queda nocturno para prevenir el Covid-19, son municipios del Ríos Sonora, entre los que están Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Arizpe y Bacoachi, junto con sus respectivas comisarías. ¡Palos!

Así que por tiempo indefinido y desde el pasado lunes, dichas municipalidades se unieron a las que ya se les habían adelantado en esa estrategia de resguardo ciudadano a fuercitas, como son Nacozari de García, Santa Ana, Caborca. Naco, Guaymas, Villa Hidalgo y Moctezuma, como una forma de sumarse a la recomendación del Gobierno del Estado, de permanecer en sus hogares para no exponerse a esos catarros.

No en balde que lo que es en Hermosillo, ya también la alcaldesa, Célida López Cárdenas, implementara unos filtros policíacos estratégicos para por las buenas exhortar a los hermosillenses a no acudir a las áreas recreativas y mejor regresarse a sus domicilios, aunque con quienes les ha faltado ser más drásticos, es con los fiesteros, por como siguen permitiendo las fiestas para menos de 10 personas.

Sin embargo lo que ya es un avance, es que estén reforzando la táctica de “Quédate En Casa”, que tan buenos resultados ha hado, con esos toques de queda ya decretados en las mencionadas localidades y que desde ya rigen de las 21:00 a las 05:00 horas, porque únicamente se le está permitiendo a la gente que salga por cuestiones urgentes y laborales, o para acudir a los supermercados y farmacias. Así el dato.

Para el caso y como en los viejos tiempos, cuando se estaba en época de guerra, el toque, o el ya no salir es anunciado con el sonido de las patrullas, o el sonar y replicar de las campanas de las parroquias, para que sobre aviso ya no haya engaño y sepan a lo que se exponen quienes se arriesguen a andar en la calle sin tener motivo para ello, por no estar los tiempos de epidemia para recreos. ¡Pácatelas!

Siguen un paso adelante en prevención…Y por si quedaba dudas del como en Sonora se le siguen adelantado a la pandemia de los resfriados mortíferos que surgieran en China en diciembre del 2019, para evidencia esta el que la Secretaría de Salud estatal ya realiza pruebas de un módulo hospitalario inflable para la atención de esa clase de enfermos en esta Capital. ¡Qué tal!

Con ese fin es que a través de un video difundido en las redes sociales se observa a trabajadores levantando la aludida enorme estructura de plástico que se rellena con aire, la cual manejan que estaría equipada con lo necesario para prestarle atención a quienes contraigan ese mal, eso como una forma de prevenirse, por si llegaran a multiplicarse los casos durante las próximas semanas. De ese tamaño.

Ante lo que está de más el resaltar que así de previsora es como se está viendo la “Gober”, Claudia Pavlovich Arellano, al estar poniendo a chambear anticipadamente al titular de esa área, Enrique Clausen Iberri, por como ya están probando esa especie de hospital ambulante instalado en los bulevares Carlos Quintero Arce y Colosio, en un terreno contiguo al Hospital Psiquiátrico “Cruz del Norte”. ¡Órale!

Porque si bien por estos lares hasta la fecha es donde menos afectados ha habido con esos gripones, al apenas ser 5 y uno más confirmado en un laboratorio privado que estaba en análisis en la dependencia estatal, a fin de verificarlo, aunado a otros 11 que están sujetos a investigación, o bajo sospecha, pero eso no descarta que llegado el momento pudiera presentarse un brote y es por lo que se están previniendo.

Es por eso que hasta en las encuestas nacionales que se han hecho al respecto, lo que es Claudia es de las que ha salido más a la alza, o apuntalada, por el poder de reacción que ha mostrado ante esa emergencia sanitaria, incluso yendo más adelante y marcado la pauta en muchos ámbitos, por ser la región donde primero se suspendieran algunas de las actividades, incluidas las clases escolares. Así el acierto.

