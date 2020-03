Sigue un paso adelante Gobernadora

Que no se queda atrás la “Presimun”

No detiene el coronavirus a fiesteros

Harán la tarea en línea los de la SEC

Sigue un paso adelante la “Gober”…Y para más que el gobierno federal, la que ha ido más allá, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que ahora sumara a la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz al programa “Quédate en Casa”, que es una de las estrategias preventivas más acertadas que se han implementado para prevenir la propagación del coronavirus. ¡Órale!

A ese grado es que Claudia ahora enlistara a la Secretaría de Marina, así como de la Defensa Nacional (Sedena) y demás integrantes de ese frente contra el hampa, para de forma conjunta reforzar las medidas de prevención y la táctica integral de distanciamiento social, como también se le ha denominado a esa campaña para hacer que la población no salga de sus hogares, a no ser que sea estrictamente necesario.

Y tan es un muy buen plan el de quedarse resguardado, que ya ha sido secundado por varios municipios como el de Nacozari de García, Moctezuma, Caborca y Magdalena, que llegaron al punto de instaurar un toque de queda para que sus habitantes no salgan de sus viviendas por las “nochís”, a fin de que no se les ocurra irse de juega, por como está la cosa con esa alerta sanitaria. De ese pelo.

Pero para quien dude el como Pavlovich Arellano siempre está yendo un paso más adelante, es que igualmente acaba de anunciar una serie de apoyos fiscales para las pequeñas empresas, con la finalidad de amortiguar o contrarrestar los efectos de la disminución de clientes como consecuencia de esa epidemia, eso derivado de que ha provocado el que disminuyan todas las actividades económicas. ¡Tómala!

Es por eso que la Mandataria diera a conocer varia disposiciones en ese sentido, que serán aplicables en los meses de marzo y abril, entre las que están un 50% de descuento en el pago del impuesto sobre la nómina para las compañías con 50 empleados o menos; una descontada del 100% en la erogación por concepto del impuesto sobre hospedaje; así como una prórroga para pago por revalidación vehicular.

Aunque por si eso fuera poco se contempla un 50% en el pago de derechos registrales por inscripción de vivienda; suspensión de actos de fiscalización estatales; y además se contará con mil 300 millones de pesos para respaldar preferentemente a consorcios contratistas locales, en lo que son unos incentivos en los que manejan que mucho tuvo que ver el secretario de Hacienda estatal, Raúl Navarro Gallegos.

Así está la política solidaria que está instrumentando la Ejecutiva sonorense, al estar consciente de las consecuencias de quedarse en casa, porque con todo y que se busca el beneficio colectivo para contener esa pandemia de resfriados que pueden ser mortales, pero en contraparte se afecta la economía de los empresarios, principalmente los pequeños y medianos, por ser los que viven al día. Así el dato.

Sin embargo y a pesar de esas afectaciones colaterales se está logrando el objetivo, como es el de contener ese virus causante de esos catarros, por como hasta ayer la cifra se mantenía en tan solo 4 casos en Sonora, dos en Hermosillo, uno en Navojoa y otro en Guaymas; a diferencia de los casi 400 en México, con 4 muertos; en tanto que a nivel mundial ya van más de 300 mil y más de 13 mil muertes.

Y es que el principal referente del como en el Estado se actuara a tiempo, es que en el vecino Arizona ya sumaban casi 200 enfermos de esas gripes y eso que son una Nación de primer mundo. ¿Cómo la ven?

Que no se queda atrás la “Presimun”…La que vaya que tampoco se ha quedado atrás, a la hora de concientizar a los hermosillenses contra el Conavid-19, es la alcaldesa, Célida López, y para evidencia está que desde el pasado viernes instalaran 14 filtros policíacos con fines informativos y preventivos, para exhortar a los conductores a no incurrir en acciones de riegos de contagio. De ese tamaño.

Luego entonces con esa misión de prevención estarán operando permanentemente esos retenes, algunos de los cuales se ubican en la Carretera 100 Estatal, que conduce a Bahía de Kino; así como en la Carretera Federal México 14, que lleva a Ures; y la Carretera 26 Estatal que conecta a localidades de la zona rural del área poniente de esta Capital; así como en las principales vialidades del área urbana. Así el dato.

De esa manera es como López Cárdenas sí que está echando el extra, a la hora de abonarle a las estrategias de prevención, por como ya han instaurado otras desde el Ayuntamiento, y en esta ocasión no ha sido la excepción, tan es así que “personalmente en persona” se le viera supervisar la operación de esos puntos de orientación, junto con el Comisario General de Policía, Gilberto Landeros. De ese vuelo.

Toda vez que de primera mano quería checar el como los agentes le están recomendando a los automovilistas el no visitar los sitios a los que las autoridades han pedido no acudir, como son las playas, balnearios, albercas o paseos campestres, para no correr peligros innecesarios, al recordarles que el exhorto de quedarse en casa, por nada son vacaciones, sino más bien para que se mantengan protegidos.

De ahí del acierto de Célida Teresa y compañía, por como están reforzando el llamado que se ha hecho a no hacer viajes recreativos o de esparcimiento, sino que por el contrario hay que atender la emergencia sanitaria que actualmente hay, con la intención de mantener la baja incidencia contagiosa, que por algo es de las menores en toda la República Mexicana, a partir de la suma de tácticas como esas.

No detiene el coronavirus a fiesteros…Por primero estar la salud antes que la pachanga, es que ayer el director de Inspección y Vigilancia, Gino Saracco, ya advirtiera que si no entendieron por las buenas, ahora tratarán de hacer entrar en razón por las malas a los fiesteros, porque del “juebebes” en adelante multarán con más de $13 mil pesos a quienes hagan fiestas con más de 10 personas. ¡Zaz!

Pues aunque está de no creerse, pero a pesar de la alertada que se hiciera en esta Ciudad del Sol para que la gente no salga y así prevenirla contra del coronavirus, pero hay quienes siguen realizando convivios en casas y terrenos campestres, como lo denota que de viernes a domingo detectaran 80 fiestones, de los que 42 fueron multados por haber entre 60 y 100 invitados, y hasta con música en vivo. ¡Vóitelas!

Razón por la cual es que les aplicaran la sanción máxima, que es de 150 UMAS, equivalente a $13 mil 36 pesos, en unos “conbebios” que tuvieran lugar en Los Jardines, Las Minitas, Pueblitos, Villas del Real, Palo Verde y en la zona campestre Real de 14; a lo que se le agrega el que además hubiera más de 200 reportes falsos, de los 312 que recibieran, por lo que hasta con eso tuvieron que batallar. ¡Pácatelas!

O séase que a ese extremo ha llegada la inconciencia de algunitos, por todavía no haber caído en cuenta de que el ambiente no está como para andar de fiesta, por como han desatendido la advertencia que previamente se hiciera, de dejar para mejor ocasión esa clase de festejos, de ahí el porque de aquí pa´l real incrementarán las sanciones, para que la piensen más de dos veces antes de violar esa disposición.

En ese mismo renglón harán lo propio con lo que son los tianguis, para impedir las aglomeraciones, de ahí que Saracco Morales adelantará que continuarán con los operativos para impedirlo, e incluso hasta solicitarán el apoyo de Seguridad Pública Municipal para que retire de esos lugares a los locatarios que han hecho caso omiso, o que se han negado a acatar la orden de no vender durante la cuarentena. ¡Glúp!

Harán la tarea en línea los de la SEC…Como no hay más lucha que la que no se hace, la que sí que está de resaltarse, es la modalidad implementada por la Secretaria de Educación y Cultura (SEC), cuyo titular es Víctor Guerrero, para desde ayer poner en marcha actividades académicas en línea y de esa manera intentar fortalecer las labores de aprendizaje en casa. ¡Qué tal!

Muestra de ello es que vía el portal www.yoremia.gob.mx, la SEC ofrecerá actividades y material de consulta para apoyar a los estudiantes de los tres niveles de educación Básica, como son Preescolar, Primaria y Secundaria; mientras que el Colegio de Bachilleres (Cobach) impartirá clases a través de la red, o de manera virtual, como parte de la cruzada “Quédate En Casa” del Gobierno del Estado.

Para el caso es que ese sistema incluye llevar a cabo el modelo “Aprende en Casa”, con el que se transmitirán contenidos alineados a planes y programas de estudio, desde lo básico hasta bachillerato, por medio de Telemax, y en Internet en las páginas www.sep.gob.mx, www.televisioneducativa.gob.mx y en onceninos.tv, contemplando hasta sugerencias para activación física desde el hogar. Ni más ni menos.

Más menos así es como Guerrero González y sus operadores han tenido que echar a volar su inventiva, a partir de la recomendación que les hiciera la “Gober”, Claudia Pavlovich, de ahí el porque es que están invitando a los padres de familia a revisar ese formato y compilación didáctica, en aras de apoyar en la continuidad a los estudios de las niñas, niños y adolescentes, buscando que se mantengan activos.

Eso sin que dejaran de reconocer la participación e iniciativa que ha tenido el magisterio, por como se han organizado en colectivos escolares para crear mecanismos de retroalimentación didáctica en las redes sociales, al interactuar en el ciberespacio con los alumnos y paterfamilias, por lo que habrá que ver qué tanta respuesta tiene, por aquello de que parte del estudiantado no lo verá como algo oficial. ¿Qué no?

