Siguen ¡a la alza! casos de coronavirus…Y mientras que en México ya se presentó el primer muerto provocado por el coronavirus, lo que es en Hermosillo se detectó el segundo caso, en un paciente de 44 años que viajó a Verna, Roma y Madrid, de donde llegó el pasado 10 de marzo, vía Madrid-Ciudad de México y esta Capital, de ahí que reiteraran el llamado a mantenerse bajo buen resguardo. De ese pelo.

Por lo que ese nuevo enfermo en Sonora se suma a los 164 que hasta ayer ya habían en el País; en tanto que todavía hay 448 sospechosos, 7 de ellos aquí; mientras que 921 ya han sido descartados, pero ni con ese fallecimiento se ha pasado a la segunda fase de la contingencia contra esa mortal resfriado, según lo ventilado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. ¡Qué tal!

Aún y cuando el mencionado deceso de un hombre de 41 años, que padecía diabetes y era originario del Estado de México, se presentara en una condición especial, como es el que seis días antes de sus síntomas acudiera a un concierto del grupo sueco de heavy metal Ghost, celebrado en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, de ahí que ya no pudieran rastrear su cadena de posibles contagios. ¿Cómo la ven?

Así que ante esa contaminación en eventos públicos que se ha dado, sí que cobra relevancia el programa implementado en el Estado, como es el de “Quédate en Casa”, que precisamente es para evitar esa clase de contagiadas en masa, por lo que hoy por hoy sólo se permiten actividades prioritarias y en las que no haya más de diez personas a la vez, y con eso tratar de reducir la propagación de esas gripes.

Lo que explica porque en la Entidad se han registrado puros enfermos importados, o que han llegado de fuera, como el nuevo que aflorara y al que ya mantienen en asilamiento domiciliario, pero en buenas condiciones, y en franca recuperación de su cuadro respiratorio, después de que el 12 de marzo iniciara con la sintomatología, pero hasta el día 16 acudió al médico, y el 17 le confirmaron el diagnóstico.

Casi por nada es que la misma noche del pasado miércoles, a través de un video difundido en las redes sociales, el titular de Salud estatal, Enrique Clausen, ventilara esa mala nota, aunque el meollo del asunto radica en que durante casi una semana anduvo esparciendo ese raro virus entre sus más cercanos y también los extraños, y más si es de lo que también acudió a realizar compras de pánico. ¡Vóitelas!

No en balde del porque de las proyecciones que ya hay, de que en las próximas semanas podría llegar a unos veinte la cifra de contagiados por estos lares, de ahí el porque la principal medida preventiva es la de permanecer en los hogares, para no exponerse bajo ninguna circunstancia, a menos que sea de extrema necesidad, de ahí el porque ya se suspendiera toda clase de eventos en los que haya tumultos de gente.

Porque tan grave ya está esa epidemia que surgiera en China, donde por cierto en los últimos días ya no ha habido más infectados, que lo que es el “Presi” gringo, Donald Trump, ya anunció el cierre parcial de su frontera con la República Mexicana y Canadá, y no es para menos, después de que en el mundo iban casi 9 mil muertes y más de 220 mil envirulados, y la estadística seguía aumentado. De ese tamaño.

Descarta “Pejidente” un toque de queda…Quien vaya que por fin dijo algo serio, en torno a la pandemia del Covid-19, es el “Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador, al aclarar en su mañanera rueda de prensa de ayer, que su anuncio de implementar el Plan DN-III con el Ejército, nada tiene que ver con un posible toque de queda para que los mexicanos se queden en sus casas. De ese vuelo.

Si se toma en cuenta que antes que eso López Obrador había salido con la incoherencia, o barrabasada, por no decir más feo, de que a él lo protegían sus estampitas religiosas que lo acompañaban, y hasta un trébol de cinco hojas que mostrara, por lo que amolados quienes no tienen esos amuletos como escudos protectores, cuando es una urgencia de salud que no se soluciona con eso, o de puro milagro. ¡Ñácas!

Es por eso que cuestionaran la falta de seriedad de AMLO y con sobrada razón, de ahí que lo menos que se dijera, es que ya está chocheando, y también por como se resistía a suspender sus giras de fin de semana, a pesar de pertenecer a un grupo poblacional de alto riesgo, como es el de los que tienen más de 60 años de edad, pero aún así todavía andaba saludando de “abacho y becho”. De no creerse.

Motivo por el cual es que le pidieran que precisara las funciones que tendrían las fuerzas armadas ante esa emergencia sanitaria, apuntillando que sólo consistiría en desplegar todo el conocimiento que tienen los médicos militares, así como la experiencia de las enfermeras de ese ámbito en el manejo de esas situaciones que ya caen en lo extremo, pero sin que tenga que ver con la restricción de las libertades.

Pues de acuerdo a su visión nada debe ser por la fuerza, sino más bien por las buenas, de ahí que no se le prohibiría a la ciudadanía el salir a las calles, aún y cuando la invitación es para que se queden en sus viviendas, por ser los lugares más seguros; aunado a que en su caso adelantara que si se requiere saldría a ofrecer conferencias a mediodía, o por la tarde, en caso de que así se amerite. ¡Órale!

Ponen el ejemplo los de la Planta Ford…Los que sí que a partir de hoy pondrán el buen ejemplo en materia preventiva contra el coronavirus, son los del consorcio de la planta ensambladora Ford de Hermosillo, ya que desde éste viernes tendrán un paro de producción de diez días, pero aún así lo que son los dos mil 800 trabajadores recibirán el 75% de sus sueldos sin laborar. Ni más ni menos.

De tal forma que en ese complejo de ensamblaje de autos reanudarían operaciones el 30 de marzo, pero a “medio brazo”, ya que funcionarían con un solo turno, el cual sería cubierto de forma rotativa cada dos semanas, entre las dos plantillas de empleados que hay, ya que quienes integran la segunda se mantendrían en casa bajo el esquema de paralización, y sólo ante un evento extraordinario se les llamaría.

Por lo que así está la modificación operativa que diera a conocer el dirigente del sindicato de esa empresa automotriz, Ricardo Martínez Herrera, y quien asegurara que solamente obedece a cuestiones relacionadas con salvaguardar la salud de los trabajadores y sus familias, para que no estén en riesgo “todos en bola”, a la hora de estar laborando; además de que reforzarán los protocolos de limpieza.

Pero en tanto que eso pasa en la Planta Ford, lo que es el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) Sonora, Gerardo Vázquez Falcón, ya adelantó que ese sector maquilador no parará su chamba en lo que es la primera fase de ese mal de carácter mundial, por considerar que si bien hay una crisis epidemiológica, también existe una de tipo económica. ¡Glúp!

Razón por la que Vázquez Falcón señalara que tomarán las acciones necesarias en cada una de las etapas de esas “gripas” en serie, por lo que no descartan la posibilidad de parar, pero únicamente si fuera urgentemente necesario, como dando a entender que le seguirán “midiendo el agua a los camotes”, o a la evaluación que presenten esas enfermadas en cadena, por como están de pronóstico reservado. ¡Palos!

Antepone “la grilla” a la salud el Steus…Por para ellos primero estar la grilla sindical, es que a los que les valió la alertada que hay por lo del Conavid-19, es a los del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora ($teu$), cuya cabecilla es Rosa Silva Manzo, por como en una asamblea realizada el pasado martes emplazaran a huelga a la Unison para el 30 de abril a las 17:00 horas.

A ese grado es que a Silva Manzo y sus promotores no les importara el poner en riesgo a las bases sindicales, por como con mil 184 votos a favor, de un total de mil 442, votaran por colocar las banderas rojinegras en esa fecha en la Universidad de Sonora (Unison), después de que los obligaran a acudir a cumplir con ese proceso, pero según esto haciéndolos votar de diez en diez. ¿Será?

No obstante y por si eso fuera poco, lo que es Rosa Elvira todavía de pilón advirtió que ahí no parará la cosa, y sin que sea albur, sino que por el contrario seguirán de largo con lo que ahora serán las negociaciones con las autoridades universitarias, pero según esto con medidas provisorias, como es el reducir el número de representantes, a fin de no generar un ambiente contaminante. ¡Ajá!

Ya que ahora entrarán en la fase de los e$tira$ y afloja$ para que les cumplan sus peticiones, entre cuyos puntos principales del pliego petitorio que le entregaran a los negociadores por parte de la Máxima Casa de Estudios, en lo que es la revisión contractual y salarial par el presente año, entre otros está la solicitud de un incremento global del 16% en prestaciones y salario, y eso nomás “pa´ abrir boca”. Así el dato.

O séase que con eso se confirma que ni el coronavirus los está deteniendo, a la hora de “pedir las perlas de la virgen”, por estarlo haciendo en un momento en el que se recomienda el no salir para nada de sus aposentos familiares, y es que los que también no tardan en hacer lo mismo, son los académicos afiliados al Staus, que son regenteados por Sergio Barraza Félix, por lo que así están esos intereses de grupo. ¡Ups!

