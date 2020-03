Da resultado estrategia de la “Gober”

Da resultado estrategia de la “Gober”…Y aunque al principio hubo quienes consideraron como exageradas las medidas aquí aplicadas, después la detección del primer caso de coronavirus en Sonora, pero ahora sí que ante el éxito obtenido en la contención de esa enfermedad para evitar su propagación, sí que le han dado la razón a la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano. De ese tamaño.

Con lo que la Mandataria Estatal sí que ha exhibido estar al día y “en la jugada”, por como se le adelantara a ese virus que provoca unas gripes mortales, para que en la Entidad no pase lo que en otros Estados, pero sobre todo en países como Italia y España, que por no haber actuado de inmediato, es que después tuvieron brotes que se volvieron incontrolables y fatídicos, y todo por no ser preventivos.

Pues con la creación del programa “Quédate en Casa”, que consiste en la suspensión de actividades públicas y reuniones, incluidas las clases escolares, ya que sólo se realizarán las más esenciales, y en las que no haya más de diez personas, por lo que se cerraron bares, antros, gimnasios, casinos y cines, con eso se decretó una especie de cuarentena, o treintena, ya que regirá hasta el próximo 20 de abril. ¡Qué tal!

Y es que de acuerdo a los expertos, con eso se genera un aislamiento social que ayuda a contrarrestar la celeridad con la que se contagia el covid-19 y que es lo que lo ha hecho más temible que otros males parecidos, y es que un enfermo puede llegar a infectar a tres o cuatro en el momento, de ahí el porque la recomendación para la población es la de quedarse en sus hogares para no exponerse a ser contaminado.

Toda vez que el gran problema de esa “gripa” radica en esa velocidad de contagio que tiene, de ahí que después los hospitales no se dan abasto para atender a tantos pacientes, por no haber Nación en el mundo que tenga la capacidad de tantas salas de terapia intensiva, de ahí que se ha llegado al grado de que en algunos lugares han tenido que decidir entre quienes mueren, de los tantos que están en estado crítico.

Es por eso del acierto en cuanto al poder de reacción que tuviera Claudia, por haber aprendido en cabeza, o calamidad ajena, y con lo que de alguna manera ha estado marcando la pauta a nivel nacional con esas acciones, por no estarse esperando a que le digan que hacer, sino que por el contrario se ha adelantado a ese enfermizo escenario, y es por lo que hasta ahora, y dentro de lo que cabe, hay un real control. ¡Órale!

Si se toma en cuenta que en otros lugares del planeta, hasta por la fuerza han tenido que obligar a los ciudadanos a que acaten la disposición de quedarse en sus viviendas, por desde un principio no haberlos conscientizado por las buenas y esas son las consecuencias, de ahí que zonas como la italiana y española, sean donde más muertes se han presentado después de China, donde surgiera ese refriado. De ese pelo.

Pero para quien dude lo anterior, es que desde el pasado jueves ya se instaló una mesa permanente para monitorear esa epidemia, aunque desde antes ya estaban informando diariamente a la ciudadanía por los diversos medios, como igual lo acaba de hacer la “Gober” al reunirse con alcaldes y lideres del sector empresarial, quienes por algo terminaron de respaldar las medidas de prevención ya instauradas.

Faltan correctivos a plan preventivo…Vaya que lo que sí que merece comentario aparte, en torno a las medidas precautorias que se han implementado contra el coronavirus, es que los promotores de alguna actividades como la restaurantera no se hubieran sumado a esa estrategia, por todavía verse muchos de ellos abiertos, como por ejemplo el de la cadena denominada Chiltepino´s. ¡Pácatelas!

Porque en tanto que ya se cancelaron hasta las fiestas patronales, o de los pueblos, así como todo aquel evento que reúna a más de una decena de gentes, incluido el cierre de playas para las venideras cuatro semanas, que abarcará la Semana Santa, lo que son los regenteadores de esos changarros, entre otros, continuaban con su labor de riesgo, ante el peligro que corren los comensales, y no es para menos.

Y por el estilo de imprudentes están otros rubros, a la hora de no aceptar recomendaciones, como es el sindical, y para malas evidencias están las asambleas a las que convocaran los cabecillas del Staus y Steus, Sergio Barraza Félix y Rosa Elvira Silva Manzo, a los simplemente les valió ese estado de emergencia que se pusiera en práctica, lo que habla de que hace falta que apliquen jalones, y no de orejas.

Si parte de que hasta la alcaldesa, Célida López Cárdenas, ya reiterara que se cancelarán los permisos y anuencias que se hayan otorgado para ceremonias y pachangas, como bodas, quinceañeras y reuniones masivas, como también las carreras de caballos, misas religiosas y hasta funerales, con todo y el respeto que se merecen, pero la cuestión es que primero está el preservar la salud colectiva. Ni más ni menos.

Ante lo que se saca por conclusión, que tanto el gobierno estatal, como el municipal, deben “cierren la pinza” en ese sentido, a la hora de aplicar correctivos para que se “alinien” en esa saludable política promovida por el bien de las mayorías, a fin de que ya no haya quienes se estén “pasando de vivos”, al únicamente estar viendo por su interés personal, como lo hicieran Barraza y Silva Manzo. ¿Qué no?

Aplican política saludable en cárceles…Quien ha seguido dando muestras de que en todo está, y para bien, es el secretario de Seguridad estatal, David Anaya Cooley, por como ayer ya ventilara el plan que han puesto en marcha en los penales para reducir la probabilidad de una contagiada de los miles de reos con lo que es el padecimiento del momento, como es el coronavirus. ¿Cómo la ven?

Con ese fin es que David José no solamente diera a conocer que han fomentado una conciencia entre los presos, vía el orientarlos e informarlos de lo que está pasando con esas “gripes” en serio y en serio a las que todos están expuestos, y más ellos que están en un encierro, sino que también se han hecho unos cambios en la operatividad carcelaria, como es la reducción de las visitas a los 13 penales estatales.

Para el caso es que se suspendiera la visitadas de los jueves y para los amigos, quedando únicamente las de los sábados y domingos, y sólo para dos personas por interno, como una forma de no llegar a su cancelación; en lo que es una medida que igualmente se instrumentara en los centros del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama), donde están los menores infractores.

Ciertamente que son instalaciones de reclusión en las que se sí se hace necesario el que se adopten esas adecuaciones para hacerle frente a una posibilidad de contagiadas que pudieran desatarse en cadena, si se analiza que en esas “Penis” ubicadas en diferentes ciudades de la región, en la actualidad hay alrededor de ¡8 mil 200! presidiarios, y contando, por todos los días estar entrando más delincuentes. A ese punto.

De ahí la relevancia que tiene el que Anaya Cooley se este anticipando a los hechos que pudieran suscitarse, a fin de que nos los agarren desprevenidos, y que es algo que apuntara que igual están haciendo con las diferentes áreas de esa secretaría a su cargo, y en especial con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), precisamente para en lo posible poder blindarlas, o inmunizarlas. ¡Mínimo!

Per$i$ten en realizar la Expo-Gan 2020…Tal como era de esperarse, los que se re$i$ten a dejar de ganar con lo que es su tildada de rapiña del año, como es la Expo-Gan en su edición 2020, son los de la Asociación Ganadera Regional de Sonora (UGRS), de la que es principal explotador Héctor Platt, y es que aún analizaban si la aplazaban o cancelaban de manera definitiva por el coronavirus.

Ya que en tanto que el comité organizador de esa mal llamada fiesta popular aseguraba que aún están pensando en hacerle cambios, para intentar “salvarla”, lo que es la “Presimun” capitalina, Célida López, ya daba como un hecho que esté año se quedarían con las ganas de “exprimir” a “Juan pueblo” con esa feria, por no haber las condiciones sanitarias para celebrarla desde finales del mes de abril. ¡Tómala!

Aún así lo que es Platt Martínez y sus ganones promotores no se resignaban a dejar ir ese “filón de oro” y más después de que ya va de salida de la UGRS, por lo que ahora sí que está en el llamado Año de Hidalgo, de ahí el porque están haciendo hasta lo imposible para que no les suspendan, sin importarles que lo más importante es abonarle a las estrategias para impedir la expansión de esa virulencia. ¡Ñácas!

Y para muestra del como Célida les está poniendo el ejemplo a los ambiciosos ganaderos, o más bien a esa camerilla integrada por la directiva encabezada por Héctor, que ya ventiló la posposición de las Fiestas del Pitic de Hermosillo, proyectadas para el 29 de mayo, por lo que ahora quedarán en stambay, o hasta que pase la crisis provocada por esos “gripones”, que se calcula que sería el venidero mes de julio.

No en balde es que en lo que toca a la Exposición Ganadera, finalmente acordaron el prorrogarla para el segundo semestre del año, como lo informaran a través de redes sociales, por lo que la nueva fecha sería del 29 de octubre al 22 de noviembre, lo que todavía estaría por verse, ya que con ese aplazamiento solamente estarían ganando tiempo, porque ya dependerá del cómo este la situación por esas fechas.

