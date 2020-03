Sale más adelantado titular de la SEC

Dan la razón a alcaldesa con protesta

Impulsan una materia de vanguardia

Que ya serán legales los “mariguanos”

Sale más adelantado titular de la SEC…Quien vaya que salió más adelantado en materia preventiva contra el coronavirus, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero, al anunciar que desde hoy y hasta el próximo viernes será opcional el acudir a clases, es decir, no será obligatorio asistir a los planteles, ya que no se reflejaría en las calificaciones del alumnado. ¡Órale!

Con lo que Guerrero González está yendo más allá de lo que previamente ventilara el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Barragán Moctezuma, de que adelantarían y ampliarían las “vagaciones” de Semana Santa para todos los niveles educativos de la Nación, del 20 de marzo al 20 de abril, o sea, un mes completito, contrario a la quincena que siempre programan. ¡Pácatelas!

Y es que Víctor José le está sumando la posibilidad de una semana más a la disposición decretada por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, (Conaedu), pero que ya quedará a criterio de los papás de los alumnos el enviarlos, porque lo que es la estructura docente y administrativa de cada centro escolar ya estará preparada con la creación de filtros a la entrada para recibir a los estudiantes que asistan. ¡Qué tal!

Toda vez que los paterfamilias deberán entregar un escrito donde harán constar que no han detectado en sus hijos ninguno de los síntomas del mencionado resfriado tan de moda, ya que en caso de que presentaran fiebre, tos o dificultad para respirar no deberán llevarlos a las escuelas y por el contrario la urgencia sería que buscaran asistencia médica para salir de dudas sobre su estado de salud. ¿Qué no?

No por nada es que Guerrero González apuntillara que de llegar a detectarse un caso de esa mortífera enfermedad, de inmediato se suspenderían las actividades en el plantel que se ubicara y se notificaría a las autoridades sanitarias; eso en cuanto a educación Básica, porque ya lo que son las “Prepas” y universidades determinaran qué hacer en ese periodo comprendido del 17 al 20 de marzo. Así el dato.

Dan la razón a alcaldesa con protesta…Para que vean hasta donde está llegando ya el hartazgo de los ciudadanos, por como la mayoría de las calles de Hermosillo parecen campos minados, a raíz de lo intransitable que están por tanto bache, es que los vecinos de la colonia Puerta Real, California Residencial y zonas del Norponiente aprovecharon el día festivo para bloquear el bulevar Quiroga. ¡Glúp!

Por lo que ahí tienen que los habitantes inconformes de esos sectores habitacionales ayer formaron unas auténticas vallas humanas para protestar por las malas condiciones en que está esa vialidad, en la confluencia con el Gaspar Luken, y cuyo bacherío se ha agravado con las últimas lluvias y se pondrá “píor” con la que desde ya pronostican para mañana “miércoles de calentamiento”. De ese tamaño.

De tal forma que así está ese reclamo “ciudadano” y que de alguna manera viene a darle la razón a la alcaldesa, Célida López Cárdenas, quien no sólo ha reconocido la urgencia de reparar las principales vialidades de esta Capital, sino que además están coincidiendo con ella de hacerlo mediante un programa que ya ha venido proponiendo, como es a base de concreto hidráulico, con la finalidad de que dure más.

A ese grado estuvo es sublevación popular en pleno “San Lunes” y a la que le entrara al quite el de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), José Carrillo Atondo, que se vale señalar con dedo de fuego que se ha visto muy lento con las bacheadas de emergencia, por como hay infinidad de avenidas que “están como para llorar”, como el Ignacio Salazar Poniente. Ni más ni menos.

Luego entonces ante esa sentida exigencia ya sabrán cual es la respuesta que le darán a Célida Teresa, en lo que será la histórica primera Consulta Vecinal 2020 que se hará en Sonora el venidero domingo 29 del presente mes de marzo, con la intención de conocer la opinión de los hermosillenses sobre los temas más trascendentes y urgentes, entre ellos el de la pavimentación, por como afecta a la movilidad. ¡Tómala!

Impulsan nueva materia de vanguardia…Al que sí que le estarán dando más chamba, con el programa de vanguardia que recién anunciara la Ejecutiva Estatal, Claudia Pavlovich, es al secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, ya que a partir del próximo ciclo escolar Sonora contará con maestros capacitados en educación para la salud, sobre todo en materia emocional. ¡Órale!

Pues de acuerdo a la política visionaria de Claudia, es una convencida de que la educación emocional

es la única herramienta para enfrentar los problemas que se originen como parte de la descomposición social, de ahí que sería una asignatura obligatoria en beneficio de las niñas, niños y jóvenes de la Entidad, por como hoy en día se esta dando cada caso, en los que hasta los pequeños se están suicidando. ¡Ouch!

Derivado de lo anterior, o para el cumplimiento de esa meta, es que a Guerrero le tocará la misión de elaborar los contenidos profesionales en esa temática, para que los profesores tengan toda la capacitación suficiente por parte de personal altamente calificado y así estén en condiciones de atender de forma integral a las y los estudiantes sonorenses, en aras de una mejor salud en el ámbito de sus emociones.

Así está “la palomita” que se está apuntando Pavlovich Arellano, quien no por nada ponderara que su pretensión de que no sea un plan sexenal, si no que más bien ya quede institucional, con la finalidad de que trascienda más allá de su gobierno, con la mira puesta en que prevalezca en las venideras administraciones estatales, para que ese tipo de instrucción ya sea permanente en las escuelas. ¡Mínimo!

En esos términos es que la Mandataria está pensando más allá de su gestión gubernamental, con la intención de blindar en ese renglón a un sector que está siendo muy vulnerado, como es el estudiantil.

Que ya serán legales los “mariguanos”…Pa´ quien dude de cómo el mundo ya se está degradando, aunque otros dicen que cambiando, ahí tienen que ahora los “mariguanos” podrían ser legales, después de que en el Senado se aprobara en lo general el dictamen para regular el uso lúdico, medicinal y comercial de la marihuana, pero aún hay polémica sobre algunas modificaciones propuestas.

Y para que se den una idea del como están fomentando el vicio con esa droga, es que los senadores de Morena mayoritearan esa iniciativa que contempla incrementar de 5 a 28 gramos la cantidad permitida en la portación de esa “hierba mala”, y hasta 200 gramos con derecho a una multa, de ahí que sea uno de los puntos que ha generado más controversia y desacuerdos, y no es para menos A ese extremo.

Más menos así estaba esa disputa entre los representantes senatoriales, por como los del Partido Acción Nacional (PAN) votaran en contra; en tanto que los del PRI se abstuvieron, de ahí que todo pinta para que ya sea cuestión de tiempo, y que al rato los de por sí viciosos ya puedan andar con esa cantidad de estupefaciente verde y sin que nadie les diga nada, por como ya estaría permitido. ¡De no creerse!

Aún y cuando es una proposición que no deja de ser por demás incongruente, por como a la par no se impulsa que haya más centros de rehabilitación para atender la drogadicción, misma que con eso se agravarán, de ahí que el gran reto será para los secretarios de Salud, como Enrique Claussen de Sonora, que de alguna manera tendrán que atender lo que será esa creciente problemática de las adicciones.

Aunado a que eso obligará a que otros sigan el buen ejemplo de la “Presimun” de Hermosillo, Célida López Cárdenas, quien por iniciativa propia ya construye un centro de desintoxicación, como adelantándose a lo que se viene. Así de sensible y visionaria.

