Hará historia con consultada alcaldesa…Y con el lema de que ¡el que pregunta no se equivoca!, es que la alcaldesa, Célida López Cárdenas, hará historia con lo que será la primera Consulta Vecinal 2020 que se hará en Sonora el próximo domingo 29 del presente mes de marzo para conocer la opinión ciudadana sobre los temas de mayor importancia para el desarrollo de Hermosillo. De ese pelo.

Es por eso que Célida Teresa desde ya empezará con la campaña informativa de las siete temáticas contempladas en esa consultada y que se traducirán en igual número de preguntas para que los hermosillenses opinen si están de acuerdo o no, de ahí que los exhortara a participar en ese ejercicio que busca fomentar que la población se involucre en la toma de decisiones y en las acciones gubernamentales.

De ahí que no por nada es que la “Presimun” de Morena apuntillara, el ser una convencida de que ese inédito sondeo ciudadano será un antes y un después en cuanto a la nueva etapa de la democracia en esta Capital, a partir de que la mejor forma de transformar a la ciudad es tomando en cuenta a las mayorías, contrario al pasado, cuando decidían unos cuantos por todos y además en lo “oscurito”. ¡Tómala!

De esa forma es que Célida estaría haciendo la diferencia, con esa votación que se haría en urnas electrónicas del Instituto Estatal Electoral (IEE), y que se colocarán en 100 mesas receptoras distribuidas estratégicamente en el municipio, para que todo mundo pueda sufragar, y cuyas ubicaciones se darán a conocer con anticipación, en una jornada que tendrá lugar de las 8:00 a las 16:00 horas. ¿Cómo la ven?

Por lo que así está la invitación que López Cárdenas está haciendo para ser parte de ese histórico preguntadero, con el que estará sentando un precedente, y en el que se medirá el sentir de “Juan Pueblo”, en cuanto al antidoping en las escuelas, el manejo de la basura, infraestructura, drenaje, violencia intrafamiliar, reglas de convivencia entre vecinos y la seguridad pública, entre otros. De ese vuelo.

Aún y cuando la principal modificación que se hiciera, es la cancelación de la pregunta que tenía que ver con solicitar una contribución extra del 5% en el pago del Impuesto Predial, que optó por cambiarse por la de que si los capitalinos están de acuerdo en que se realice una Alianza-Público-Privada para que se inviertan hasta $800 millones en infraestructura vial, o para pavimentar con concretó hidráulico las calles.

Eso significa que ya no habrá una aumento por concepto de ese gravamen, como ayer lo confirmara la Munícipe, al manejar que a partir de que no les iba alcanzar lo que captarían, es que decidieron mejor apostarle a aliarse con alguna empresa como Cemex, u Holcim, a fin de que sean las que financien ese rescate de vialidades a crédito, por como el Ayuntamiento no cuenta con capacidad de flujo económico.

Aunado a que igual se cuestionará sobre si se acepta que se le suban las multas a los vecinos ruidosos y trasnochadores, o que escuchan música a todo volumen, además de hacerlos pagar con trabajo comunitario; y por el estilo que haya arresto de 36 horas para quienes incurran en violencia intrafamiliar; y además el tener identificados a los policías en servicio con un sistema tecnológico y pueda ubicárseles.

Se ven muy lentos ante el coronavirus…Ahora sí que mientras que en el mundo ya se vive un escenario apocalíptico, por como ha seguido cundiendo el coronavirus, de ahí que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya lo haya declarado una pandemia, lo que es en México se siguen viendo muy lentos, a la hora de “curarse en salud” para prevenir a la gente de esa mortal gripe. ¡Zaz!

Y para prueba está el que ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, volviera a reiterar que cerrar las fronteras o cancelar vuelos de países que presentan mayores casos de contagio por ese mal, según él son medidas sin fundamento científico, de ahí que aquí no se adoptarán por las consecuencias sociales y económicas que tendrían, aún y cuando los vecinos de los Estados Unidos ya lo hicieron. ¡Pácatelas!

Luego entonces a ese grado es que les ha estado “circulando muy lento la sangre” a López-Gatell y compañía, en tanto que en otras naciones como Italia ya se vive como en un estado de guerra, con el ejército patrullando las calles para que los habitantes no salgan de sus casas; en tanto que ayer la Bolsa de Valores de Nueva York cerró como medida de emergencia y se suspendió la liga de básquetbol gringa.

Más menos así está la alerta preventiva y con sobrada razón, por como ya iban más de ¡¡4 mil 600 muertos!! en el planta por ese desconocido catarro para el que aún no hay vacuna, con casi 130 mil infectados, de los cuales ya hay 12 confirmados en suelo mexicano, en el que en base a los expertos se espera que haya un brote entre el día 20 y 30 del presente mes de marzo. De ese tamaño.

Y es que en tanto que en otros lados ya han cancelado los eventos masivos y hasta el equipo de fútbol español del Real Madrid se declarara en cuarentena, lo que es aquí apenas analizan esa alternativa, tocante a esas posibles suspensiones por cuestiones sanitarias, de ahí que la que a nivel local todavía esté en veremos, es la vendiera Expo Ganadera, a pesar de que en Sonora no se ha registrado ningún caso.

Sin embargo en pleno “juebebes” ya trascendió que el gobierno federal anunció la posposición del principal evento turístico de la República Mexicana, como es el Tianguis Turístico, a realizarse del 22 al 25 de marzo en Mérida, Yucatán, precisamente por la propagación que está teniendo el Covid-19, y no es para menos, por como los mexicanos están extrañados por no declararse una emergencia. ¡Glúp!

Ejemplo de ¡justicia pronta y expedita!…Quienes siguen haciendo valedero aquello de que la justicia deber ser pronta y expedita, son los jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), del que es titular Francisco Gutiérrez Rodríguez, por como en menos de 48 horas sentenciaran Joel “N.”, de 50 años de edad, por el pasado 5 de marzo cometer un sonado hurto de un auto en la Unison. ¡Órale!

Toda vez que al exhibido hampón mediante un proceso o juicio abreviado le dictaron una condena de 6 años 8 meses de prisión, por el delito de robo con violencia en las personas, luego de que despojara de un automóvil, tipo Chevrolet Cruze, a una joven universitaria en el área de estacionamiento de la Escuela de Contabilidad, y que al ser videograbado y compartido en las redes sociales se volviera viral. ¡Qué tal!

Así que ante esa pruebas tan contundentes, es que se condenara al citado robacarros originario de Culiacán, después de ser atrapado al ser seguido por las cámaras de video vigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, hasta ser interceptado en la carretera, a la altura del Cerrito de la Virgen.

Y no es para menos que procedieran en consecuencia y con esa celeridad contra dicho delincuente, por haber resultado toda una fichita, al aflorar que cuenta con registros delictivos en Tijuana, Baja California, por abuso sexual, y tal vez también por otros delitos en California, Oregon, Washington, Idaho y Arizona, Estados Unidos, utilizando el nombre de Joel y Fausto con cinco apellidos diferentes. Así la calaña.

Provoca polémica una cortina metálica…Vaya que las que están dando mucho de que hablar, son las cortinas, y no de humo, sino metálicas, que de la noche a la mañana colocaran en el Congreso del Estado y con las que tomaran de sorpresa hasta a los propios diputados, y que han tratado de justificar que es por cuestiones de seguridad, a partir de indicaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil. ¿Será?

Razón por la cual es que el legislador de Morena, Héctor Raúl Castelo Montaño, que es secretario de la Comisión de Administración, aclarara que sí bien se había acordado revisar el límite del edificio con respecto a la vía pública, para checar si era factible una protección, pero que nunca se contempló el interior, porque la intención es la de tener un control, pero no algo así como un muro de contención.

Es por lo que “El Pollo” Castelo advirtiera que llamarán a los legisladores que integran la Comisión de Protección Civil de ese Poder Legislativo, para que expliquen el porque no se tomara en cuenta a nadie para instalar esas mallas corredizas que hacen que parezca tianguis ese recinto, de ahí el porque de los asegunes que han surgido, de que sí será para protegerse de las próximas marchas feministas. ¡Vóitelas!

Casi por nada es que así está el escándalo que provocara la instalación de esas rejas, por como nunca se enterara a nadie de la misma, y que según esto obedeció a un recomendación de “Desprotección” Civil, y autorizada por los de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en lo que sí que tiene tintes de ser un albazo el que le dieran a los tribunos, que quedaron por demás apertrechados.

Ante lo que habrá que ver cuál es la respuesta que le dan a Castelo Montaño, de ahí que también requerirían al Oficial Mayor, José Ángel Barrios, con todo y que el “palo, o cortinazo dado”, ni quien lo quite ya, no obstante y que a todas luces debió haber habido un operador del mismo, muy probablemente que para sentirse más seguros, después de que parecían chivos en cristalería. Ni más ni menos.

