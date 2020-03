Crea expectativas la visita de AMLO

Ya habrá “lana” para correr a policías

Le “ponen palomita” a la Gobernadora

Aplazan de nuevo la huelga camionera

Crea expectativas la visita de AMLO…Y con la que de nuevo se abren las expectativas, es con la séptima visita que hoy “juebebes” hará a Hermosillo el “Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador, por las noticias o novedades que pudiera traer, en torno a los casos de la Guardería ABC y la masacre perpetrada en Bavispe contra la familia LeBarón, en respuesta a sus demandas de justicia. De ese pelo.

Porque según lo adelantado por el superdelegado de los programas de Bienestar, Jorge Taddei Bringas, si el diablo no mete la cola, López Obrador estaría aterrizando en esta Capital como alrededor de las 11:00 horas de la mañana, para de entrada reunirse con los papás de los niños afectados por el incendio de la estancia infantil ABC, en un encuentro a puerta cerrada que tendría lugar en el hotel San Ángel. ¡Zaz!

Y como el motivo de esa gira presidencial es darle seguimiento a los compromisos pactados con las víctimas de ese par de sucesos, uno ocurrido en el 2009, y otro en el 2019, es que posteriormente se vería las caras con las citadas familias de la comunidad serrana de La Mora, a las que les mataran a nueve de sus integrantes, entre ellos siete infantes, de ahí que estarán a la espera de lo que les digan. ¡Palos!

Pues en base al acuerdo previamente hecho por Andrés Manuel, el plan es el de reunirse con ellos cada tres meses, es decir, tanto con los padres de los niños fallecidos y heridos en la ABC; como con los clanes familiares de los LeBarón y Langford, a fin de tenerlos al tanto de las investigaciones que se llevan a cabo para atender sus exigencias justicieras y que es por lo que éste día hará esa gira. ¡Órale!

Así que en base a lo adelantado por Taddei Bringas, se daba por descontado que éste día lo acompañaría el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo; así como el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; además del Gabinete de Seguridad Nacional en pleno, muy seguramente que con su titular, Alfonso Durazo Montaño, a la cabeza. ¿Será?

Luego entonces sí por la víspera se saca el día, lo más probable es que del salón Santorian, del citado complejo hotelero, saldría una de las notas del día, por las nuevas que podría haber en cuanto a esos dos grandes pendientes que aún están sin resolver, a partir de lo que AMLO venga a ventilar, y más porque respecto a la matanza de los LeBarón había nuevos detenidos que estaban por confirmarse. ¡Tómala!

Mientras que en lo que respecta a lo del ABC, lo que es Zoé se vino un día antes para prepararle el camino al Ejecutivo, a fin de concretar la firma del decreto con el que la Federación les otorgaría una atención vitalicia a las víctimas del trágico hecho incendiario que cobrara 49 muertes, y es que los progenitores aún andaban que no se ponían de acuerdo, por “el candil” que le han metido” sus abogados.

Es por eso que así continúan estando los asegunes, referente a esos encuentros que sostendrá el Mandatario de la Nación, de ahí que previo a eso quien se da como un hecho que la dará la bienvenida como siempre, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien conociéndola como es de aventada, no descartan y que aproveche la recta para recordarle las gestiones que aún están veremos para Sonora.

Ya habrá “lana” para correr a policías…Ahora sí que ya no habrá excusas ni pretextos para seguir con la “limpia” de las corporaciones policíacas, a partir de lo que acaba de venir a decir el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota, de que ya destinaron “la lana” para la liquidación o despido de más de 20 mil policías estatales y municipales en el País. ¡Ñácas!

Ya que partiendo de lo ventilado por Cota Montaño, según esto el Gobierno federal ya envió los recursos con ese objetivo, vía el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Fortamun), para que ya no estén enlistados los polizontes que hayan reprobado el famoso examen del C3, porque la meta para el presente año, es que el 100% de las Policías de todo la República Mexicana estén certificadas. ¡Qué tal!

Y para que vean lo maleada que está una parte de esos entes policiales, lo que se suma a su falta de capacidad, es que esa cantidad de elementos que serían corridos, al no superar ese filtro o exámenes de control y confianza, representan el 17% de los que hay en México, o sea, casi una quinta parte de los que están en activo, lo que habla del porque hay cada policía que “tuerce el rabo como el cochi”. ¡Ups!

Luego entonces habrá que ver con la alcaldesa, Célida López Cárdenas, qué tanto hay de cierto en cuanto a lo dicho por Leonel Efraín, porque si de algo se había lamentado la “Presimun” emanada de Morena, es de que precisamente por esa carencia de presupuesto no habían podido dar de baja a los “polis” que dejaron de ser dignos de confianza, y no solamente por haber “tronado” esas pruebas. Ni más ni menos.

Toda vez que como lo reconociera el mismo funcionario federal, de nada servían esas examinadas, si al final no podían cortar por lo sano para concretar ese saneamiento, por no tener los millones requeridos para hacerlo, de ahí que ha sido una mera simulación, porque eran más de los mismo, ya que con todo y que se sabía quienes “no daban el ancho”, hasta ahora no han podido proceder en consecuencia. ¡Glúp!

Le “ponen palomita” a la Gobernadora…Lo que vaya que merece mención aparte, es que a la “Gober”, Claudia Pavlovich, le hayan “puesto palomita” en materia de seguridad, al destacarse que la Entidad está entre los diez Estados con menor incidencia delictiva, de ahí que ocupe el lugar 24 en lo que tiene que ver con la inseguridad, lo que deja en claro que la situación todavía está salvable. Así el dato.

Ese es otro de los puntos que viniera a resaltar el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño, de ahí que Pavlovich Arellano apuntillara, que independientemente de los resultados alcanzados hasta ahora, deben reforzarse los programas y acciones para mejorar las estadísticas en ese terreno, con la finalidad de que los sonorenses se sientan más seguros. De ese vuelo.

Es por lo que Claudia remarcara que el rubro de la seguridad es y ha sido unos de los mayores retos de su administración estatal, de ahí que ponderara la importancia que tiene el trabajo en conjunto de los tres niveles gubernamentales, con la mira puesta en sumar esfuerzos contra del hampa en todas sus modalidades, a la par de que reconociera que el incentivar a las fuerzas policíacas es algo clave.

No en balde es que felicitara públicamente al Secretario de Seguridad Estatal, David Anaya Cooley, por los ahorros que ha conseguido dentro de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), para crear un fondo de $100 mil pesos que mensualmente se entregará al grupo de agentes que obtengan mejores logros en sus acciones contra la delincuencia, en algo que será como “una zanahoria” extra. Así el acierto.

Y si a eso se le suma que Cota Montaño apuntara que Sonora es el segundo Estado, sólo detrás de San Luis Potosí, con los sueldos más altos para los uniformados encharolados, lo que pone de manifiesto que así han estado predicando con el buen ejemplo al interior de los cuerpos de seguridad, de ahí que José David adelantara que la misión sea la de llegar a ser los mejor pagados. De ese tamaño.

Aplazan de nuevo la huelga camionera…Y sin hacer mucho ruido, como en ocasiones anteriores, pero el que volvieron a prorrogar para seguir con las negociaciones, es el emplazamiento a huelga de los choferes del transporte urbano de Hermosillo, el cual estaba programado para estallar ayer, pero que ahora aplazaron para el próximo miércoles 25 del presente mes de marzo. ¿Cómo la ven?

En lo que es una aplazada que fuera confirmada por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Jorge Clausen, y que aflorara que se acordara por los avances conseguidos en la última reunión que tuvieran el pasado martes, en cuanto a las peticiones planteadas por el sindicato de operadores, cuyo cabecilla es Apolinar Castillo, lo que exhibe que ya todo ha ido marchando sobre ruedas. ¿Qué no?

Aún y cuando Castillo Valdez asegurara que no les han cumplido con todas las demandas planteadas, en cuanto a las violaciones del Contrato Colectivo de Trabajo, pero que las empresas Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, al menos ya han mostrado buena voluntad, al grado de pedir tiempo para responder a sus inconformidades y es por lo que accedieron a esa prorrogada.

Es por eso que esta vez nadie cayera en cuenta de esa posposición, eso luego de que el mismo Clausen Marín manejara que son negociadas que han estado realizando en privado, y no en la dependencia que representa, de ahí que solamente se han presentado para notificarlo del cambio de fecha para esa posible enhuelgada camionera, en lo que siguen con sus estiras y aflojas, o “jalonellos”. ¡Vóitelas!

Razón por la cual es que todo parece pintar para que al final terminen por acordar una solución definitiva o al menos por un buen tiempo, para ya no tener en ascuas o en un predicamento a los usuarios, por aquello de que pudieran paralizar labores y todo por cuestiones que son elementales, como por ejemplo el pago de horas extras, caja de ahorro y demás prestaciones que son por demás obvias. ¡Se supone!

