¡Harán justicia! a mujeres universitarias…Y en la víspera del Día Internacional de la Mujer que se celebró ayer, los que sí que dieron muestra de estar haciendo la tarea en pro de las féminas, son los operadores de la Unison, cuyo rector es Enrique Velázquez Contreras, por el convenio que firmaran con la Fiscalía General de Justicia del Estado, para instalar módulos y atender delitos de género. De ese pelo.

Con lo que está de más el resaltar que con eso Enrique Fernando y compañía le están dando respuesta a uno de los reclamos más sentidos, como es el de crear canales para garantizarle el acceso inmediato a la justicia a las mujeres universitarias, ya que con esos nuevos espacios de atención evitarán la engorrosa burocracia a la que hay que enfrentarse a la hora de interponer una denuncia y es lo que les facilitarán.

Ya que de acuerdo a lo pactado, a quienes acudan a esos centros de orientación rápidamente los atenderán y de proceder el hecho delictivo denunciado, en el acto les elaborarán un formato sencillo con los datos esenciales y eso será suficiente para que el personal especializado del Centro de Justicia para las Mujeres, dependiente de la misma Fiscalía estatal, comience con las investigaciones correspondientes. ¡Qué tal!

Para ese efecto es que nombrarán a un enlace entre ambas instituciones, pues de lo que se trata es de que toda joven de la Universidad de Sonora (Unison) esté informada sobre qué hacer en el momento en que sea víctima de violencia en el noviazgo o de acoso o de algún delito que atente contra su integridad, o de una agresión sexual en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Cómo la ven?

No en balde es que así están haciendo historia Velázquez Contreras y la Fiscal de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova, al estar sentando un precedente con esos centros justicieros, por como los están acercando al lugar de los hechos o donde se registran esos sucesos que atentan contra las integrantes del sexo ex débil, en lo que es una buena nota que esperan que se extienda a las demás universidades. ¿Será?

Y no es para menos que estén atendiendo de una manera especial a ese sector de las damas, si se parte del dato aportado por Velázquez, de que en la “Uni” de un total de 30 mil estudiantes, el 55% son adelitas, lo cual ha seguido a la alza, como se demostrara el semestre pasado, al integrarse muchas más para ya sumar un 58%; en tanto que de los universitarios que son reconocidos cada año, el 75% son mujeres. ¡Órale!

Es por eso de la importancia de que en el Alma Mater se estén poniendo a la vanguardia, en eso de darles protección, seguridad y un seguimiento a las demandas de justicia de las universitarias y que es por lo que ayer en pleno “dormingo” salieran a marchar y no sólo a nivel local, sino en todo el País, precisamente para protestar contra la violencia y la falta de reconocimiento de la que son objeto. ¡Ñácas!

Aunque en esta ocasión se esperaba que en esta Capital fuera de una manera más civilizada y organizada, es decir, sin caer en actos violentos, como en domingos anteriores, de ahí que hasta el jefe del Departamento de Tránsito de Hermosillo, Alfonso Durón, adelantara que en respaldo a esa marchada cerrarían varias céntricas vialidades en la zona de la avenida Rosales y el bulevar Luis Encinas.

Hacen la diferencia con cámaras del C5i…El que volvió a demostrarse que sigue haciendo la diferencia, en hechos delictivos de emergencia, es el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la que es titular, David Anaya, por como ahora en cuestión de minutos resolvieran el robo de un auto. ¡Vóitelas!

En lo que fuera un violento atraco de alto impacto perpetrado el pasado viernes en el estacionamiento de la Unison, ubicado sobre la avenida Reforma, casi esquina con Navarrete, en la Escuela de Contabilidad, cuando a una maestra la despojaran de un vehículo, modelo Chevrolet Cruze, color blanco, y es que alguien lo grabó con su teléfono y se volvió viral en las redes sociales, cuando la afectada lo correteaba.

Y es que una vez que recibieran el reporte a las 15:54 horas en el por algo famoso C5i, de inmediato lo rastraron, para luego luego ubicarlo transitando al Oriente por boulevard Navarrete, y de ahí pa´l real siguieron su ruta de escape, hasta las que a las16:16 horas los agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) lo interceptaron en la carretera Hermosillo-Guaymas, a la altura del Cerrito de la Virgen.

O séase que ese final feliz y de película tuvo ese asalto, por el poder de reacción que de nuevo exhibieran con ese sistema de monitoreo, deteniéndose a un sujeto de 50 años de edad, de nombre Joel, originario de Sinaloa, de ahí el porque es que la alcaldesa de esta “Capirucha”, Célida López Cárdenas, ya anunciara que va a “tapizar” con ese tipo de videocámaras la localidad, a fin de tener ojos en todos lados.

Tan es así que Célida Teresa destapara que con una inversión de $10 millones de pesos adquirirán 400 cámaras de videovigilancia para agilizar el tiempo de respuesta y acción por parte de los cuerpos policíacos, en lo que será un presupuesto tanto del Ayuntamiento, como de que recibieran a través del programa Fortaseg, y así tener una mejor cobertura por medio del C5i. Ni más ni menos.

Pone la muestra AMLO a los de la CFE…Ahora sí que quien estará haciendo lo que ni los de la CFE, es el “Pejidente”, Manuel López Obrador, como es el comprometerse a que en su próxima visita a Hermosillo, que sería el venidero “juebebes”, le traería una respuesta de justicia al joven, Luis Fernando Payán, para repararle los daños que sufriera al estallarle un transformador subterráneo. De ese tamaño.

Pues en base a lo anunciado por Andrés Manuel en una de sus últimas ruedas de prensas mañaneras, advirtió que ese mismo día se reuniría con Manuel Barlett Díaz, el director general de Comisión Federal de Electricidad (CFE), para pedirle una explicación sobre ese caso que el 27 de noviembre del 2019 conmocionara a los hermosillenses, por esa explosión registrada en el Centro de la ciudad. ¡Tómala!

Aún y cuando no deja de ser una promesa de López Obrador que todavía está en veremos, si se analiza que en el último de los casos les recomendara a los padres del preparatoriano el proceder por la vía penal, garantizándoles que su administración no interferiría en el Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de que se le responda a la víctima en todos los sentidos, por como hasta ahora lo han ignorado.

Con todo y eso y partir de lo expresado por AMLO, la intención es la de traerles una buena nueva a Payán Pérez, quien quedara con secuelas de por vida, tocante a la responsabilidad de los de la “Comisión”, y en qué consistiría esa reparación, por desde su visión lo principal ser lo humanitario y la atención médica, y que es lo que se han opuesto, al negarle una pensión vitalicia, de ahí que hasta iban a demandar. ¡Palos!

No obstante y que con esa sensible postura presidencial de AMLO se le abre una “luz” de esperanza a Luis Fernando, por como a nivel local, y por conducto del Superintendente de la Zona Hermosillo, Roberto Encinas Ramírez, simplemente ya les dijeron que le hagan como quisieran, pero intuyéndose que no se mandan solos, y que únicamente reciben órdenes de Barlett Díaz. ¡Seeee supone!

Es una alerta colapso en plaza Colossus…El que sí que debe ser una alerta, es el colapso que recién se registrara en La 4 Taquería y Cantina, ubicada en la plaza comercial Colossus, localizada en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Paseo Las Quintas, por como parte del techo se desplomara y lesionara a una clienta, lo que puso en duda la calidad de la construcción. ¿Qué no?

Así que independientemente de que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), con Ricardo Vázquez Aguayo a la cabeza, suspendiera la operación de ese establecimiento, en lo que se corrigen las fallas que causaran ese derrumbe de una parte de un plafón, a quien también le corresponde hacer una inspección más en general, es al de Desarrollo Urbano Municipal (Cidue), José Carrillo. A ese punto.

Por ser una grave colapsada que hace necesaria una revisión de manera conjunta, incluso llamando a cuentas al director responsable de esa obra, que es de reciente creación, así como a los arquitectos e ingenieros, a fin de que se haga un estudio estructural para tomar las medidas preventivas que se requieran, y de esa forma evitar que un percance de esos vuelva a presentarse. ¡Mínimo!

Porque si bien está vez una mujer resultó golpeada en la cabeza con una estructura de tablaroca que cayera, sí que es un desplome que pudo haber tenido mayores consecuencias, de ahí el sentir que hay, de que esa mala experiencia deberá servir para que Carrillo Atondo y compañía sean más exhaustivos en las inspecciones, por tantos edificios de ese tipo que hoy en día se construyen. De ese vuelo.

Al intuirse que por estar haciendo esas edificaciones en serie, pero tal vez no en serio, es por lo que podría estar sucediendo eso, de ahí que por lo menos deben descartarlo, con la finalidad de reducir los riesgos. Esa es la duda que ha quedado.

