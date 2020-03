Trafican “carros chuecos” a gran escala

Que “se pasa de gandalla” funcionario

Se ponen el guarache grupo de féminas

Seguirá ampliando sus visitas AMLO

Trafican “carros chuecos” a gran escala…Para que se den una idea del extremo al que ya ha llegado el contrabando de los llamados “carros chuecos”, ahí tienen que los de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acaban de frustrar un tráfico a gran escala, al interceptar dos trailers que transportaban varios de esos vehículos, después de una persecución que estuvo como de película. ¡Zaz!

Con lo que se puso de manifiesto que dichos contrabandistas ya no se limitan a promover la contrabandeada “hormiga” de esa clase de unidades extranjeras, es decir, de uno por uno, sino que ahora hasta lo hacen en nodrizas, como esta vez se pusiera al descubierto, y con tal descaró, que no se pararon en un punto de revisión de la Coordinación de Estatal de Verificación al Comercio Exterior (Cevce).

Luego entonces así estuvo el acierto de los de la PESP, que depende de la Secretaría de Seguridad Estatal, de la que titular David Anaya Cooley, después de que “le pusieran cola” a dichos contrabandistas de “autos chocolates”, en el libramiento Hermosillo-Guaymas, hasta que lograron pararlos en el punto conocido como “Los Arrieros”, en el que detuvieron a tres sujetos, y “los arrearon” ante las autoridades.

Así que es que un aseguramiento y arrestos que dejaron en claro que lo del carrerío ilegal no a dejado de ser un negociazo redondo, sino todo lo contrario, y más por como se les ha seguido solapando a los de cierto modelo, con el argumento de tenerlos identificados por cuestiones de seguridad, de ahí que no los detengan, siempre y cuando tengan vigente su afiliación con un organización “Onachafa”. De ese pelo.

Y muy seguramente que más se va agravar esa problemática de ilegalidad sobre ruedas, con lo que ahora aprobaran los diputados del Congreso de Baja California, como es la Ley del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación de ese Estado, a través de la cual harán un censo para automóviles de procedencia extranjera, a un costo de más de mil pesos, con derecho a emplacamiento.

En lo que es visto como una regularización de corte estatal, votada por los legisladores de mayoría morenista, y con la que de paso dejaron fuera a los cabecilla$ de las “Pafa$”, al contemplar una sanción para los que expidan cualquier tipo de documentos, insignias, engomados, láminas o cartones de identificación para carruajes, y así los interesados hagan el trámite directito ante las instancias estatales.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que “se pasa de gandalla” funcionario…En el que sí que aplica lo de que, ¡nadie sabe para quien trabaja!, es en el esfuerzo que realiza el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, al aflorar que quien se está “colgando la medallita” de la labor que llevan a cabo, es el fantasmal encargado de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un tal José Luis González Olivarría. ¡Ñácas!

Porque resulta y resalta que las integrantes de esa organización en esta ocasión encontraron deambulando por la zona carretera del Poblado Miguel Alemán a un joven de 22 años, de nombre Rogelio, quien desde hace seis años que estaba perdido, al ser originario de Parral Chihuahua, de ahí que en lo que contactaban a sus familiares lo canalizaron a un centro de rehabilitación, a decir de Cecilia Flores Armenta. ¡Tómala!

Sin embargo al acudir con González Olivarría para pedirle respaldo y poder concretar el traslado, con la mayor insensibilidad del mundo les salió con que no contaba con recursos de ningún tipo para esa clase de gestiones, de ahí que se negara a ayudarlas, pero la sorpresa radica en que después se presentó en el albergue para retirarlo y enviarlo a una oficina chihuahuense que es similar a la de él. ¡Vóitelas!

O séase que es una acción que José Luis hiciera sin tomarlas en cuenta, al no darles ni el crédito, respecto al como habían localizado al jovencito que tenían albergado desde el 18 de febrero y por el que estaban pagando una cuota de manutención, porque hasta con la ropa y zapatos que le habían juntado se quedaron, y para lo cual botearon, al en ningún momento haberlas enterado, sino más bien ignorado. De ese tamaño.

A ese punto está la alevosía y ventaja con la que está procediendo el recién designado de González en esa posición, ya que en lugar de llegar a sumarles a las Madres Buscadoras de Sonora, por el contrario les esté restando, y para evidencia está ese mal actuar, de ahí que no balde ya se diga que así estuvo la errada con su nombramiento, por la falta de voluntad y el agandalle que está exhibiendo. Ni más ni menos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se ponen el guarache grupo de féminas…Las que ya “se pusieron el guarache antes de espinarse”, son algunas representantes de colectivos feministas, entre ellos el de la agrupación Poder Sonora, que encabeza Ana Gabriela Fernández, en torno al paro nacional llamado “Un Día Sin Nosotras”, que tendrá lugar el próximo lunes 9, para deslindarse de probables actos de vandalismo. ¡Pácatelas!

Lo anterior a partir de lo ocurrido el pasado domingo 23 de febrero, cuando diferentes grupos radicales de mujeres realizaron una marcha en Hermosillo para protestar por la violencia contra las integrantes del sexo ex débil, la cual culminó con pinta de paredes y quema de documentos en la sede del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), además de que previamente a su paso pintarrajearon varios edificios públicos.

De ahí que Fernández y compañía para dejar constancia de que “ese día 9 en que las mujeres no se mueven” no caerán en esa incongruencia, como es la de de pedir un alto a la forma en que se violenta a las damas, pero cometiendo acciones violentas, acudieran a la Cámara de Diputados a entregar algo así como una carta compromiso, de que no harán esos desfiguros y mucho menos incurrirán en esos excesos.

Al adelantar que se sumarán a ese movimiento, pero única y exclusivamente para manifestarse por la violencia de género, de ahí que desde ya exhortaran a tampoco usarlo para sacar a cuento causas ideológicas como la de solicitar el aborto, u otras exigencia de esa naturaleza, y que es por lo que termina contaminándose y saliendo de control, como ya recientemente sucediera, al haber hasta infiltradas.

Y apenas hacen bien Ana Gabriela y esas adelitas en desligarse de lo que pueda pasar en esa manifestación, pues por otro lado ya hay reaccionarias que incluso andan queriéndole por condiciones a los medios de comunicación, para que éste fin de semana envíen a puras reporteras a la coberturas, además de que no los dejarán tomar fotos ni videos, o en su caso que se atengan a las consecuencias.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Seguirá ampliando sus visitas AMLO…Ahora sí que por visitas no estará quedando, aunque eso no precisamente ha sido sinónimo de resultados, luego de que el “Pejidente” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, ya confirmara las que serán su séptima y octava gira de trabajo por Sonora, que tendrán lugar el próximo jueves 12 y los días 27 y 28 del presente marzo. Así el dato.

Así que partiendo de esa agenda presidencial que ya adelantara, el venidero “juebebes” estaría en Hermosillo para de nuevo tener una encerrona con los padres de las víctimas del incendio de la Guardería ABC, ocurrida el 5 de junio del 2009, y en la que murieran 49 niños, con quienes de primera mano revisará el avance del nuevo decreto para la atención y reparación del daño, en busca de hacerles justicia.

Igualmente aprovechará el viaje para informar “personalmente en persona” a los deudos de las familias LeBarón, Langford y Millar, sobre cómo van las investigaciones de la masacre perpetrada contra los integrantes de esos clanes de mormones y que tuviera un impacto no solamente nacional, sino mundial, a raíz de esos trágicos hechos suscitados en la región de Bavispe por parte del crimen organizado. ¡Órale!

Y por si eso fuera poco estará casi cerrando el mes con un recorrido de dos días por las fronteras de San Luis Río Colorado y Nogales, que son municipalidades donde la Federación ha invertido mil millones de pesos en infraestructura como parte del programa de Mejoramiento Urbano, de ahí que estará yendo a checar el dato, respecto al cómo va el adelanto de las obras que están realizando. ¿Cómo la ven?

De tal forma que serán dos visitadas más con las que AMLO estaría ampliando su récord como el “Presi” que más ha venido al Estado en su sexenio, y eso que solo lleva 14 meses en el cargo, lo que denota que le ha agarrado cariño a la región, dizque porque tiene una muy buena relación con la Mandataria, Claudia Pavlovich, aún y cuando eso no se reflejara en el presupuesto federal del actual 2020. ¡Qué tal!

