Continúan “sin dar luz” los de la CFE…A los que sí que les queda aquello de que si ¡quién sabe que estarán esperando!, es a los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo a lo ventilado por la de la Unidad Municipal de Protección Civil, Santa Aguilar, por ser hora de que no han entregado el dictamen de riesgo de los 52 transformadores subterráneos que hay en el Centro de la ciudad.

A ese grado a estado la lentitud de los operadores de la CFE, de la que es Superintendente de la Zona Hermosillo, Norberto Encinas, porque después de los accidentes ocurridos el 27 de noviembre y 24 de diciembre del 2019, que dejaran dos jóvenes quemados, uno de ellos de gravedad, resulta que apenas reemplazaron 11 de esos aparatos por el potencial riesgo que representaban. De ese pelo.

En esos términos está la exhibida que acaba de darles Aguilar Castillo, al manejar que el lunes anterior le informaron que habían terminado esos trabajos de reposición, pero sólo de viva voz, o sin una notificación oficial, por lo que así está la burocracia con la que están operando, ante lo que se saca por conclusión que a esa dictaminada aún falta, por ir para largo. ¡Pácatelas!

Con lo que en la práctica se continúan confirmando que los de la “Comisión” para nada hacen valedero su eslogan de que son una ¡empresa de clase mundial!, por como simplemente no han resuelto en tiempo y forma esa emergencia que les explotara, con todo y que fuera consecuencia de una mala supervisión, por en su momento haber aprobado dichos conductores de corriente, a pesar de que estaban deficientes. ¡Zaz!

Y encima de eso todavía de pilón se han tardado en hacer los reemplazos e inspecciones correspondientes, por ya ir para cuatro meses el tiempo que les ha llevado hacer las correcciones y ajustes para garantizar la seguridad de los ciudadanos que visitan el primer cuadro comercial de esta Capital, y así evitar otro posible estallido que ahora sí pudiera ser mortal, por la peligrosidad de los mismos. ¡Vóitelas!

Aunque eso y más puede esperarse del negligente actuar de Encinas Ramírez y compañía, si analiza que los afectados por esos siniestros incendiarios estaban en vías de demandarlos por no haberles respondido por los daños y estragos que les causaran, como es un de los jovencitos lesionados de por vida; así como los comerciantes a los que les impidieran vender en plena Navidad, al dejarlos sin “luz”. ¡Ñácas!

Pero ni así “se han puesto las pilas”, como dice el dicho, y para evidencia está el que todavía a estas alturas no hayan formalizado esos arreglos que supuestamente ya hicieron, por como los de “Desprotección” Civil aún están a la espera de que les detallen el cómo quedaron y la garantía que hay de que ya no volverá a suceder otro explotido de esos, lo que todavía está por verse. Así la duda.

Casi por nada lo que es Santa desde ya les está condicionando el que no solamente lleven a cabo esas reparadas, sino que además quede constancia de que los monitorearán de manera permanente, además de comprometerse a que se harán responsables en caso de presentarse otra contingencia de esas, que tal vez es a lo que le están sacando, y es por eso de esa tardanza, para ver como se zafan de ese compromiso.

Va la Gobernadora contra el ciberacoso…La que se ve que en todo está pensando, a la hora de proteger a las mujeres, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arrellano, y para muestra está el que ayer presentara ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma para endurecer las penas por el delito de ciberacoso, por hoy en día cada vez ser más las jóvenes que están expuestas a eso en las redes sociales.

En lo que es una reformada impulsada por Claudia, con la que pretenden que Sonora este a la vanguardia para contrarrestar esa nueva modalidad delictiva que está tan de moda, por como las damas son exhibidas a través de la red virtual del Internet con videos, fotos y demás, con lo que les terminan dañando la vida para siempre, de ahí la importancia de incrementar las penalidades al respecto. De ese vuelo.

De tal forma que por la relevancia del caso, es que Pavlovich Arrellano acudiera a la Cámara de Diputados para hacer entrega de esa propuesta legal, haciéndose acompañar por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez Rodríguez, así como todas las mujeres congresistas de la actual 62 legislatura, entre otros invitados especiales. ¿Cómo la ven?

Es por lo que transcendiera que entre otras cosas se propone interponer medidas cautelares durante el proceso penal, una vez interpuesta la denuncia por la parte ofendida, para que las imágenes, audios y todo lo que haya sido difundido para denigrar su persona, sean bajados de la red, y a su vez que el agresor pague por la reparación del daño cometido a la víctima, y no solamente con cárcel. Ni más ni menos.

Pues sucede que los acosadores virtuales terminan en prisión, pero lo que son las afectadas siguen con esa marca, o denigrada, por como la exhibida que les dieran continúa siendo difundida, y que es lo que quiere cambiarse, de ahí el porque la Entidad se sumara a los 19 Estados que ya han presentado esa proposición de modificación, que esta basada está en una lucha de una joven veracruzana llamada Olimpia. ¡Qué tal!

No en balde es que el documento fuera recibido para ser analizado por los tribunos, a fin de ser dictaminado para su aprobación o no en el Pleno, aunque se da por descontado que será palomeado, por como en la actualidad todo mundo le está abonando al marco legal a favor de las féminas. ¿Qué no?

Estará muy movido el Día de la Mujer…Si por la víspera se saca el día, las que se pronostica que estarán muy movidas, son las marchas, manifestaciones y paros que harán con motivo del Día Internacional de la Mujer, pues habrá movimiento todo el fin de semana, como ya lo anunciara Wendy Avilés, coordinadora local de lo que será una Cadena Feminista MX que realizarán en 24 ciudades.

Por lo que mañana sábado a las 16:00 horas de la tarde iniciarán con ese entrelazamiento humano y de manos que montarán en la Plaza Emiliana de Zubeldía, como una forma de protesta en contra de la violencia contra las mujeres, pero de una manera pacífica y pacifistas, es decir, sin caer en los extremos que ya se han visto, y con los que a la postre hacen lo mismo que están criticando. ¡Palos!

De ahí que Avilés está convocando a las interesadas en participar, a portar una prenda de vestir color morado, por ser el tinte representativo de la lucha contra la agresión que sufren las adelitas, en lo que es una cruzada que estará tan bien organizada, que incluso contará con apoyo del Departamento de Tránsito Municipal para controlar el tráfico vehicular en los bulevares Rosales y Luis Encinas. Así la prevención.

Sin embargo la otra cara de la moneda la representarán quienes se manifestarán un día después, o el domingo, que es la fecha de la celebración, como son las que domingos atrás marcharan y causaran destrozos, por ser la identificadas como las radicales y extremistas, aún y cuando solamente sean un grupito de infiltradas, a las que se les achacan esos desmanes, de ahí una vez más todo pueda pasar.

Mientras que lo que es el venidero lunes ya tendrá lugar el paro nacional llamado “Un Día Sin Nosotras”, o “el 9 las mujeres no se mueven”, y al que incluso ya ayer se sumara la arquidiócesis de Hermosillo, por voz del arzobispo, Ruy Rendón Leal, al considerar que servirá para reflexionar sobre la importancia que tiene la mujer en todos los sectores sociales, pero obviamente que llevando la fiesta en paz. ¡Ups!

Buscará el PRI sumar a más militantes…Y de cara a las próximas elecciones, es que ayer el PRI Sonora iniciará un programa de afiliación y re-afiliación, con lo que se suma al que arrancara a nivel nacional, y que es por lo que viniera el Secretario Adjunto del CEN del tricolor y promotor de esa campaña, Jonathan Márquez, de ahí que fuera acuerpado por el dirigente estatal, Ernesto De Lucas.

Razón por la cual es que Márquez Godínez no dudara en resaltar el porque la Entidad es una de las primeras en que se pone en marcha esa reapuntada de los miembros de las bases del ex invencible, al destacar que por estos lares se tiene a una de las militancias más vivas de México, de ahí que sea una fortaleza que buscan refrendar, pero además con la intención de aumentarla. A ese grado.

Más menos así está el reto que le están dejando a De Lucas Hopkins, y que dan por hecho que sacará adelante mediante un trabajo en equipo, por como Jonathan anticipara que trabajarán de la mano con la dirigencia regional para cumplir con esa misión de sumar nuevos adeptos y a los que ya están dentro del padrón, pero a los que hay que seguir manteniendo con una labor de convencimiento y resultados.

Al ser una labor en la que de entrada ya le llevan ventaja al resto de los partidos políticos, a partir de la positiva gestión que ha desarrollado el gobierno de la “Gober”, Claudia Pavlovich, de ahí que desde ya la meta sea la de retener la gubernatura, por ser en lo que están poniendo la mira, para lo cual intentan saber con cuántos cuentan para lo que se venga en el proceso del 2021. De ese tamaño.

Es por eso que a la par estarán intensificando la actividad entre la ciudadanía y para seña está el que también dieran a conocer lo que será el programa “Porque Amamos Hermosillo”, con el que impulsarán la participación ciudadana, a partir de unir voluntades y esfuerzos, por lo que de esa forma es como ya se están poniendo en movimiento, vía una serie de estrategias que aplicarán para llegarle a la gente.

