Sigue Sonora sin casos de coronavirus

¡Oootra vez! aplazan el paro camionero

Le hacen justicia a medallista olímpica

Abona la “Gober” a las cuentas claras

Sigue Sonora sin casos de coronavirus…Y mientras que los enfermos de coronavirus no han cundido en el País, lo que es en Sonora acaban de descartar tres casos sospechosos de adultos que viajaron a Italia y presentaron síntomas de resfriado común, pero que después de realizarle los exámenes respectivos resultaron negativos, según el reporte emitido por la Secretaría de Salud. De ese pelo.

Es por eso que quedaran a nivel de puros “sospechosísmos”, los que podrían haber sido los primeros contagiados con el mal afamado Covid 19, que es una tipo de “gripa” desconocido que apareciera en China y que hasta la fecha en más de 60 naciones ya ha causado más de tres mil muertes y la afectación de más de 90 mil personas, y para la cual todavía continúa sin haber vacuna. ¡Tómala!

Sin embargo lo que es en el Estado sigue sin presentarse el primer caso, con todo y que ya se detectara un paciente en la vecina Entidad de Sinaloa, y es que de acuerdo a la versión dada en un video por el vocero de la instancia de Salud estatal, un tal Gerardo Álvarez Hernández, aún se está en blanco en cuanto a esa epidemia, que hasta ahora se ha mantenido con altas y bajas en cuanto a su incidencia en el planeta.

No obstante y que la ventaja hasta ahora, es que ningún contagio se ha registrado en México, sino que todos han sido importados, o de mexicanos que visitaron Europa, y específicamente la Nación italiana, de ahí que a la fecha la cifra se ha mantenido en cinco, uno de los cuales incluso ya fue dado de alta, al no registrar mayores complicaciones, y por el mismo camino pronostican que van los otros. Así la mejoría.

De ahí que en lo que es la República Mexicana se comienzan a tener más afectaciones en el rubro económico, más que en el sanitario, como lo refleja por ejemplo que por estos lares algunas maquiladoras de Nogales ya estén recurriendo a los llamados paros técnicos de labores, derivado de que están teniendo problemas para que desde Asia les lleguen las materias primas para los ensambles. ¿Cómo la ven?

Eso por como alrededor del 30% de los insumos y los productos que se consumen en el mundo son de origen chino, de ahí el porque ya empieza a impactar las líneas de producción del sector maquilador, como lo reconociera el dirigente de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Gerardo Vázquez Falcón, lo que alguna manera “le pegará” al crecimiento económico. ¡Vóitelas!

Aún así y a pesar de ese insaludable panorama que hay y que “está en chino”, según los más recientes reportes el número de nuevos infectados ha disminuido, por lo que tal pareciera que las medidas de contención y cuarentena aplicadas a más de 50 millones de personas están dando resultado, a pesar de que todavía falta el que se encuentre una cura y el que ayer brotara otro de esos virus más agresivo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Oootra vez! aplazan paro camionero…Tal como siempre pasa, la que volvió a quedar en pura amenaza, es la huelga camionera que para ayer a las 5:00 horas de la madrugada tenían programada estallar los del sindicato de choferes del transporte urbano de Hermosillo, al finalmente prorrogarla para el próximo miércoles, para así dar tiempo a que sigan los e$tirone$ y jalone$ con los concesionarios.

Y es que al en esta ocasión romperse las negociaciones entre los dirigentes sindicales y los representantes de las empresas concesionarias, Administración Corporativa de Hermosillo y Movilidad Integral de Hermosillo, lo que es el Gobierno del Estado tuvo que entrarle a ese conflicto en calidad de “apagafuegos”, o mediador, a fin de que no se afectara a los usuarios con una paralización. ¡Órale!

Pues lo que es la instancia estatal hizo valedero lo que en su momento se estableciera en la requisa que hicieran, cuando le concesionaran ese servicio transporteril a las citadas dos compañías, como es el que se respetarían las prestaciones contempladas en el Contrato Colectivo de Trabajo, entre ellas el pago de horas extras, que es la principal diferencia y disputa que aún tienen, entre algunas otras. ¡Pácatelas!

No por nada es que el cabecilla cetemista, Héctor Robes, reconociera que a partir de ayer miércoles se comenzó con una nueva relación laboral con esa representación gubernamental y dicha organización sindical, porque eso les garantizará el que por fin se atiendan sus demandas, y es que desde hace varios meses se la han llevado a puros aplazamientos, pero sin poder llegar a un arreglo definitivo. ¡Ñácas!

Con todo y eso lo que es el de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Jorge Claussen, ya apechugó que es una negociada que está por demás complicada, aunque lo que le podría sumarle a un acuerdo salomónico, es la buena voluntad mostrada con esa mediada, que se espera que lleve a destrabar y terminar de “meterle freno” ese conflicto que hasta hora únicamente han estado alargando. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le hacen justicia a arquera olímpica…La que sí que es otro ejemplo de justicia con mazo de hierro, o sin miramientos, es la sentencia de más de seis años que acaban de dictarle a las “ratas de dos patas” que allanaran y robaran en la casa de la arquera y medallista olímpica, Alejandra Valencia, y de la que se llevaran hasta su arco, flechas y uniformes que usa para sus competencias. De ese tamaño.

Toda vez que el Juez dependiente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), del que es titular Francisco Gutiérrez Mendívil, de inmediato y mediante un procedimiento abreviado sentenció a Ángel Eduardo “N.”, “El Changel”, de 37 años de edad; y Francisco Lorenzo “N.”, “El Pancho Ratas”, de 42 años, por el delito de robo con violencia en las cosas de noche en casa habitación en esta Capital.

Además de que tal parecito de ladrones deberán cubrir 2 mil 606.4 pesos de multas, al aceptar ese atraco perpetrado el pasado 10 de enero, cuando los ahora sentenciados forzaron el portón de la entrada de la vivienda ubicada en la colonia, Álvaro Obregón, y violentaron la reja y ventana de una recámara para proceder a vaciarla, y es que ya sólo faltó que cargaran con el perro. A ese extremo.

Ya que aunado al arquito y el flecherío valorado en más de $30 mil pesos, se apoderaron de un refrigerador, dos difusores de aires acondicionado, dos cajas de ropa, una con alimento, una bicicleta deportiva, una escalera, dos lámparas led de tocador que estaban empotradas, así como un tambo para gas, una silla ejecutiva, sillas, cubetas con pintura y hasta un motor de puerta. Así de “rastrillos”.

Así es como le están haciendo justicia a Alejandra, por la prontitud con que actuaran y juzgara a los amantes de lo ajeno, y es que desde el pasado 14 de enero ya habían recuperado sus implementos deportivos, y a casi dos meses quedó como caso juzgado para que se siente un precedente, respecto a que quien la hace la termina pagando en los juzgados del STJE, por como no les está temblando la mano.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Abona la “Gober” a las cuentas claras…Quien vaya que le ha seguido abonando al cumplimiento de la Ley, es la gobernadora Claudia Pavlovich, y para prueba está el que ahora firmara un convenio con Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec), a fin de respaldar a los 66 municipios con menos de 100 mil habitantes y así tengan cuentas claras y sanas. ¡Qué tal!

Porque de lo que se trata es de darles las herramientas para que cumplan al pie de la letra con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de ahí que Claudia refrendara su compromiso ante presidentes municipales para que puedan tener en orden sus estados financieros, y así evitar ser objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación en los siguientes años. Así el dato.

Luego entonces para que le den cumplimiento a esa normatividad, es que a la par se firmara otra conveniada de colaboración entre el Gobierno estatal, Congreso del Estado, el ISAF y los ayuntamientos de esas municipalidades, con la finalidad de proporcionarles una plataforma integral de informática, consistente en software del Sistema Automatizado elaborado por Indetec. Ni más ni menos.

Igualmente se pactó otro para que los costos de ese apoyo en equipo de cómputo y capacitación para el uso de ese modelo computarizado corra a cargo de esas tres instancias, porque la intención es la de “echarles la mano”, como se los dijera Pavlovich Arellano, al expresarles que le interesa que estén protegidos para que hagan las cosas bien y de esa forma tengan un esquema de armonización contable.

En lo que es una alianza contable con la que vuelve a quedar en claro que por la Mandataria no está quedando, a la hora de procurar que a todos los niveles se gobierne con transparencia y que a final de cuentas el pretexto no sea el porque no tienen los elementos técnicos para hacerlo y es por eso que se les está proveyendo para que después no salgan con que a Chuchita la bolsearon. ¡Palos!

Por cierto que la “Gober”, quien ayer realizó una gira de trabajo por Nacozari, Cumpas y Fronteras, confirmó que el venidero lunes el Gobierno del Estado se sumará al paro nacional “Un Día Sin Nosotras” convocado por el Movimiento Nacional Feminista, y para ese efecto es que ya emitieran un comunicado oficial publicado en sus cuentas oficiales, para que no se les descuente el día las burócratas.

Correo electrónico: [email protected]