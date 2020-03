“Pendía de un hilo” huelga camionera

“Pendía de un hilo” huelga camionera…Y entre los que hasta ayer estaba la raya pintada, es con respecto a los concesionarios del transporte urbano de Hermosillo y los cabecillas sindicales que representan a los choferes, por como al romperse las pláticas aumentaron las posibilidades de que hoy pudieran cumplir su amenaza de estallar una huelga camionera en perjuicio de los usuarios. De ese pelo.

Eso por como las empresas que regentean ese servicio, como son Administración Corporativa de Hermosillo y Movilidad Integral de Hermosillo, no acudieran a la anuencia en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en la que se suponía que negociaría una solución a la denuncia que hacen los operadores sindicalizados, de presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo. ¡Pácatelas!

Casi por nada es que lo que son los promotores de ese movimiento huelguístico, como es el caso de Apolinar Castillo Valdez, que azuza a esos trabajadores inconformes; y Héctor Robles, que hace las veces de segundo de a bordo de la CTM, ya acudieran a manifestarse ante el Congreso del Estado, como una forma de “curarse en salud”, a la hora de legitimar ese paro, por el repudio popular del que serían objeto.

Y es que por más que puedan tener razón en sus exigencias, lo que nunca les perdonarán las mayorías, es que nuevamente pretendan tomar como moneda de cambio a los pasajeros, como una forma de meter presión al momento de dejarlos “a pie”, o sin tener en que trasladarse, más que pidiendo raite, porque finalmente son los que menos culpa tienen de esos eternizados líos sindicales que se traen. ¿Qué no?

Lo que explica el porque a Apolinar y Héctor desde ayer ya les comenzara a “llover en su milpita”, cuando vía los diferentes medios de comunicación empezaran a advertirle al pasaje de lo inminente que era esa paralización, que esté día estarían iniciando a las 5:30 horas de la madrugada, en caso de que no concretaran una negociada de última hora, de ahí que adelantaban que se fueran preparando. ¡Tómala!

A ese grado es que estaba de “estirada la liga”, y que según esto amagaban con romperla, lo que todavía estaba por verse, por la falta de credibilidad que ya tienen, por haber hecho lo mismito otras veces, y sin llegar a esa paritis, no obstante y que con esas amagadas, sí que provocan una incertidumbre entre los que van y vienen en esos ruleteros, por lo que habrá que ver en qué termina esa “medición de defensas”. ¡Ups!

Ya que de acuerdo a los cálculos hechos a ojo e buen cubero, según ellos estilan que dejarían de operar unos 500 chafiretes, por lo que no circularían unas 200 unidades, además de que presumen que tendrían el respaldo de transporte especializado para que no se preste de forma emergente esa actividad, de ahí que quien andaba viendo cómo le haría, es el director del transporte estatal, Carlos Morales Buelna.

Aún así quien se esperaba que hiciera de último momento lo que no ha hecho hasta ahora, es el secretario del Trabajo en el Estado, Horacio Valenzuela Ibarra, como es el convencerlos de que no afecten a terceros con esa huelguita, con la que están pidiendo hasta las perlas de la virgen, y que era a lo que se le apostaba, para que la cosa no llegara a mayores, ante ese fantasma de paro que rondaba. Así el dilema.

Ahora surge una amenaza en Cbtis 11…Los que tal parece que siguen sin aprender la lección, son los que insisten en provocar la suspensión de clases, al mandar o plasmar amenazas de muerte, como ahora ayer lo hicieran en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis 11), al aparecer un mensaje de ese tipo en un pizarrón de un aula de ese plantel. ¿Cómo la ven?

De ahí que ante la psicosis existente, por ya antes haberse presentado otros casos similares en diferentes escuelas, es que como medida de seguridad decidieran cancelar las actividades escolares, como lo confirmara el Subdirector Académico, Héctor Navarro Agraz, eso una vez que como a las 7:00 horas se encontraran con esa pinta, en la que se advertía que todos morían, además de alertar sobre un suicidio.

Es por lo que prefirieran sacrificar las labores académicas de los turnos matutino y vespertino, a los que asisten más menos casi dos mil estudiantes, además de reportar el hecho a la línea de emergencia del 911, por lo que a ese Preparatoria federal acudiera la Policía Municipal y el personal de Protección Civil estatal, a fin de descartar y desactivar cualquier posible riesgo, por aquello del “no vaya a ser”. ¡Órale!

Razón por la cual es que ya investigan ese suceso, con lo que se está confirmando que ya ningún nivel educativo está exento, o se está salvando de ser blanco de esas advertencias intimidatorios, que en otras Entidades han terminado en tragedia, de ahí que es por eso que cada vez que sucedan se prevenga, y como en esta ocasión mejor opten por despachar a los estudiantes, en lo que se aseguran de que sean falsas.

Por lo que será hasta éste miércoles cuando se reanuden hostilidades en el tan llevado Cbtis 11, porque sí que no les ha faltado, a la par de que Víctor Manuel dejará en claro, que si detecta que es un alumno el que escribió esa falsa alarma, de entrada se le hará un llamado de atención y se platicará con los padres de familia, en lo que sería un primer aviso, para que después no haya engaño, por si llegaran a correrlo.

Por fin detienen a banda de estafadores…Vaya que tanto va el cántaro al agua, hasta que por fin detuvieran a una banda que fraudeaba con una empresa financiera fantasma, como es la denominada ESI Finanzas, cuya razón social era JV Inversiones y Negocios, al detener en esta Capital a seis personas, una de ellas de nacionalidad venezolana, antes de que huyeran como las anteriores. De ese vuelo.

Con lo que se puso de manifiesto que los de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de la que es titular Claudia Indira Conteras, en esta ocasión sí actuaron a tiempo, ante las decenas de denuncias que afloraran, después de que estafaran a alrededor de 180 personas, por un monto cercano al millón y medio de pesos, del que recuperaron poco más de $700 mil pesos, así como varios autos de lujo. ¡Qué tal!

O séase que así estaba esa mafia financiera que sacaran a flote, o más bien confirmaran, vía las 27 querellas que interpusieran contra ellos, por como les ofrecían préstamos que nunca les entregaron, y para lo cual les requerían por adelantado entre el 9% y 12% del dinero que recibirían, en lo que es una timada, o “de$pelucada” de gente que ya habían hecho en Aguascalientes, Puebla, Quintana Roo, y Querétaro.

De esa forma es que arrestaran a esa media docena de estafadores que ya tenían las maletas listas, después de catear algunos domicilios, entre ellos las oficinas ubicadas sobre el bulevar Solidaridad, en la colonia Paseo del Sol, en la que operaban desde octubre del 2019, al darse promoción mediante publicidad en medios electrónicos y redes sociales, en las que ofertaban las citadas prestadas. Así el engaño.

Así es como detuvieron a José Roberto y/o Raúl, junto con Alejandra y/o Sandra, originarios de Monterrey; y a dos mujeres de Cancún, identificadas como Iris Viviana y/o Mónica, y Rosa Fernanda y/o Abigail; además de Edurmariz de la Caridad y/o Andrea, de Venezuela; al igual que Metzali Amairani, o Sofía, mismos que deberán responder por los delitos de fraude acumulado y asociación delictuosa.

“Se la juegan” en Atención a la Mujer…A la que quién sabe como le vaya, es a la directora de Atención a la Mujer de Hermosillo, Karem Valles, después de que anunciara que las empleadas de esa dependencia no se sumarán al paro nacional a realizarse el 9 de marzo, y que han llamado “Un Día Sin Nosotras”, para exigir un alto a los feminicidios y agresiones de las que son víctimas las féminas.

Porque con esa prohibición a Valles Sampedro sí que le quedaría aquello de que, ¡en casa de herrero, azadón de palo!, por como a sus subalternas no las estaría dejando expresarse mediante esa manifestación que estará de pronóstico reservado, al sacarse por deducción que es de las instancias que deberían poner el ejemplo, en cuanto a esa bandera con la que protestarán al no laborar. Ni más ni menos.

Con todo y que la funcionaria municipal se escuda en que no pueden dejar de prestar los servicios de apoyo psicológico, legal y de acompañamiento a las damas violentadas y que requieren de una atención inmediata, en lo que es una postura que está de pensarse, por los riesgos que les implicaría, porque en caso de haber una marcha tal vez y por ahí les caigan, con la intención de liberarlas. ¿Será?

Y es que a juicio de Karem sería una irresponsabilidad el dejar de atender a ese sector, por lo que trabajarán de manera normal el próximo lunes, para auxiliar a quienes se acerquen en busca de orientación o respaldo por violencia intrafamiliar o sicológica, por ser de las áreas que no pueden parar, al igual que el DIF Municipal y Seguridad Pública, como diciendo, ¡y háganle como quieran!

Sin embargo lo que llama la atención es que Valles se justificara en que esa era una indicación de la alcaldesa, Célida López Cárdenas, con lo que de alguna forma “la emboletara”, dizque porque el gobierno tienen la responsabilidad mayor de servir, y ayudar a prevenir, como en ese caso, a pesar de que la “Presimun” emanada de Morena ya dijera que será respetuosa de la decisión que tomen esas burócratas.

