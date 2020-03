Ni apapachos ni manos por coronavirus

“Hacen la parada” a amenaza de huelga

Está en la jugada climática el de la SEC

Da un grito a tiempo titular de Seguridad

Ni apapachos ni manos por coronavirus…Y el que ya no se va poder combatir con abrazos, y mucho menos apapachos, como dijera el “Pejidente”, Manuel López Obrador, es el contagioso mal del coronavirus que ya llegara a México y del que hay seis casos, por como hasta en las iglesias ya anunciaron que no saludaran de mano y también evitarán el dar el ostia en la boca. De ese pelo.

En lo que es una cambio en la operatividad litúrgica, como parte de las medidas preventivas que ventilara el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, y que regirá para la Arquidiócesis de Hermosillo, es decir, en todas las parroquias de su jurisdicción, derivado de la sugerencia que les hiciera la Conferencia del Episcopado Mexicano, a raíz de la emergencia provocada por esa enfermedad surgida en China. ¡Órale!

De ahí que se saque por conclusión que los asistentes a esos centros de oración ahora se tendrán que saludar a señas, o nomás “pelando los ojos”, porque obviamente que hasta los besitos de cachetito estarán prohibidos, por ser de las principales formas de transmisión de ese raro “resfriado” que ya ha matado a más de 3 mil personas y contagiado a más de 80 mil en más de 60 países a los que ya se ha propagado.

Casi por nada es que Ruy Rendón precisara que ya no deberá darse la famosa “paz” de mano a mano, sino que de aquí pa´l real, o en lo que pasa esa contingencia sanitaria, lo harán con un gesto corporal, pero sin entrar en contacto, o simplemente con la misma frase, en lo que consideran que es una fácil táctica para hacer realidad el dicho que dice que vale más prevenir, que lamentar, y así reducir el riesgo de enfermar.

Luego entonces a ese extremo ya están las de acciones prevención y no es para menos, si se analiza que en otras naciones en las que ya ha cundido esa epidemia, como Korea, Italia y Francia, hasta han cerrado edificios públicos como museos y demás; en tanto que en otras han impedido la entrada a ciudadanos chinos, como ya también lo están restringiendo en los Estados Unidos. ¡Tómala!

Y es tal la psicosis colectiva que ha causado esa gripe desconocida y para la que todavía no hay vacuna, que lo que es a nivel local han surgido versiones de supuestos enfermos, como uno que presuntamente se encontraba en Nogales, lo que finalmente resultara una fake news, por como lo desmintiera la Secretaría de Salud, en lo que son unas falsedades que a las mayorías apanican y con sobrada razón. ¿Qué no?

De la misma forma ayer se corrió la versión de que tenían a un sospechoso de padecer ese catarro que está en chino, en lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), supuestamente en la llamada Clínica de la Juárez, pero que igualmente no se oficializara, de ahí que quedara en pura rumorología, como la que ha habido en los últimos días, en cuanto ven estornudar a alguien. De ese vuelo.

Aún así y por encima de la incertidumbre y temor que hay, lo único cierto es que en el ámbito estatal, lo que la gobernadora ya convocó y puso a trabajar al Gabinete de Salud y Educación para reforzar los monitoreos sobre ese brote gripal mutante, a raíz de que es un virus que ya está tocando la puerta, si se toma en cuenta que ya hay un caso detectado en el vecino Estado de Sinaloa. ¡Vóitelas!

“Hacen la parada” a amenaza de huelga…A quienes desde ya “les están haciendo la parada” para que no “hagan pagar a justos por pecadores”, o a los usuarios del transporte urbano capitalino, es a los cabecillas sindicales que están emplazando a una huelga de camiones para mañana, por las supuestas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo que ya han denunciado una y otra vez. ¡Pácatelas!

Toda vez que así está “el dedo en la llaga” que los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), presidida por Ignacio Peinado Luna, les están poniendo a agitadores del sindicalismo, como un Héctor Robles Núñez, que la hace de secretario General sustituto de la CTM; o Apolinar Castillo Valdez, el títere del Sindicato del Transporte Urbano, por como estarían afectado a quienes ninguna culpa tienen. ¡Ñácas!

Eso luego de que Peinado Luna les restregara lo que ya se les ha echado en cara, como es el que si las empresas concesionarias Movilidad Integral y Administración Corporativa no les cumplen con lo prometido, “pos” para eso están los tribunales laborales, que es donde deben litigar el que les den una respuesta, pero no afectando a los pasajeros, al usarlos reiteradamente “como carne de cañón”.

Al existir el sentir general de que podrán ser muy válidas sus demandas, pero lo que no se vale es que dejen a pie quienes no tienen otra opción para trasladarse más que el camión, de ahí el porque nuevamente están amenazando con paralizar a los ruleteros, ya que son alrededor de 500 choferes los que dejarían de circular, y según esto con la solidaridad de los de Obregón y Navojoa. ¿Será?

No balde de las dudas que hay al respecto, o de si en esta ocasión sí cumplirían su amenaza, en caso de que de última hora no les lleguen al precio, como otras veces sí ha sucedido, aunque lo que en esta ocasión ha complicado las negociaciones, es que estén cuestionado la parcialidad del secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra, según esto por no atender los llamados de los sindicalizados. ¡Ups!

Está en la jugada climática el de la SEC…Ahora sí que por el anuncio que ayer hiciera, el que sigue demostrando estar en la jugada climática, o haciendo la tarea en ese renglón, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, al adelantar que hoy y mañana iniciarán clases una hora más tarde, y los del turno vespertino finalizarán labores una hora antes por el “frillázo” que hará.

A ese grado es que Víctor José y sus operadores estén atendiendo las recomendaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), como ahora ante el pronóstico de la llegada de lo que sería el Frente Frío No. 42 y la Décima Tormenta Invernal de la temporada, de ahí el citado cambio de horario que aplicará en las escuelas de Educación Básica de 41 municipios. De ese tamaño.

Para el caso es que Guerrero González detallara las municipalidades en las que recorrerán la entrada y salida de los planteles, entre las que están Agua Prieta, Aconchi, Arivechi y Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bacerac, Bavispe, Benjamín Hill, Cananea, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, Ímuris, Magdalena y Moctezuma.

Completan esa lista de las regiones que se esperan que estén más frías Naco, Nácori Chico, Nacozari, Nogales, Opodepe, Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Rayón, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Tubutama, Tepache, Villa Hidalgo y Yécora, eso para procurar prevenir riesgos en la salud de las niñas, niños y jóvenes, ya que hasta vientos, lluvias y nevadas se esperan. ¡Qué tal!

Es por eso del exhorto que les están haciendo a los padres para que también hagan su parte, como es llevando a sus hijos bien abrigados a los centros escolares, pero además teniendo presente esa modificación que se hará, porque hay quienes “se van con la aviada” de los turnos normales y no organizan sus actividades para adaptarse, lo que ocasiona trastornos a ellos y la comunidad escolar.

Da un grito a tiempo titular de Seguridad…Con la que vaya que se está confirmando que ¡vale más un grito a tiempo que cien después!, es con la nueva campaña llamada “Por lo que más Quieras” que acaba de poner en marcha la Secretaria de Seguridad Pública estatal, de la que es titular David Anaya Cooley, para concientizar a los jóvenes de las consecuencias por las conductas delictivas.

En lo que es un novedoso esquema de concientización que va dirigido a la población, pero principalmente a la chavalada, como parte de una estrategia persuasiva para inhibir el delito, y para lo cual en las plataformas digitales, medios de comunicación y redes sociales se trasmite el testimonio de un joven del Centro Especializado para Adolescentes Hermosillo 1 Intermedio del Itama. Así la sensibilidad.

Se trata de la cruda realidad y la condena de reclusión que hoy en día enfrenta Rodrigo “N”, de 18 años de edad, quien confiesa y narra su arrepentimiento por el homicidio que cometiera y todo por “dejarse llevar” las malas influencias de los “amigos” y los efectos de las drogas, de ahí que entre otras cosas externara su preocupación de que sus abuelos fallezcan y no poder estar en libertad para cuidarlos.

Así de humana y realista está esta esa cruzada “Por lo que más Quieras”, que es la segunda etapa de la campaña preventiva “No los Engrandezcas”, lanzada en diciembre del 2019 dentro del programa Movimiento de Acciones por la Seguridad (MAS), con la que se hace referencia a la apología del delito, misma que se define como el elogio, la alabanza y solidaridad pública de un hecho delictuoso.

Más menos así han estado esos mensajes orientadores que han promovido David José y compañía, como mañana igualmente lo harán con el Itson de Obregón, con una obra que pondrán en escena a las 11:00 horas, y la cual se denomina “No Te Manches, te Queremos Seguro”, basada en vivencias personales para que sirvan de ejemplo a la juventud y no repitan esas historias delictivas. ¡Mínimo!

