“Se curan en salud” ante el coronavirus

Que no suspenderán la Expo-Ganadera

“Cierra filas” por la seguridad alcaldesa

Sigue sumando encumbrado sonorense

“Se curan en salud” ante el coronavirus…La que sí que tuvo una reacción muy saludable, y no es para menos, después de que la epidemia del coronavirus llegara a México el pasado viernes, es la gobernadora Claudia Pavlovich, por como de inmediato convocara a una reunión al Gabinete de Salud y Educación para reforzar el monitoreo sobre ese brote del que ya ayer iban cinco casos. De ese pelo.

Toda vez que uno de los tres primeros contagiados que recién llegaran de Italia fue detectado en el vecino Estado de Sinaloa, y el último o quinto registrado se ubicó en Chiapas, también en una joven que estudia en ese Nación, con todo y que ese nuevo virus mutado y que se manifiesta en forma de “resfriado”, apareciera en China, y desde ahí se ha expandido a más de 40 países, causando más de 3 mil muertes.

Casi por nada es que Pavlovich Arellano y compañía luego luego “se curaran en salud”, a pesar de que aquí hasta el momento no haya ni sospechosos de ese padecimiento, sin embargo lo que ya adelantaron es que están preparados para el arribo del también llamado Covid-19 y no sólo porque esté tan cerquita de la Entidad, sino porque tarde que temprano va a cundir por todo lados, como ya lo ha hecho a nivel mundial.

No en balde de la alerta preventiva que ahora ya se lanzara en el ámbito nacional, contra una enfermedad que aunque manejan que no es tal letal como la influenza, pero la diferencia es que hasta ahora no hay vacuna ni tratamiento médico, por ser una pandemia virulenta que todavía está en estudio y es por eso del riesgo, de ahí el porque del temor que hay, por todavía no haber como evitarla y tampoco tratarla. ¡Ups!

Eso a pesar de que los expertos aseguran que el Coranavirus es una especie de gripe fuerte de la que el 80% de los enfermos se recupera sin ningún problema; y que solamente el 15% en una semana padecería una neumonía por la que los hospitalizarían; y únicamente el 5% enfrentará un cuadro grave con una falla multisistémica, pero esos serán las personas mayores de 65 años, y quienes tengan males crónicos. ¡Glúp!

Esa es una de las tantas versiones que se han ventilado sobre ese “catarro” raro que se transmite de una persona infectada a otras a través de las gotitas de saliva que se expulsan al toser o estornudar; e igual al tocar o estrechar la mano de los enfermos; como también al tener contacto con un objeto o superficie contaminado con el virus y después tocarse la boca, la nariz o los ojos sin lavarse las manos. ¡Vóitelas!

De ahí el porque entre las medidas preventivas que están recomendando están el lavar las manos frecuentemente con agua y jabón, por al menos 20 segundos; así como usar gel sanitizante; permanecer en casa una vez infectado y buscar atención médica si los síntomas empeoran; además de sacarle la vuelta a los que ya estén infectados, de ahí el porque ya hay compras de pánico de cubre bocas y gel antibacterial.

Es por eso del acierto de Claudia de haber llamado a reforzar las acciones de orientación, información y prevención en torno a esa afectación gripal, con la finalidad de que queden claro los riesgos y medidas a tomar para minimizar las contagiadas, de ahí que hasta el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero, adelantara que en las escuelas ya está haciendo la tarea preventiva al respecto. De ese vuelo.

Lo anterior aunado a que Sonora cuenta con la ventaja de tener un programa de Acción Específica para el control de infecciones respiratorias e influenza, mismo que monitorea vía las Unidades Monitoras de Influenza no sólo ese novedoso germen, sino a otros como el adenovirus, según el director de promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades Respiratorias, Gerardo Álvarez Hernández. ¿Cómo la ven?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que no suspenderán la Expo-Ganadera…Y para que se den una idea del apanicamiento que ha causado el mal de momento, como es el coronavirus, con todo y que aún no lo han detectado en el Estado, ahí tienen que el fin de semana circulara en redes sociales un falso comunicado que anunciaba la cancelación de la ya próxima Expo-Ganadera 2020, de ahí que se vieran obligado a desmentirlo. ¡Palos!

No obstante y que es de las interrogantes que ya han surgido entre la población, como es la conveniencia de acudir a esa clase de eventos, por aquello que cuando la cosa se pone grave, es que incluso recomiendan el no asistir a espectáculos masivos, de ahí que algunos ya los han llegado a cancelar, como por ejemplo las funciones de box en Japón, además de otras actividades de ese tipo. ¡Ñácas!

Aunque lo que es nivel local, lo que son los regenteadores de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), de la que contra viento y marea aún es cabecilla el cuestionado de Héctor Platt, ya mero van a dejar de ganar suspendiendo esa dizque fiesta del pueblo, que está catalogada como una cantina gigante, de ahí que negaran esa versión que se difundiera, según ellos para crear confusión. ¡Pácatelas!

Pero por encima de esa desmentida de Platt Martínez y su camarilla no deberían de estar tan seguros de la realización de esa feria, que está programada para llevarse a cabo del 23 de abril al 17 de mayo, porque muy seguramente que dependerá de las condiciones sanitarias que priven de aquí a ese fecha, en cuanto a la propagación del coronavirus por estos lares, porque todo puede pasar y nada está descartado. ¿Qué no?

Lo anterior si parte de las proyecciones que ya hay, de que solamente en la República Mexicana se espera que haya unos ¡¡500 mil contagiados!!, de ahí el porque de entrada por estos meses muchos no querrán salir de sus hogares para no exponerse, por ahora sí que prevalecer un ambiente de incertidumbre que no está como para fiestas, y que es lo que se da por descontado que le podría “pegar” a la Expo Gan. ¿Será?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Cierra filas” por la seguridad alcaldesa…Quien está claro que no se está quedando de brazos cruzados ante la latente problemática de la inseguridad, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, y para prueba está que acaba de sostener una reunión en esa materia para fortalecer la estrategia de seguridad y promover una mayor atención a las necesidades de los hermosillenses en ese sentido rubro. ¡Órale!

Sí se toma en cuenta de que no se trató de una encerrona cualquiera, sino de una en la que estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública Estatal, David Anaya Cooley; así como el director de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz; y el mismísimo superdelegado de Bienestar Social del Gobierno Federal, Jorge Taddei, entre otras cabezas gubernamentales. ¡Qué tal!

O séase que así estuvo ese cierre de filas impulsado por Célida Teresa, para más de lo que están haciendo en otras municipalidades, donde está más grave la violencia, como por ejemplo en Guaymas, Empalme y Obregón, y es que dan cuenta que en corto se afinaron las estrategias con la mira puesta en disminuir los índices delictivos de acuerdo a la competencia de cada instancia. De ese tamaño.

Para el caso afloró que se compartieron las estadísticas más recientes sobre el tema y las que tienen que ver con Hermosillo, pero también con la región en general, y para lo cual hacen constar que Anaya Cooley es un especialista, como es en eso de la numerología y el trabajo de inteligencia, de ahí que quedara una idea más clarificada del inseguro panorama que actualmente enfrenta esta Capital.

Con lo que sobra apuntar que López Cárdenas se está viendo más proactiva que reactiva en esa área, por estarse adelantando a los hechos, de ahí que en el marco de ese acercamiento hasta propusiera el mejorar la táctica que tiene que ver con el turno nocturno en los puntos claves de esta Ciudad del Sol, a fin de obtener mejores resultados en el corto plazo en beneficio de los ciudadanos. Ni más ni menos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue sumando encumbrado sonorense…El que vaya que le ha seguido sumando a Sonora y su terruño Huatabampo, es el encumbrado huatabampense y muy cercano al “Pejidente”, Manuel López Obrador, como es el caso de Octavio Almada Palafox, y para prueba está el que ahora acaba de contactarle una cita al alcalde de ese municipio, Ramón Díaz, con el titular de Turismo, Miguel Torruco.

A ese grado es el picaporte y “la llave maestra”, en que comentan que se ha convertido Almada Palafox, para abrir puertas ante el gobierno federal, como en esta ocasión lo hiciera con Díaz Nieblas, al enlazarlo y sentarlo con Torruco Márquez, que es el mero mero de Sectur en el País, para que le planteara una serie de gestiones y de esa forma favorecer en ese ámbito a esa localidad del Sur del Estado. Así el dato.

Es por lo que entre otras cosas o planes se supiera que le presentó un proyecto para construir un malecón en la famosa playa de Huatabampito, por lo que así ha estado la gestoría del que por algo ya es considerado como un hijo pródigo de esa también llamada Tierra de los Generales, a partir de la privilegiada posición que ocupa como parte del equipo de seguridad personal de López Obrador.

Pero por si eso fuera poco, por el estilo hacen saber que ya concretó el que esa municipalidad cuente con un gimnasio de alto rendimiento de boxeo, cuyos trabajos según esto no tardan en iniciar, por como a través de la historia esa región ha sido una cantera de boxeadores, incluso de calidad mundial, lo que habla de que Octavio también le está abonando a lo que es su especialidad, como es la deportiva.

Correo electrónico: [email protected]