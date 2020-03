Sigue agendada visita de AMLO a Sonora para el 28 de marzo

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador visitaría San Luis Río Colorado

La visita del Presidente de México al municipio de San Luis Río Colorado para el sábado 28 de marzo se mantiene, hasta este martes no se había recibido información de cancelar la gira de trabajo, comentó Jorge Taddei Bringas, representante del gobierno federal en Sonora en los programas sociales.

El Delegado de los programas de Bienestar en Sonora agregó que hasta ayer se mantenía la propuesta de que Andrés Manuel López Obrador, mandatario nacional, estaría en el municipio fronterizo, después de visitar a la ciudad de Mexicali, Baja California.

“No ha habido una cancelación, no me han dicho que no, pero tampoco tengo indicaciones de que hay que hacer esto en la agenda”, argumentó el funcionario federal.

Precisó que en San Luis Río Colorado se pondría en marcha el estadio de béisbol San Luis, luego de ser reparado; se entregarían las obras de remodelación de la colonia más grande del municipio y las acciones de rehabilitación de viviendas, como parte del Plan de Mejoramiento Urbano.

“Se autorizaron 550 millones de pesos para Nogales y 550 millones de pesos para San Luis Río Colorado, la idea era venir a echar andar las obras”, subrayó Taddei Bringas.

Destacó que si la gira de trabajo se mantiene en pie, se harán los eventos con las medidas pertinentes tomadas ante la contingencia de salud por el Covid-19.