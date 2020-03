Separan a Renato Ibarra del América

Renato Ibarra fue separado definitivamente del plantel de las Águilas del América, a través de un comunicado, el club azulcrema reprobó los actos de violencia de género cometidos por el ecuatoriano y manifestó su compromiso para ayudar a erradicar dicha problemática de la sociedad.

El futbolista enfrenta cargos por violencia familiar y tentativa de feminicidio en contra de su pareja Lucely Chalá, quien está embarazada y acusó al futbolista de haberla agredido física y verbalmente la noche del 5 de marzo en el domicilio que compartían en la Colonia Parques Pedregal de la alcaldía Tlalpan.

Esta tarde se desarrolla a cabo la segunda audiencia del caso en el Reclusorio Oriente, mientras tanto, Ibarra, tiene la certeza de que no volverá a vestir la camiseta del América.

Se retracta esposa; «no me agredió», afirma

a esposa de Renato Ibarra, Lucely Chalá García aseguró durante la audiencia de este jueves que el exjugador del Club América no la agredió físicamente.

No me agredió físicamente, no recuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron”, declaró ante una jueza.

Ello, luego de que la juzgadora le recordó que en una primera entrevista que le realizaron en el hospital en el que fue atendida manifestó haber sido agredida por el exjugador, hecho que Chalá García negó categóricamente este 12 de marzo durante la audiencia en el Reclusorio Oriente.

En el certificado que levantó un médico de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) se señala que Lucely Chalá llegó con rasguños en el tórax y moretones, además se confirmó que tuvo un desprendimiento de placenta, aunque no se especifica si eso fue provocado por los jalones que supuestamente recibió.

Renato Ibarra quien está acusado por Tentativa de Feminicidio, Tentativa de Aborto y Violencia Familiar, fue detenido el jueves por una supuesta riña familiar donde además participaron familiares del futbolista.