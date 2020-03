Se suman hermosillenses a paro nacional

Aunque la mayoría apoyaron la iniciativa denominada “El Nueve Ninguna Se Mueve”, otras muchas féminas, por necesidad, sí se presentaron a trabajar este 9 de marzo

Aunque la mayoría de las mujeres que residen en Hermosillo apoyaron el paro nacional denominado “El Nueve Ninguna Se Mueve”, otras muchas féminas, por necesidad sí se presentaron a trabajar este 9 de marzo.

Desde temprana hora, muchas mujeres de todas las edades comenzaron actividades en sus respectivos lugares de trabajo en la capital sonorense, pese a la promoción masiva que tuvo en todo el país el paro de labores conocido también «Un Día Sin Nosotras».

En el recorrido realizado la mañana de este lunes por el representante de esta casa editorial, se pudo observar a una gran cantidad de damas que asistieron a laborar en diferentes comercios y compañías de la ciudad, tales como maquiladoras, tiendas de autoservicio, supermercados, gasolineras, restaurantes, en el Mercado Municipal, entre otros.

Cuestionadas sobre el motivo por el que decidieron trabajar, algunas respondieron que sus jefes o jefas no les permitieron faltar y les advirtieron que les descontarían su paga, lo cual les generaría dificultades para dar sustento de sus familias, ya que muchas son madres solteras.

“No pude darme el lujo de faltar, tengo hijos que mantener y cuentas que pagar, así que no hay de otra más que seguirle dando”, declaró una empleada de un local situado en el interior del Mercado Municipal.

Otras de las mujeres trabajadoras mencionaron que sus patrones si les dieron el día libre, aunque también les ofrecieron incentivos o bonificaciones económicas si acudían, por lo que decidieron presentarse.

“A nosotras no nos iban a descontar si no veníamos, pero el jefe nos dijo que nos pagarían doble este día y pues no pudimos desaprovechar la oportunidad, la situación económica está muy difícil ahorita”, mencionó una joven madre de familia que trabaja en una carnicería.

Por otra parte, hubo quienes expresaron estar a favor del movimiento feminista y la equidad de género, sin embargo reprocharon los actos vandálicos que se han cometido durante las movilizaciones registradas recientemente en Hermosillo.

“Es una vergüenza lo que hicieron las feministas, que lamentable que se comporten de esta manera, entiendo el coraje que sienten pero yo creo que los problemas deben resolverse de forma pacífica y sin violentar los derechos de los demás”, señaló una ciudadana.