Se suman agencias fiscales a campaña Quédate en casa

En cumplimiento de las instrucciones giradas por la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, se hace una atenta invitación a los contribuyentes para que realicen sus trámites en línea, en las plataformas disponibles y acudan a las Agencias y Sub Agencias Fiscales solamente para trámites esenciales.

Para tal efecto, Alejandro García Rosas, director general de Recaudación indicó, se cuenta tanto con el sitio de Internet www.hacienda.sonora.gob.mx como la aplicación “Recaudación Sonora” disponible para descarga de manera gratuita en cualquier teléfono inteligente, ambos de fácil manejo.

Agregó que la mayor parte de los trámites que se realizan en las Agencias Fiscales pueden efectuarse en línea, desde el pago de la revalidación 2020 o con adeudos anteriores, la renovación exprés de las licencias de conducir, mismos que son los más identificados por los contribuyentes, sin embargo son la mayoría los que se pueden llevar a cabo a través de estos medios.

Explicó que se pueden pagar en línea, el ISRPT, o dos por ciento sobre nómina, la expedición de actas del Registro Civil, constancia de no inhabilitación, pago de permisos de vida silvestre, pesca deportiva, impuesto al hospedaje, casinos entre muchos más.

Las Agencias y Sub Agencias Fiscales (incluido CUM Hermosillo y Obregón 5 de febrero), laborarán de lunes a viernes de 8:00 a 15 horas y las que abren los sábados de 9:00 a 13:00 para atender a los contribuyentes que tengan trámites esenciales que llevar a cabo.

Se busca indicó el director general de Recaudación, atender a los ciudadanos, sin menos cabo de la seguridad de los mismos y del personal que labora en las oficinas fiscales, tomándose todas las medidas preventivas recomendadas por la Secretaría de Salud.