Se reúne titular de Sedesson con alcaldes

Manuel Puebla dialogó con Presidentes Municipales de la zona serrana para analizar avances del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Para analizar avances de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesson) en los municipios, el secretario Manuel Puebla se reunió con alcaldes de la sierra.

En lo que fue la primera reunión Alcaldes-Sedesson 2020, Manuel Puebla encabezó este encuentro, donde se revisaron avances del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, así como temas pendientes con ISAF, Comisión Federal de Electricidad y Comisión Estatal del Agua.

Ante alcaldes de Yécora, Arivechi, Bacanora, Mazatán, Onavas, San Javier, Sahuaripa, Suaqui Grande, La Colorada y Villa Pesqueira, el secretario Manuel Puebla destacó que este es un esfuerzo municipalista, impulsado por la gobernadora Claudia Pavlovich y replicado por él en Sedesson, con el objetivo de mantenerse cerca de los ayuntamientos, y trabajar en equipo para atender las necesidades de los ciudadanos y mejorar su calidad de vida.

«Seguimos con toda la disposición para la gestoría, para apoyarlos con nuestros programas, para encontrar las áreas de oportunidad. Sabemos que ustedes no están cruzados de brazos, siempre están buscando lo mejor para sus municipios», reconoció a los alcaldes.

El secretario de Sedesson reiteró su llamado a los presidentes municipales para que presenten los proyectos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y del Programa Estatal de Empleo Rural a más tardar el 31 de marzo, para que no pierdan la oportunidad de ejercer estos recursos en beneficio de sus comunidades.

Marco Antonio Platt Escalante, alcalde de La Colorada, a nombre de los munícipes, reconoció el acercamiento permanente de Manuel Puebla con presidentes municipales y la voluntad de ayudarlos a resolver la problemática.

Martin Campoy Ibarra, auditor adjunto de fiscalización a municipios del ISAF, destacó que el cierre de la cuenta pública 2019 y la del 2020 deben ser prioridades para las administraciones municipales, porque ambas impactan directamente en su ejercicio fiscal 2018 2021.

Al resaltar que en 2019 bajaron las observaciones en el daño patrimonial municipal en referencia al 2018, Campoy Ibarra reiteró el interés de ISAF por permanecer cerca de los ayuntamientos, para encaminarse a dejar una administración armonizada.

Agregó que se buscará firmar convenio de no reincidencia, enfocado a que los errores del 2018 y 2019 no se cometan en el 2020, debido a que la segunda vez que se presenta observación, la tercera se va a amonestación. Además, el ISAF participará en la elaboración de las guías para los procesos de entrega recepción a los ayuntamientos.

Por su parte, Antonio Alcaraz López, representante de CFE, destacó que Sonora cuenta con una cobertura de electrificación del 99.26 por ciento, y anunció que a finales de marzo, CFE autorizará mayores recursos por lo que invitó a los presidentes municipales a impulsar una mayor cantidad de obras, para lo cual CFE los apoyará con los proyectos técnicos necesarios.

Comentó que en algunas comunidades de Sahuaripa iniciarán con los sistemas fotovoltaicos individuales y aislados, y se planea una granja solar en Natora, para lo cual el ayuntamiento facilitará el terreno.

César Romo Noriega, representante de Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura, entregó balones para tres disciplinas a cada municipio participante en esta reunión, y puso a disposición capacitaciones en materia de protección civil y primeros auxilios para padres de familia.