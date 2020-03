Se mantiene firme «El Turco» Mohamed

El presidente deportivo del Monterrey, Duilio Davino, respaldó este viernes la continuidad del argentino Antonio Mohamed como director técnico del club campeón del futbol mexicano, a pesar de la racha sin triunfos que el equipo registra en el torneo Clausura 2020.

Los Rayados de Monterrey, que se ubican en el último lugar con tres puntos después de tres empates y cinco derrotas, no ganan desde el 29 de diciembre del 2019 cuando vencieron al América en tanda de penales y se alzaron con el título del torneo Apertura.

Estamos contentos con el trabajo de Tony (Antonio Mohamed), entendemos que la posición es mala para todos, ganamos todos y perdemos todos, así que entre todos tenemos que darle la vuelta», dijo Davino a periodistas.

Davino se dijo contento con el trabajo de Mohamed y confía en revertir la situación. (Mexsport)

Cuando no llegan los resultados surge la desconfianza, no estamos transmitiendo una alegría hacia afuera, no estamos disfrutando el juego, veo al equipo bastante presionado por los resultados, pero hay que darle la vuelta con trabajo y recuperarla confianza», agregó el directivo.

Monterrey buscará el sábado su primer triunfo cuando enfrente al Atlético de San Luis en la novena jornada del torneo Clausura.

Lo que nos toca a nosotros es ser autocríticos, entender qué no estamos haciendo y evitar errores que nos están costando», apuntó Davino.