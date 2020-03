Se manifiestan taqueros en busca de apoyos

Taqueros de Hermosillo se manifestaron ayer frente al Palacio de Gobierno del Estado para solicitar apoyos a las autoridades, al no trabajar por la contingencia sanitaria por Covid-19, aseguran que no quieren nada regalado, podrían ser créditos a pagar en plazos.

Un grupo de personas que se dedica a la venta de tacos se manifestó ayer, primero ante la casa de Gobierno y después en Palacio de Gobierno, la acción se realizó cumpliendo con las indicaciones de las autoridades de salud, con un metro y medio de distancia.

Al respecto, Elvia Luz Vásquez comentó que la recomendación para evitar la propagación del Covid-19 es quedarse en casa, pero ellos deben salir a diario a vender alimentos para tener ingresos.

“Si no vendemos no comemos, no podemos quedarnos encerrados en la casa”, abundó la manifestante al subrayar que desde este lunes ya no venden nada.

Desde que inició la contingencia sanitaria las ventas bajaron hasta un 80%, por ello, el lunes decidieron ya no colocar sus carretas de tacos porque salía más caro, “la gente ya no quiere salir, tiene mucho miedo”, precisó.